În acest ghid explicăm care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac părinții atunci când cumpără sandale pentru copii și ce criterii trebuie să urmărească pentru o alegere corectă.

Cum alegi corect sandalele pentru copii?

Cele mai bune sandale pentru copii oferă susținere, flexibilitate, stabilitate și confort. Ele trebuie să permită dezvoltarea naturală a piciorului și să fie potrivite vârstei prichindelului, dar și activității pe care o face.

Principalele verificări pe care trebuie să le faci sunt: mărimea potrivită, flexibilitatea tălpii, materialele de calitate și fixarea bună pe picior. Evită modelele prea grele sau rigide fiindcă nu sunt deloc potrivite pentru un copil mic și energic.

Greșeala nr. 1: Cumperi sandale mai mari „ca să le poarte și la anul”

Una dintre cele mai întâlnite greșeli este alegerea unei mărimi mai mari pentru a economisi bani. Mulți părinți gândesc așa atunci când cumpără încălțăminte pentru copii fiindcă o consideră o soluție practică, prietenoasă cu buzunarul. Însă îți vom explica la ce riscuri îl expui pe cel mic atunci când faci o astfel de alegere. Sandalele prea mari pot afecta mersul copilului în timp. Piciorul alunecă în interior, iar copilul își modifică postura pentru a compensa lipsa de stabilitate.

Specialiștii recomandă un spațiu liber de aproximativ 0,5-1 cm între degete și vârful sandalelor. Astfel, copilul are suficient loc pentru mișcare fără a pierde stabilitatea.

Greșeala nr. 2: Alegi sandale doar după aspect

Mulți părinți sunt atrași de design, culori sau personaje preferate din desene animate, din dorința de a le face celor mici o bucurie. Aspectul este important, dar nu ar trebui să fie principalul criteriu de alegere, ci confortul. Un model nepotrivit poate provoca probleme precum: bășici, iritații, dureri de călcâi și oboseală la mers. Îți vei da seama că ceva nu este în regulă fiindcă cel mic îți va cere des să îl iei în brațe, refuzând mersul pe jos mai mult de câțiva pași.

Greșeala nr. 3: Ignori sistemul de prindere

Sandalele care nu se fixează bine pe picior pot provoca accidente și căzături, așa că este indicat să verifici de la început sistemul lor de prindere. Detalii spre care să îți îndrepți atenția sunt: benzi velcro ajustabile, catarame reglabile și sisteme multiple de fixare. Acestea permit adaptarea încălțămintei la forma piciorului și oferă mai multă siguranță. Pentru copiii activi, o fixare eficientă este esențială.

Greșeala nr. 4: Alegi materiale sintetice de slabă calitate

Pe timpul verii, picioarele copiilor transpiră mai mult. Materialele care nu permit circulația aerului pot favoriza apariția transpirației excesive, mirosurile neplăcute, iritații ale pielii și apariția ciupercilor.

Cele mai bune opțiuni sunt materialele respirabile, precum pielea naturală și pielea ecologică premium. Găsești aici cea mai variată gamă de încălțăminte pentru copii și pentru bebeluși.

Greșeala nr. 5: Nu verifici flexibilitatea tălpii

Talpa sandalelor trebuie să se îndoaie ușor în zona antepiciorului. O talpă foarte rigidă poate limita mișcarea naturală a piciorului și poate face mersul mai obositor pentru cel mic.

Test simplu

Înainte de cumpărare, încearcă să îndoi talpa cu mâna. Dacă este excesiv de rigidă sau foarte grea, modelul respectiv poate să nu fie cea mai bună alegere pentru un copil aflat în creștere.

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Greșeala nr. 6: Folosești sandalele fraților mai mari

Deși pare o metodă care te ajută să faci economie, în timp poate duce la probleme de sănătate. Încălțămintea deja purtată preia forma piciorului primului copil. Și acest lucru poate influența poziția și mersul celui de-al doilea copil, mai ales în primii ani de dezvoltare. Excepția apare atunci când sandalele au fost purtate foarte puțin și nu prezintă deformări vizibile ale tălpii.

Greșeala nr. 7: Nu măsori periodic piciorul copilului

Picioarele copiilor cresc repede, uneori cu una sau două mărimi într-un singur sezon. Mulți părinți observă târziu că cei mici au trecut la altă măsură și tind să o aleagă tot pe cea veche când merg la cumpărături.

Cât de des trebuie verificată mărimea?

– la copiii mici: la fiecare 2-3 luni;

– la copiii preșcolari: la fiecare 3-4 luni;

– la copiii mai mari: la fiecare 4-6 luni.



Verificarea regulată previne disconfortul, problemele de mers, dar și cheltuielile inutile.

Ce caracteristici trebuie să aibă sandalele bune pentru copii?

Ca să te asiguri că faci o alegere bună pentru piciorușele prichindelului tău, asigură-te că modelul pe care îl dorești bifează următoarele caracteristici:

susținere adecvată pentru călcâi;

talpă flexibilă și antiderapantă;

materiale respirabile;

sistem de închidere reglabil;

greutate redusă;

spațiu suficient pentru degete.

Aceste caracteristici contribuie la confortul zilnic și la dezvoltarea sănătoasă a piciorului.

Întrebări frecvente despre sandalele pentru copii

Ce mărime trebuie să aleg pentru sandalele copilului?

Este recomandat să existe un spațiu de aproximativ 0,5–1 cm între degete și vârful sandalelor.

Sunt recomandate sandalele cu talpă foarte groasă?

Nu neapărat. O talpă trebuie să ofere protecție și stabilitate, dar și flexibilitate pentru mersul natural.

Pot copiii să poarte sandale fără susținere la călcâi?

Pentru copiii mici și foarte activi, modelele cu susținere la călcâi oferă de regulă mai multă stabilitate și siguranță.

Cât timp poate purta un copil aceeași pereche de sandale?

Atât timp cât mărimea este potrivită, talpa nu este uzată și sandalele oferă în continuare susținerea necesară.

Alegerea sandalelor pentru copii nu ar trebui făcută doar în funcție de aspect sau preț. Mărimea corectă, materialele de calitate, flexibilitatea tălpii și sistemul de fixare sunt factori care influențează confortul și sănătatea picioarelor copilului. Învață din greșelile frecvente ale altor părinți și cumpără pentru micuțul tău sau micuța ta doar modele în care să se simtă bine în fiecare moment.

Foto: Envato.com

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