Primul trimestru din 2026 confirmă clar: piața nu doar că există — ci performează acolo unde există structură, viziune și execuție. Pentru SudRezidential, perioada ianuarie–martie nu înseamnă adaptare la piață. Înseamnă creștere susținută și consolidare de poziție.

35.835.705 € tranzacționați în Q1 2026 – cifrele care definesc direcția

Datele agregate pentru primele 3 luni ale anului sunt relevante nu doar prin volum, ci prin consistență:

325 de tranzacții finalizate.

Valoare totală tranzacționată. 35.835.705 €.

Ritm constant. Se observă o accelerare vizibilă de la o lună la alta.

Aceste cifre nu reprezintă un vârf izolat, ci un trend clar de creștere.

De la stabilitate la accelerare – evoluția trimestrului

Analizând dinamica internă, observăm o progresie sănătoasă:

Început de an solid (ianuarie).

Consolidare și menținere a ritmului (februarie).

Accelerare puternică în martie.

Această evoluție confirmă un lucru esențial: performanța nu este întâmplătoare, ci scalabilă. SudRezidential nu doar reacționează la piață. O anticipează și o capitalizează.

325 de tranzacții = un ecosistem care funcționează

Volumul tranzacțional din Q1 arată mai mult decât cifre: arată un sistem operațional matur. În spatele acestor rezultate există:

Flux constant de clienți reali.

Procese clare de conversie.

Coordonare eficientă între departamente.

O echipă care livrează predictibil.

Nu este vorba despre noroc. Este vorba despre structură și disciplină operațională.

Performanța distribuită: avantajul competitiv real

Unul dintre cele mai importante semnale din acest trimestru este distribuția rezultatelor:

Mai mulți consilieri activi cu volume constante.

Tranzacții de valori ridicate realizate individual.

Echilibru între volum și tichetul mediu.

SudRezidential nu depinde de „eroi”. Funcționează ca un sistem de performanță colectivă.

De ce SudRezidential crește într-o piață „prudentă”?

Diferența nu este contextul economic. Diferența este modul de lucru.

Proiecte corect poziționate

Portofoliul este aliniat cererii reale:

Locuințe accesibile.

Proiecte bine amplasate.

Dezvoltatori validați.

Zona de sud a Capitalei rămâne un pol activ și stabil, iar acest lucru se reflectă direct în volum.

