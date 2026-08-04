Ideile clasice pentru festival se învârt în jurul franjurilor, imprimeurilor, materialelor metalizate și pieselor transparente. Sunt ușor de recunoscut, dar nu se potrivesc oricărui loc sau oricărei siluete. La soare, confortul contează. La concertele de seară, ai nevoie și de un strat suplimentar.

Ținutele de festival pentru femei pot fi cool fără să pară costumate. Rochiile pentru festival devin punctul de plecare, iar încălțămintea, geanta și accesoriile construiesc restul apariției.

Rochia de festival nu trebuie să fie complicată

O rochie cu croială lejeră este una dintre cele mai ușor de purtat alegeri pentru o zi întreagă în aer liber. Îți oferă libertate de mișcare, se potrivește cu mai multe tipuri de încălțăminte și poate fi schimbată vizual prin câteva accesorii. Nu întotdeauna ai nevoie de o piesă spectaculoasă. Uneori, forma potrivită face toată diferența.

Pentru o apariție de vară, caută materiale ușoare și croieli care nu se lipesc de corp. O rochie de damă scurtă cu imprimeu colorat poate fi purtată cu bocanci de vară și o geacă din denim. O rochie midi cu despicătură lateral se potrivește cu sandale plate, însă ai grijă la terenul festivalului. Iar o rochie albă croșetată poate arăta foarte bine peste un costum de baie, dacă evenimentul are loc în apropierea unei zone de plajă.

Câteva direcții care funcționează bine:

rochie cu imprimeu abstract și croială lejeră, alături de o geantă mică purtată transversal;

rochie neagră cu decupaje discrete, combinată cu bocanci și bijuterii argintii;

rochie cu franjuri, purtată peste pantaloni scurți și un top simplu;

rochie din material croșetat, cu un costum de baie sau o rochie mulată pe dedesubt;

rochie cu volane și accesorii metalice, pentru un look mai feminin, dar relaxat.

Creatorul de conținut din videoclipul „Ținute spectaculoase pentru festival” recomandă rochiile cu volane, tăieturile înalte și nodurile decorative tocmai pentru că pot fi adaptate ușor de la zi la seară. În aceeași selecție apar și materialele metalizate, culorile neon și franjurii, însă ideea importantă este echilibrul dintre piesa principală și restul ținutei. (Vorbește Lumea, YouTube, [„Ținute spectaculoase pentru festival”], acum 3 ani)

De exemplu: o rochie midi verde cu despicătură lateral poate fi purtată ziua cu sneakers albi, o geantă de umăr și o șapcă. Pentru concertul de seară, adaugi o jachetă scurtă din denim, cercei mari și un ruj într-o nuanță intensă. Ținuta rămâne aceeași, dar pare construită pentru un alt moment al zilei.

Cum transformi o rochie simplă într-o ținută de festival

O rochie simplă este doar baza. Personalitatea apare în combinație. La festival, accesoriile nu trebuie alese toate odată. Dacă rochia are un imprimeu bogat, lasă încălțămintea și geanta să fie mai calme. Dacă rochia este neagră sau albă, poți introduce culori printr-o eșarfă, o pălărie ori o pereche de ochelari cu rame neobișnuite.

Unul dintre cele mai practice trucuri este suprapunerea. O rochie transparentă poate deveni purtabilă peste un top și pantaloni scurți. O rochie cu bretele subțiri poate primi peste ea o cămașă largă, purtată descheiată. Iar o jachetă oversized te ajută să treci mai ușor peste diferența de temperatură dintre după-amiază și noapte.

Începe cu un singur element care atrage atenția:

1. o pălărie cu boruri medii, dacă vrei protecție de soare și un aer boem;

2. o curea cu cataramă vizibilă, dacă rochia are o croială dreaptă;

3. o geantă cu franjuri, dacă restul ținutei este minimalist;

4. un colier supradimensionat, dacă decolteul rochiei este simplu;

5. o eșarfă colorată prinsă în păr sau la mânerul genții, pentru o pată de culoare.

Un videoclip de inspirație pentru ținutele de festival propune accesorii precum pălării și coliere mari, alături de piese metalizate și culori neon. Recomandarea merită păstrată, dar nu trebuie urmată literal. Dacă alegi o rochie strălucitoare, poți renunța la colier și păstra doar o geantă mică, cu formă interesantă. Prea multe elemente concurente obosesc vizual.

Și există un detaliu pe care fotografiile de inspirație îl ascund adesea: praful, căldura și orele petrecute în picioare. De aceea, o ținută reușită este cea pe care o poți purta fără să o verifici la fiecare zece minute. Nu te ajută o pereche de încălțări spectaculoase dacă după prima oră nu mai poți merge.

Bocanci, sneakers sau cizme de cowboy?

Încălțămintea poate schimba complet direcția unei rochii. Aceeași piesă poate deveni romantică, urbană sau rebelă în funcție de ceea ce porți în picioare. La un festival, alegerea trebuie să țină cont de teren și de durata evenimentului, nu doar de fotografii.

Bocancii de vară sunt potriviți dacă vrei un contrast între o rochie feminină și o încălțăminte cu personalitate. Sneakersii sunt alegerea sigură pentru mers mult și dans. Cizmele de cowboy funcționează foarte bine cu rochii scurte, imprimeuri florale și accesorii din piele. Tocurile rămân greu de justificat pe iarbă, pietriș sau asfalt aglomerat. Arată bine în imagine. Mai puțin bine după câteva ore.

În recomandările unui creator de conținut despre ținute de festival apar bocancii, cizmele de cowboy și sneakersii ca alternative mai practice decât tocurile. Ideea este valabilă mai ales dacă festivalul presupune deplasări între scene sau multe ore petrecute în picioare. (Vorbește Lumea, YouTube, [„Ținute spectaculoase pentru festival”], acum 3 ani)

Un alt videoclip de inspirație pentru ținute Coachella prezintă mai multe combinații vizuale cu rochii, accesorii și piese cu aer boem. Comentariile sunt mai degrabă orientate spre aspect decât spre confort, ceea ce arată o diferență importantă între imaginile de inspirație și experiența reală a unei zile întregi la festival. (Hi Honey’s Label, YouTube, [„Idei de ținute pentru Coachella”] acum 3 ani)

Pentru o ținută echilibrată, alege mai întâi încălțămintea în care știi că poți merge. Rochia se poate adapta după aceea. Rar, dar se întâmplă: cea mai simplă pereche de sneakers ajunge să fie piesa care salvează tot outfitul.

Detaliile care te scot în evidență fără să pari costumată

O ținută memorabilă nu depinde de câte tendințe aduni. Depinde de un detaliu recognoscibil. Poate fi o combinație de culori, o textură, o pereche de ochelari sau modul în care porți o eșarfă. Când toate piesele încearcă să atragă atenția, niciuna nu mai rămâne clară.

Poți porni de la o paletă simplă și să adaugi un accent:

alb, crem și maro, cu o geantă portocalie;

negru și argintiu, cu ochelari colorați;

denim și galben, cu o rochie scurtă imprimată;

verde și roz, cu accesorii neutre;

nuanțe pământii, cu franjuri și bijuterii aurii.

Pentru o apariție cool, dar ușor de purtat, combină o rochie de pe Foggi.ro cu o jachetă oversized, bocanci și o geantă mică purtată aproape de corp. Pentru un stil mai feminin, alege o rochie cu volane, cizme de cowboy și o pălărie. Dacă îți place estetica urbană, mergi pe o rochie neagră, sneakers, ochelari înguști și accesorii metalice.

Evită să alegi o ținută doar pentru că arată bine în fotografii. Verifică materialul, cusăturile, bretelele și felul în care rochia se mișcă atunci când mergi. O rochie de festival trebuie să fie suficient de expresivă pentru a te reprezenta și suficient de practică pentru a nu-ți ocupa toată atenția.

Poate că acesta este criteriul cel mai bun: dacă după ce te-ai îmbrăcat te gândești imediat la ce trebuie să repari, nu la muzică și la ziua care urmează, ținuta nu este încă pregătită.

La festival, cel mai bun semn că ai ales bine nu este doar reacția celor din jur. Este faptul că uiți de haine după primele melodii. Iar când îți amintești din nou de ele, să fie pentru că îți place cum arată în poze.

Surse și experiențe din comunitate:

YouTube, Vorbește Lumea, „Ținute spectaculoase pentru festival”, https://www.youtube.com/watch?v=VKLfDZ1Vafw, acum 3 ani;

YouTube, Hi Honey’s Label, „Idei de ținute pentru Coachella”, https://www.youtube.com/shorts/kTAhhDy1weA, acum 3 ani;

Foggi, „Cu ce te îmbraci la festivalurile verii?”, https://www.foggi.ro/blog/cu-ce-te-imbraci-la-festivalurile-verii.htm, 31.07.2018;

Foto: pexels.com

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