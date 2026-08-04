La capitolul specificații tehnice brute, Xbox Series X este mai puternic decât PS5. Totuși, performanța reală nu depinde doar de cifrele de pe hârtie.

Xbox Series X vs PlayStation 5: care câștigă la specificații tehnice?

Ambele console sunt echipate cu GPU AMD RDNA 2, dar Xbox Series X are un avantaj clar: dispune de 52 de unități de calcul, comparativ cu cele 32 ale PS5. Puterea sa grafică brută ajunge la 12,15 teraflopi, în timp ce PS5 se oprește la 10,28 teraflopi.

De asemenea, Xbox Series X oferă o lățime de bandă a memoriei de până la 560 GB/s, față de 448 GB/s la PS5. Cu toate acestea, performanțele nu sunt întotdeauna mai bune pe Xbox, în ciuda specificațiilor sale mai puternice, scriu cei de la BGR.com.

PS5 are câteva avantaje tehnice care îi oferă un avantaj în anumite scenarii. De exemplu, procesorul său grafic are o frecvență variabilă, care poate atinge până la 2,23 GHz, în timp ce Xbox Series X funcționează la un maxim de 1,825 GHz fix. Mai mult, PS5 oferă dezvoltatorilor acces la API-ul său low-level, ceea ce permite o optimizare mai eficientă a jocurilor.

Performanță în jocuri: Xbox vs PS5

Comparând jocurile care rulează pe ambele platforme, diferențele sunt adesea minime. De exemplu, Forza Horizon 5 pe PC a fost câștigătorul clar datorită texturilor mai clare și distanței de randare mai mari, dar între cele două console, diferențele au fost aproape insesizabile în ceea ce privește grafica, timpii de încărcare și rata de cadre pe secundă.

Un exemplu similar este dat și de Assassin’s Creed Shadows. Testele arată că, în modul Quality, ambele console rulează jocul la 30 FPS cu o rezoluție nativă de 1500 p și ray tracing standard. În modul Performance, ambele ating 60 FPS, dar cu o rezoluție redusă la 1080 p.

Totuși, există și situații în care PS5 are un mic avantaj. Într-o analiză a jocului Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, PS5 a avut o performanță mai stabilă în modul Performance, cu rata cadrelor scăzând la maximum până în jurul valorii de 50 FPS în timpul segmentelor rapide.

Xbox Series X, în schimb, a scăzut mai mult, la 50-53 FPS. În general, ambele console reușesc să mențină un nivel de 60 FPS în majoritatea cazurilor.

PlayStation 5 Pro: noua generație

În octombrie 2024, Sony a lansat versiunea îmbunătățită a consolei sale, PlayStation 5 Pro, în timp ce Microsoft a decis să nu actualizeze Xbox Series X. PS5 Pro aduce îmbunătățiri semnificative, având un GPU cu 60 de unități de calcul, o putere grafică de 33,5 teraflopi și o frecvență de 2,35 GHz.

Diferențele între PS5 Pro și Xbox Series X sunt mai vizibile în jocurile optimizate pentru consola Sony. De exemplu, în 007: First Light, PS5 Pro poate rula jocul doar în modul Quality, la o rezoluție variind între 1440 p și 4K, cu o rată de 60 FPS, grație tehnologiei de upscaling AI, PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR).

În comparație, Xbox Series X rulează același joc în modul Quality la 1440 p și 30FPS, iar în modul Performance la 1080 p și 60 FPS. Așadar, chiar dacă Xbox Series X rămâne liderul pe hârtie, Sony PS5 și PS5 Pro demonstrează că optimizarea software-ului contează mai mult la experiența de joc.

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