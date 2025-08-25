Ce este șamponul Diamex Super White și de ce face furori?

Soluția care face câinele să arate de milioane – Diamex provoacă uimire și încântare printre stăpâni!
Foto: diamex.ro

Diamex Super White nu este doar un șampon obișnuit. Este un produs profesionist creat special pentru a reda strălucirea naturală a blănii deschise, neutralizând tonurile galbene și accentuând albul pur. Formula sa delicată și echilibrată PH este potrivită pentru pielea sensibilă a câinilor și previne iritațiile. Este conceput pentru a fi utilizat după un șampon de curățare profundă, precum Diamex First Deep Cleaning, astfel încât să obții un efect vizibil de alb imaculat și o blană extrem de mătăsoasă.

Experiența Diamex – peste 60 de ani de excelență în grooming

Brandul Laboratoire Diamex a fost fondat în Belgia acum mai bine de șase decenii și a devenit un standard internațional în îngrijirea profesională a câinilor. Brandul este prezent în peste 15 țări, ceea ce atestă calitatea și eficiența produselor sale. În România, introducerea șamponului Super White a stârnit rapid interesul pasionaților de grooming și al stăpânilor de câini, consolidându-și poziția de lider pe piața de șampoane pentru câini cu blană albă.

Beneficiile Diamex Super White pentru câinele tău

1. Strălucire naturală și intensă a blănii

Formula specială a șamponului conferă blănii un luciu deosebit, fără efect uleios, iar părul devine ușor de pieptănat. Rezultatul este vizibil imediat, iar câinele tău arată impecabil, fie că este pentru plimbări în parc sau competiții canine.

2. Neutralizare a tonurilor gălbui

Unul dintre cele mai mari probleme ale blănii deschise este îngălbenirea ușoară provocată de praf, razele solare sau impurități din apă. Diamex Super White include agenți speciali care neutralizează aceste nuanțe, restabilind tonul alb natural și oferind blănii un aspect uniform și luminos.

3. Îngrijire delicată a pielii sensibile

PH-ul echilibrat și ingredientele hipoalergenice protejează pielea sensibilă a câinilor, reducând riscul de iritații. Astfel, produsul poate fi utilizat frecvent fără a afecta sănătatea pielii sau a blănii.

4. Ușurează pieptănarea și previne nodurile

Blana devine mai moale și mai ușor de pieptănat după fiecare baie. Firele de păr sunt mai puțin electrizate și se rup mai greu, ceea ce reduce stresul câinelui în timpul grooming-ului și timpul petrecut de stăpân.

5. Rezultate profesionale acasă

Chiar dacă nu ești groomer profesionist, Diamex Super White oferă rezultate de nivel salon, ceea ce îl face ideal pentru stăpânii care vor să-și îngrijească câinele acasă, dar doresc efecte comparabile cu cele din expoziții.

Cum se folosește corect Diamex Super White?

Utilizarea corectă a șamponului este esențială pentru a obține rezultatele promise:

1. Se aplică după curățarea profundă

Se recomandă să folosești Diamex First Deep Cleaning ca prim șampon, pentru a îndepărta impuritățile și sebumul acumulat. Super White se aplică apoi pentru a accentua nuanța albă și a oferi strălucire maximă.

2. Masaj delicat și timp de acțiune

Diluează șamponul într-un recipient 1:13 (o cantitate șampon și 13 de apă) și aplică o cantitate suficientă de șampon diluat pe blana udă și masează ușor, astfel încât ingredientele să pătrundă în firele de păr. Lasă să acționeze 3-5 minute înainte de clătire.

3. Clătire completă

Clătește bine cu apă călduță pentru a îndepărta toate urmele de șampon. Acest pas este esențial pentru a preveni iritațiile și a lăsa blana moale și strălucitoare.

4. Uscare și pieptănare

Uscarea cu prosopul și, dacă este posibil, cu uscătorul special pentru câini, maximizează volumul și strălucirea blănii. Pieptănarea ulterioară ajută la menținerea blănii fără noduri și la distribuirea uniformă a uleiurilor naturale.

Cui se adresează Diamex Super White?

  • Câini cu blană albă sau deschisă (Bichon, Westie, Maltese, Poodle, Samoyed)
  • Stăpâni care doresc rezultate de nivel salon acasă
  • Groomeri profesioniști și saloane de grooming
  • Crescători FCI care participă la expoziții

Disponibil în recipiente de 250 ml, 1 L și 5 L, adaptat nevoilor tuturor.

Experiența utilizatorilor și recenzii

Diamex Super White a devenit rapid favorit în România, cu review-uri pozitive de la toți clienții care l-au încercat. Proprietarii apreciază mai ales: blana moale, ușor de pieptănat, efectul de alb pur și faptul că produsul este delicat cu pielea sensibilă a câinilor. În plus, groomerii confirmă că rezultatele sunt consistente și durabile, chiar și în condiții de expunere la soare sau ploaie.

Întrebări frecvente

1. Ce șampoane pentru câini cu blană albă recomandați?

Diamex Super White este alegerea recomandată pentru accentuarea tonurilor deschise și pentru rezultate profesionale.

2. Este sigur pentru piele sensibilă?

Da, formula sa delicată și echilibrată PH protejează pielea sensibilă a câinilor.

3. Poate înlocui șamponul de curățare profundă?

Se recomandă să fie utilizat după Diamex First Deep Cleaning pentru un efect maxim.

4. Cât de des se poate folosi?

O dată la 3–4 săptămâni, în funcție de activitatea și stilul de viață al câinelui.

5. Este potrivit pentru pui?

Da, poate fi folosit pentru pui de peste 3 luni.

Într-o lume în care compușii chimici sunt tot mai utilizați pentru obținerea soluțiilor de curățare, Diamex se remarcă prin folosirea ingredientelor naturale, rezultate din ani de cercetare. Materia primă a acestor șampoane este reprezentată de plante, uleiuri, semințe și minerale, ale căror proprietăți acționează delicat asupra tuturor tipurilor de blană, evidențiindu-le frumusețea naturală.Dacă vrei ca blana câinelui tău să arate impecabil, să fie strălucitoare și cu nuanțe albe pure, Diamex Super White este alegerea ideală. Bestseller în România, apreciat de profesioniști și stăpâni deopotrivă, acest șampon oferă rezultate vizibile încă de la prima utilizare. Nu mai aștepta – comandă acum și oferă câinelui tău îngrijirea profesională pe care o merită!

Foto: diamex.ro

