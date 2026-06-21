Temperaturile ating 33 de grade între 21 și 23 iunie

Capitala va experimenta temperaturi ridicate, valori crescute ale indicelui temperatură-umezeală (ITU) și episoade de instabilitate atmosferică accentuată.

Conform ANM, în intervalul 21 iunie, ora 09.00 – 23 iunie, ora 09.00, temperaturile maxime vor varia între 31 și 32 de grade Celsius, iar cele minime între 17 și 19 grade Celsius.

Cerul va fi variabil, cu posibile înnorări temporare în cursul după-amiezii. De asemenea, sunt așteptate averse slabe și descărcări electrice izolate. Vântul va sufla slab până la moderat.

În ziua de 22 iunie, condițiile meteo vor rămâne similare, menținându-se temperaturile ridicate și disconfortul termic accentuat.

Instabilitate atmosferică și furtuni între 23 și 24 iunie

Meteorologii avertizează că, în intervalul 23 iunie, ora 09.00 – 24 iunie, ora 09.00, instabilitatea atmosferică va crește semnificativ.

Sunt prognozate maxime de 32–33 de grade și minime de 18–20 de grade Celsius. Precipitațiile vor atinge 5–8 l/mp, însoțite de descărcări electrice frecvente.

24 iunie: Furtuni puternice

Ultima zi a intervalului, 24 iunie, între orele 09.00 și 21.00, va aduce fenomene meteo severe: averse torențiale de 5–8 l/mp, cu posibile cantități care pot depăși 12 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de dimensiuni mici sau medii și rafale de vânt de 40–45 km/h.

Termometrele vor indica o temperatură maximă de aproximativ 30 de grade Celsius.

Avertisment privind disconfortul termic

ANM a subliniat că indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă un disconfort termic accentuat în special pe parcursul după-amiezelor.

Pe întreaga perioadă, este în vigoare o informare meteorologică pentru vreme călduroasă, disconfort termic ridicat și instabilitate atmosferică temporar accentuată.

ANM avertizează că prognoza ar putea fi actualizată în funcție de evoluția fenomenelor, fiind posibilă emiterea de avertizări nowcasting pentru fenomene meteo severe.