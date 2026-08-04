La capitolul specificații tehnice brute, Xbox Series X este mai puternic decât PS5. Totuși, performanța reală nu depinde doar de cifrele de pe hârtie.

Xbox Series X vs PlayStation 5: care câștigă la specificații tehnice?

Ambele console sunt echipate cu GPU AMD RDNA 2, dar Xbox Series X are un avantaj clar: dispune de 52 de unități de calcul, comparativ cu cele 32 ale PS5. Puterea sa grafică brută ajunge la 12,15 teraflopi, în timp ce PS5 se oprește la 10,28 teraflopi.

De asemenea, Xbox Series X oferă o lățime de bandă a memoriei de până la 560 GB/s, față de 448 GB/s la PS5. Cu toate acestea, performanțele nu sunt întotdeauna mai bune pe Xbox, în ciuda specificațiilor sale mai puternice, scriu cei de la BGR.com.

PS5 are câteva avantaje tehnice care îi oferă un avantaj în anumite scenarii. De exemplu, procesorul său grafic are o frecvență variabilă, care poate atinge până la 2,23 GHz, în timp ce Xbox Series X funcționează la un maxim de 1,825 GHz fix. Mai mult, PS5 oferă dezvoltatorilor acces la API-ul său low-level, ceea ce permite o optimizare mai eficientă a jocurilor.

Performanță în jocuri: Xbox vs PS5

Comparând jocurile care rulează pe ambele platforme, diferențele sunt adesea minime. De exemplu, Forza Horizon 5 pe PC a fost câștigătorul clar datorită texturilor mai clare și distanței de randare mai mari, dar între cele două console, diferențele au fost aproape insesizabile în ceea ce privește grafica, timpii de încărcare și rata de cadre pe secundă.

Un exemplu similar este dat și de Assassin’s Creed Shadows. Testele arată că, în modul Quality, ambele console rulează jocul la 30 FPS cu o rezoluție nativă de 1500 p și ray tracing standard. În modul Performance, ambele ating 60 FPS, dar cu o rezoluție redusă la 1080 p.

Totuși, există și situații în care PS5 are un mic avantaj. Într-o analiză a jocului Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, PS5 a avut o performanță mai stabilă în modul Performance, cu rata cadrelor scăzând la maximum până în jurul valorii de 50 FPS în timpul segmentelor rapide.

Xbox Series X, în schimb, a scăzut mai mult, la 50-53 FPS. În general, ambele console reușesc să mențină un nivel de 60 FPS în majoritatea cazurilor.

PlayStation 5 Pro: noua generație

În octombrie 2024, Sony a lansat versiunea îmbunătățită a consolei sale, PlayStation 5 Pro, în timp ce Microsoft a decis să nu actualizeze Xbox Series X. PS5 Pro aduce îmbunătățiri semnificative, având un GPU cu 60 de unități de calcul, o putere grafică de 33,5 teraflopi și o frecvență de 2,35 GHz.

Diferențele între PS5 Pro și Xbox Series X sunt mai vizibile în jocurile optimizate pentru consola Sony. De exemplu, în 007: First Light, PS5 Pro poate rula jocul doar în modul Quality, la o rezoluție variind între 1440 p și 4K, cu o rată de 60 FPS, grație tehnologiei de upscaling AI, PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR).

În comparație, Xbox Series X rulează același joc în modul Quality la 1440 p și 30FPS, iar în modul Performance la 1080 p și 60 FPS. Așadar, chiar dacă Xbox Series X rămâne liderul pe hârtie, Sony PS5 și PS5 Pro demonstrează că optimizarea software-ului contează mai mult la experiența de joc.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E breaking news-ul începutului de lună, dragi români! S-a întâmplat acum câteva minute și multor cetățeni nici nu le vine să creadă. Fără ezitare, cu un ton imperativ, Traian Băsescu a făcut anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se aștepta. Și cu atât mai puțin susținătorii lui Ilie Bolojan! Ce a spus fostul președinte al României
Viva.ro
E breaking news-ul începutului de lună, dragi români! S-a întâmplat acum câteva minute și multor cetățeni nici nu le vine să creadă. Fără ezitare, cu un ton imperativ, Traian Băsescu a făcut anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se aștepta. Și cu atât mai puțin susținătorii lui Ilie Bolojan! Ce a spus fostul președinte al României
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV!!
Unica.ro
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV!!
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
Elle.ro
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
gsp
Omul din umbră din echipa „Zeiței de la Montreal”: „Nota 10? Meritul Nadiei 80%. De ce nu vorbește Comăneci despre barbariile lui Karolyi
GSP.RO
Omul din umbră din echipa „Zeiței de la Montreal”: „Nota 10? Meritul Nadiei 80%. De ce nu vorbește Comăneci despre barbariile lui Karolyi
Giganții fotbalului, prezenți la înmormântarea lui Franco Baresi! Fețe nemaivăzute de microbiști de ceva vreme și-au făcut apariția
GSP.RO
Giganții fotbalului, prezenți la înmormântarea lui Franco Baresi! Fețe nemaivăzute de microbiști de ceva vreme și-au făcut apariția
Parteneri
Doliu la TV! Anunțul tragic al dimineții a venit acum și frânge inimi! A murit subit prezentatoarea TV care ani de zile ne-a adus știri de pe Litoral
Libertateapentrufemei.ro
Doliu la TV! Anunțul tragic al dimineții a venit acum și frânge inimi! A murit subit prezentatoarea TV care ani de zile ne-a adus știri de pe Litoral
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Avantaje.ro
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Toamna se anunță incendiară la TV! Ce show-uri uriașe revin la Antena 1 și Pro TV și când încep noile sezoane
Tvmania.ro
Toamna se anunță incendiară la TV! Ce show-uri uriașe revin la Antena 1 și Pro TV și când încep noile sezoane

Știri România

Parteneri
Specula de la pompă? România, campioana scumpirii motorinei, deși are petrol și rafinării. Marți, prețul a ajuns la 10,98 lei
Adevarul.ro
Specula de la pompă? România, campioana scumpirii motorinei, deși are petrol și rafinării. Marți, prețul a ajuns la 10,98 lei
„A fost ideea mea!”. Mihai Stoica a dezvăluit de ce titularul FCSB a fost scos din lot. Exclusiv
Fanatik.ro
„A fost ideea mea!”. Mihai Stoica a dezvăluit de ce titularul FCSB a fost scos din lot. Exclusiv
Legea Integrității adoptată cu un amendament PSD-AUR l-ar lăsa pe Dominic Fritz fără mandat
Financiarul.ro
Legea Integrității adoptată cu un amendament PSD-AUR l-ar lăsa pe Dominic Fritz fără mandat
Parteneri
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Elle.ro
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...
Viva.ro
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...

Monden

Parteneri
10 vedete din România care au făcut furori în costum de baie. Imagini spectaculoase cu Antonia, INNA, Bianca Drăgușanu și alte dive
TVMania.ro
10 vedete din România care au făcut furori în costum de baie. Imagini spectaculoase cu Antonia, INNA, Bianca Drăgușanu și alte dive
Mire lăsat la sol de compania aeriană, după suprarezervarea zborului. Soţia a plecat singură în luna de miere
ObservatorNews.ro
Mire lăsat la sol de compania aeriană, după suprarezervarea zborului. Soţia a plecat singură în luna de miere
Anunțul momentului! A vrut să se știe de la ea! Elena Udrea și Adrian Alexandrov, după 10 ani de relație și un copil rupt din soare au...
Libertateapentrufemei.ro
Anunțul momentului! A vrut să se știe de la ea! Elena Udrea și Adrian Alexandrov, după 10 ani de relație și un copil rupt din soare au...
Parteneri
Diletta Leotta a „perturbat” antrenamentul lui Schalke
GSP.ro
Diletta Leotta a „perturbat” antrenamentul lui Schalke
Cum s-au relaxat Ștefan Baiaram și soția Cristina, după victoria 4-0 cu Petrolul
GSP.ro
Cum s-au relaxat Ștefan Baiaram și soția Cristina, după victoria 4-0 cu Petrolul
Parteneri
România intră în „Inițiativa Carpaților”, noul proiect diplomatic anunțat de Zelenski
Mediafax.ro
România intră în „Inițiativa Carpaților”, noul proiect diplomatic anunțat de Zelenski
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
„Să vă rugați pentru mine, am 5 tumori” Alina Pușcău, în lacrimi! Modelul internațional a lansat un apel, după ce a fost diagnosticată cu o boală gravă
Wowbiz.ro
„Să vă rugați pentru mine, am 5 tumori” Alina Pușcău, în lacrimi! Modelul internațional a lansat un apel, după ce a fost diagnosticată cu o boală gravă
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Durere fără margini după moartea Raisei, fetița de 9 ani ucisă în accidentul de la Cluj. Mesajul sfâșietor al mamei sale: „Te iubim…”
Wowbiz.ro
Durere fără margini după moartea Raisei, fetița de 9 ani ucisă în accidentul de la Cluj. Mesajul sfâșietor al mamei sale: „Te iubim…”
Doliu în lumea sportului! S-a stins la numai 37 de ani...
Redactia.ro
Doliu în lumea sportului! S-a stins la numai 37 de ani...
Alina Pușcău a fost diagnosticată cu o boală gravă! Suma colosală pe care trebuie să o dea pe tratamente
KanalD.ro
Alina Pușcău a fost diagnosticată cu o boală gravă! Suma colosală pe care trebuie să o dea pe tratamente

Politic

Parteneri
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
ZiaruldeIasi.ro
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
Meme Stoica, anunț despre transferul noului atacant la FCSB: „E chestiune de zile”. Exclusiv
Fanatik.ro
Meme Stoica, anunț despre transferul noului atacant la FCSB: „E chestiune de zile”. Exclusiv
Melatonină sau magneziu? Ce supliment te poate ajuta să dormi mai bine și când să îl iei
Spotmedia.ro
Melatonină sau magneziu? Ce supliment te poate ajuta să dormi mai bine și când să îl iei