Scrisoare către siderurgiştii de la Liberty Galaţi

După ce și a doua licitație s-a încheiat fără succes, administratorii concordatari Euro Insol şi CITR ai Liberty Galați au transmis o scrisoare pentru angajaţii combinatului. Celor aproximativ 2.500 de salariaţi li s-a transmis că discuţiile cu potenţiali investitori continuă.

„Vă transmitem această scrisoare pentru a vă informa direct şi transparent că la licitaţia de astăzi, 19 iunie, nu s-a prezentat niciun investitor. În acelaşi timp, continuăm discuţiile cu mai mulţi investitori potenţiali şi avem motive să credem că, în perioada următoare, se poate identifica o soluţie viabilă pentru companie. Liberty Galati rămâne, în continuare, o companie de interes ca afacere, având active industriale valoroase, poziţionare logistică bună şi o bază operaţională care poate fi repusă în valoare dacă sunt create condiţiile potrivite pentru reluarea activităţii”, se arată în scrisoarea adresată angajaţilor de către administratorii concordatari, conform Monitorul de Galați.

Ei au mai adăugat că: „în această etapă, analizăm mecanisme de preluare a activului, urmând ca orice soluţie propusă să fie validată de creditori”.

Euro Insol şi CITR au explicat și care sunt pașii următori: „În perioada imediat următoare, priorităţile noastre sunt clare: menţinerea dialogului cu investitorii interesaţi şi susţinerea continuităţii operaţionale acolo unde este posibil. Din perspectiva procedurii, ne aşteptăm la o etapă de clarificare rapidă a opţiunilor de preluare, iar obiectivul nostru este să maximizăm şansele unei soluţii de transfer al activului către un investitor capabil”.

Licitație fără succes, dar nu fără interes

Ei au mai susținut că absenţa unui ofertant la licitaţia de vineri nu înseamnă lipsa interesului pentru Combinatul Liberty Galați.

„Păstrarea şi menţinerea unei comunicări constante precum şi pregătirea pentru reluarea activităţii rămân elemente esenţiale atât pentru repornirea completă a activităţii, cât şi pentru demararea contractului de tolling. Ducerea la îndeplinire a acestuia va confirma în piaţă că Liberty Galaţi are capacitate operaţională şi un potenţial industrial real, iar acest semnal de continuitate poate creşte încrederea partenerilor şi poate deschide drumul către noi contracte”, potrivit sursei citate.

Administratorii concordatari au încercat să liniştească angajații Liberty Galați: „Vă rugăm să priviţi această etapă cu rigoare şi calm: absenţa unui ofertant la licitaţia de astăzi NU înseamnă lipsa interesului pentru activ, ci necesitatea ajustării cadrului tranzacţiei la realităţile curente ale pieţei. Vom continua să vă informăm transparent, pe măsură ce apar evoluţii relevante”.

Cine sunt cei 5 competitori care au cumpărat caietele de sarcini

Mai mulți potențiali cumpărători s-au arătat interesați de achiziția combinatului. Investitorii care au cumpărat caietul de sarcini sunt:

  • UMB Steel SRL, din grupul UMB, deţinut de familia Umbrărescu. Grupul UMB este activ în proiectare şi construcţii de drumuri şi poduri, producerea de metale feroase şi de produse din beton pentru construcţii sau producerea energiei electrice;
  • Metinvest B.V., un grup de companii siderurgice şi miniere cu operaţiuni în Ucraina, Italia, Bulgaria, Marea Britanie şi SUA. Grupul este controlat de omul de afaceri ucrainean Rinat Ahmetov;
  • Jindal Steel (International), cu operaţiuni internaţionale pe piaţa oţelului, energiei şi a minereurilor.;
  • Sidenor Steel Industry – cel mai mare producător grec de produse din oţel;
  • JSW Steel Limited – un producător multinaţional indian de oţel, cu sediul în Mumbai.

Liberty Galați, cunoscut anterior sub numele de Sidex Galați, a intrat în martie 2025 în procedura de concordat preventiv pentru a evita insolvența. Cu datorii totale de aproximativ un miliard de euro, combinatul a fost propus spre vânzare. Prin Exim Banca Românească şi ANAF, statul român deţine cea mai mare parte a creanţelor garantate (400 de milioane de euro) şi poate decide dacă acceptă sau nu planurile propuse de administratorii concordatari.

Prima licitație, din 12 martie 2026, s-a încheiat fără un câștigător. Acest lucru a determinat reducerea prețului de pornire de la 709 milioane de euro la 463 milioane de euro pentru licitația din 19 iunie. Cu toate acestea, nici acum nu au existat oferte.

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