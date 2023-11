Publicitate tbi bank a încheiat un parteneriat cu Transilvania Broker pentru a facilita românilor plata în rate a produselor de asigurare, inclusiv cele RCA de PUBLICITATE

Asigurările rămân principalul instrument de protecție al românilor, în contextul în care cei mai mulți dintre ei sunt vulnerabili în cazul unor evenimente neprevăzute, cu posibil impact negativ asupra vieților lor. Pentru a facilita accesul clienților la produse de asigurare, tbi banka încheiat un parteneriat cu Transilvania Broker, unul dintre principalii brokeri de asigurări din România. Datorită acestui parteneriat, clienții pot cumpăra orice tip de produse de asigurare prin intermediul soluției Buy Now, Pay Later (BNPL) în 4 rate fără dobândă sau pe perioade mai lungi, cu dobânzi accesibile. În plus, achiziționarea asigurărilor de tip RCA este disponibilă în rate atât persoanelor fizice, cât și celor juridice.