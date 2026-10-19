5 știri by Libertatea – Educație: O profesoară pensionară predă Chimie la 79 de ani. Concursul pentru directori a decapitat conducerea unor școli de top

5 știri by Libertatea – Educație, rubrica de știri găzduită de Laura Macavei, ne aduce, și în această săptămână, cele mai virale cinci știri din lumea educației.

Programul de guvernare al premierului desemnat, Luca Niculescu, promite o reformare totală a sistemului de educație. Printre propuneri se numără numirea a doi miniștri, unul cu puteri depline, celălalt delegat pentru zona preuniversitară, corectarea efectelor Legii Bolojan, extinderea programelor „Masă Sănătoasă” și „Școala după școală”. De asemenea, programul mai prevede remedierea analfabetismului funcțional, consiliere școlară pentru elevi cu CES și descentralizarea școlilor.

Surprize de proporții la concursul pentru directorii de școli, un concurs care a decapitat conducerea celor mai prestigioase colegii din România. Nume sonore precum Ionela Neagoe de la Colegiul Gheorghe Lazăr și Andreia Bodea, de la Caragiale, nu au trecut de prima probă din lipsă de timp. Acesta este, de fapt, motivul invocat de majoritatea celor care nu au reușit. Însă și cei admiși au criticat organizarea. În semn de protest, o directoare din Timișoara s-a retras din concurs.

Profesorii liceului Caragiale din București strâng rândurile în jurul directoarei Andreia Bodea, eliminată din concursul pentru directori. Aproape 4.000 de persoane - profesori, personal auxiliar, părinți și elevi - cer ca profesoarei să i se recunoască meritele și munca depusă în cei 17 ani de directorat. Oamenii o susțin pe Andreia Bodea spunând că este un manager eficient, democrat și empatic. Reacția acestora vine în urma linșajului mediatic la care ar fi fost supusă directoarea.

Absenteism, abandon școlar, violență, profesori suprasolicitați și slab pregătiți, necalificați la discipline importante. Sunt doar câteva dintre concluziile celui mai recent raport realizat de Inspectoratul școlar București. Potrivit documentului, programele „Școala Altfel” și „Săptămâna Verde” sunt organizate formal, iar metodele de predare sunt învechite. Sistemul de învățământ bucureștean stă bine, în schimb, la capitolul finanțări europene.