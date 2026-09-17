Ședința foto de Crăciun în familie – cum ne pregătim pentru fotografii pline de emoție

Crăciunul este una dintre perioadele anului în care familia ajunge din nou în centrul atenției. Casa se umple de lumini, copiii așteaptă sărbătorile cu nerăbdare, iar părinții încearcă să păstreze cât mai multe amintiri dintr-o etapă care trece, de multe ori, mult prea repede. Tocmai de aceea, ședințele foto de Crăciun au devenit pentru multe familii o tradiție care se repetă an de an.

Dincolo de brazi, luminițe și decoruri, fotografiile de Crăciun au o valoare care se descoperă mai ales odată cu trecerea timpului. Copiii cresc, familia se schimbă, iar imaginile realizate în fiecare an ajung să spună împreună o poveste.

De ce să alegem o ședință foto de Crăciun?

Telefonul ne permite să fotografiem aproape fiecare moment important din viața copiilor. Avem sute sau chiar mii de imagini, însă de multe ori unul dintre părinți este cel care face fotografiile și apare foarte rar în ele.

O ședință foto profesională oferă ocazia ca întreaga familie să fie prezentă în aceleași imagini.

Nu este vorba doar despre câteva fotografii ale copiilor lângă brad. Pot fi surprinse îmbrățișări, zâmbete, joaca dintre frați și momentele naturale dintre părinți și copii.

În studioul Marius Niculae Photography din București, sezonul ședințelor foto de Crăciun 2026 începe pe 21 octombrie, tocmai pentru ca familiile să poată alege perioada potrivită și să nu fie nevoite să lase fotografiile pentru zilele aglomerate dinaintea sărbătorilor.

Pentru detalii despre perioadele disponibile, tarife și programări, poate fi consultată pagina Ședințe foto de Crăciun în București – detalii și programări.

Cum alegem ținutele pentru fotografiile de Crăciun?

foto: sedinta Craciun

Una dintre cele mai frecvente întrebări înaintea unei ședințe foto este legată de haine.

Nu este necesar ca toți membrii familiei să fie îmbrăcați identic. De cele mai multe ori, fotografiile arată mai natural atunci când ținutele sunt coordonate cromatic, fără să fie exact la fel.

Nuanțele de crem, bej, alb, maro, verde închis sau bordo se potrivesc foarte bine atmosferei de Crăciun. Pot fi combinate cu materiale și texturi specifice sezonului.

Este recomandat să evităm logo-urile mari, imprimeurile foarte încărcate și combinațiile cu prea multe culori. Într-un decor care conține deja brazi, globuri și lumini, vestimentația simplă ajută familia să rămână elementul principal al fotografiei.

Pentru fetițe există și posibilitatea utilizării unor rochii elegante cu tulle disponibile în studio, pentru vârste de până la aproximativ 8 ani. Este însă recomandat ca părinții să vină și cu ținutele preferate de acasă, deoarece mărimile sau modelele disponibile pot să nu fie potrivite fiecărui copil.

Copiii nu trebuie să zâmbească permanent către aparat

Părinții își doresc, firesc, fotografii în care copiii zâmbesc. O ședință foto reușită nu înseamnă însă ca cei mici să privească permanent către cameră.

Uneori cele mai frumoase imagini apar atunci când copilul se joacă, își privește părinții, își îmbrățișează fratele sau descoperă un element al decorului.

În loc să îi cerem permanent copilului să zâmbească, este mai bine să îi oferim puțin timp pentru a se familiariza cu spațiul și cu persoanele din jur.

În timpul ședințelor, fotograful lucrează împreună cu un asistent. În timp ce fotograful se concentrează asupra imaginilor, asistentul poate ajuta cu cei mici, ținutele și accesoriile și încearcă să le atragă atenția copiilor pentru a obține expresii cât mai naturale.

Decorurile contribuie la poveste, dar familia rămâne personajul principal

Un decor frumos poate schimba complet atmosfera unei fotografii de Crăciun.

În studio sunt pregătite mai multe decoruri mari, construite special pentru ședințele foto, și aproximativ 25 de brazi artificiali împodobiți. Brazii sunt integrați în diferite zone ale studioului, astfel încât decorurile să ofere imagini variate în cadrul aceleiași ședințe.

Pentru copiii cu vârste între aproximativ 6 luni și 3 ani sunt disponibile și diferite propsuri și accesorii adaptate vârstei, care pot face experiența mai distractivă pentru cei mici.

Decorurile sunt însă fundalul poveștii. Peste ani, probabil că nu vom număra globurile din brad. Vom observa cât de mici erau copiii, expresiile lor și felul în care arăta familia noastră în acel moment.

Alegeți o oră potrivită pentru copii

În cazul familiilor cu copii mici, ora ședinței poate influența foarte mult experiența.

Este bine să evităm, pe cât posibil, intervalele în care copilul doarme de obicei sau este foarte obosit. Un copil odihnit și care a mâncat înainte de ședință va avea, în general, mai multă disponibilitate pentru joacă și interacțiune.

Ședința foto nu trebuie privită ca un test pentru copil. Unii copii se acomodează imediat, în timp ce alții au nevoie de puțin timp pentru a căpăta încredere într-un spațiu nou.

Răbdarea și adaptarea la personalitatea copilului sunt mult mai importante decât încercarea de a obține cu orice preț o anumită fotografie.

Fotografii doar cu cei mici sau cu întreaga familie?

Foto: sedinte foto de craciun

Chiar dacă motivul principal pentru care părinții programează o ședință de Crăciun sunt adesea copiii, merită realizate și fotografii cu întreaga familie.

Peste ani, tocmai acestea pot deveni cele mai valoroase.

Copilul nu va vedea doar cum arăta când avea doi, cinci sau zece ani. Va putea vedea cum arătau părinții lui, cum îl țineau în brațe și cum era familia în acel moment al vieții.

În cadrul ședinței pot fi realizate portrete cu părinții și copiii, iar schimbarea decorurilor permite obținerea unor imagini diferite în cadrul aceleiași experiențe. Pachetul prezentat pentru sezonul 2026 include 40 de fotografii editate profesional, iar imaginile sunt livrate printr-o galerie privată online.

Cei care vor să vadă înainte stilul imaginilor pot descoperi portofoliul ședințelor foto de Crăciun.

De ce merită să programăm ședința din timp?

Pe măsură ce ne apropiem de decembrie, programul familiilor devine mai încărcat, iar locurile disponibile pentru ședințele foto se reduc.

Începerea sezonului încă din octombrie oferă mai multă libertate în alegerea zilei și a orei.

În plus, fotografiile realizate din timp pot fi folosite ulterior pentru felicitări, tablouri, cadouri pentru bunici sau albume de familie. Pentru cei care preferă fotografiile tipărite, există și posibilitatea realizării unui album foto de Crăciun.

Tarifele ședințelor pot varia în funcție de perioada aleasă, un motiv în plus pentru ca familiile să verifice din timp calendarul și opțiunile disponibile.

O tradiție de familie care poate continua an după an

Pentru unele familii, ședința foto de Crăciun devine o tradiție.

Realizate anual, fotografiile formează în timp o adevărată cronologie vizuală a familiei. Vedem cum cresc copiii, cum li se schimbă expresiile și personalitatea și cum familia trece prin diferite etape.

Într-un an copilul stă în brațele părinților, câțiva ani mai târziu aleargă prin decor, iar după o perioadă poate fi deja adolescent.