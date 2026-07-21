Sfatul standard e să te culci mai devreme, să nu mai stai pe telefon, să bei apă imediat ce te trezești. Funcționează uneori, parțial, pentru unii. Dar problema reală nu e ora la care adormi, ci modul în care te trezești. Creierul tău nu a primit semnalul că dimineața a început.

Iluminatul care imită răsăritul soarelui pornește exact de la această logică. Cum funcționează, când ajută cu adevărat și unde dă greș, asta merită o privire mai atentă.

Ce se întâmplă în corp când te trezești brusc

Corpul tău are un ceas intern, ritmul circadian, care reglează somnul, temperatura, hormonii și starea de alertă pe parcursul a 24 de ore. Unul dintre semnalele principale pe care le folosește e lumina. Când lumina naturală crește treptat dimineața, corpul începe să producă cortizol, hormonul care pregătește organismul pentru activitate. Procesul durează, în condiții naturale, 30-60 de minute.

O alarmă sonoră obișnuită nu respectă nimic din această secvență. Scoate corpul din somn brusc, fără pregătire hormonală. Acest aspect produce ceea ce cercetătorii numesc „inerție a somnului”: starea de somnolență, confuzie și lentoare care poate dura de la câteva minute până la o oră după trezire.

Un studiu din 2004 a arătat că persoanele care foloseau simularea răsăritului aveau niveluri mai ridicate de cortizol la 15 și 30 de minute după trezire, comparativ cu cei care foloseau alarme tradiționale, alături de o stare de alertă mai bună (optimizeyourbiology.com, 2023). Nu e un efect placebo. E o diferență măsurabilă în chimia corpului.

Lumina pătrunde prin pleoape chiar și când ești adormit. Celulele fotosensibile din retină, numite celule ganglionare cu melanopsină, detectează creșterea luminozității și transmit semnale către nucleul suprachiasmatic, zona din creier care controlează ritmul circadian. Corpul începe să se pregătească de trezire înainte ca tu să fii conștient că se întâmplă ceva.

Cum funcționează un dispozitiv de simulare a răsăritului

Un ceas cu simulare de răsărit pornește cu 20-40 de minute înainte de ora setată și crește treptat intensitatea luminii, de la aproape zero la luminozitate maximă. Culoarea luminii se schimbă și ea, de la un roșu-portocaliu cald (similar cu primele raze ale soarelui) spre un alb mai rece și mai luminos.

Mecanismul de simulare a răsăritului nu este exclusiv legat de ceasurile cu alarmă. O abordare modernă și adesea mai estetică este integrarea funcției direct în iluminatul ambiental al dormitorului. Folosind un ecosistem smart, cum ar fi un bec Philips Wiz achiziționat de la furnizori de profil precum EuroVial Lighting, poți programa orice corp de iluminat să execute această tranziție. Lumina crește insesizabil din aplicație, de la o strălucire caldă la un alb stimulant, respectând același interval critic de 30 de minute.

Parametrul care contează cel mai mult e intensitatea maximă, măsurată în lucși. Studiile care au demonstrat efecte reale au folosit lumini care ating cel puțin 250 de lucși la nivelul feței. Problema este că multe dispozitive ieftine nu ajung la această valoare, mai ales dacă sunt plasate la distanță mai mare de 40-50 cm. Derek Antosiek de la Optimize Your Biology a măsurat mai multe modele și a constatat că o parte dintre ele nu ating pragul necesar nici la distanță minimă (optimizeyourbiology.com, 2023).

Câteva lucruri practice de reținut:

Distanța optimă față de față e între 45 și 60 cm;

Durata simulării de 30 de minute funcționează pentru majoritatea oamenilor; 20 de minute pot fi insuficiente dacă dormi adânc;

Lumina trebuie să fie orientată spre față, nu spre tavan sau perete;

Dacă dormi cu masca de somn sau cu fața spre perete, efectul se reduce considerabil.

Un utilizator din comunitatea YouTube a menționat exact această problemă: dormea cu fața întoarsă de la lampă și nu simțea nicio diferență față de o alarmă obișnuită. Când a repoziționat dispozitivul și a renunțat la mască, experiența s-a schimbat complet. (@klekto6141, YouTube, [„My Scientific Review of the Hatch Restore Sunrise Alarm Clocks”](https://www.youtube.com/watch?v=9xx-nEKUyBQ), 2025)

Când ajută cu adevărat și când nu

Simularea răsăritului nu e o soluție universală. Funcționează bine în câteva situații clare:

Treziri dificile în lunile de iarnă. Când afară e întuneric la ora 6 dimineața, corpul tău nu primește niciun semnal că ziua a început. Lumina artificială care imită răsăritul compensează exact acest deficit. Studiile arată că simularea răsăritului are o rată de răspuns de aproximativ 73% la persoanele cu depresie sezonieră (SAD), performanță comparabilă cu o lampă de terapie de 10.000 de lucși (optimizeyourbiology.com, 2023).

Persoane cu somn greu și inerție pronunțată. Dacă primele 30-40 de minute după trezire sunt în mod constant dificile, indiferent de câte ore ai dormit, simularea răsăritului adresează direct cauza, nu simptomul.

Treziri la ore neobișnuite. Dacă trebuie să te trezești la 5 dimineața pentru un zbor sau o tură de muncă, lumina ajută corpul să se adapteze mai rapid decât ar face-o singur.

Unde nu funcționează la fel de bine:

Dacă camera ta are deja lumină naturală abundentă dimineața, efectul e mai puțin vizibil;

Dacă problema e calitatea somnului în sine, nu trezirea, lumina nu rezolvă nimic;

Dacă ești un dormitor foarte adânc și nu reacționezi la stimuli vizuali, e posibil să ai nevoie și de alarma sonoră ca backup.

De exemplu: o persoană care doarme 6 ore pe noapte din cauza unui program încărcat și se trezește greu nu va simți o diferență majoră doar din cauza luminii. Corpul ei are nevoie de mai mult somn, nu de un semnal mai bun de trezire.

Lumina albastră seara și legătura cu trezitul dimineața

Există o parte din poveste pe care aproape nimeni nu o menționează când vorbește despre ceasurile cu simulare de răsărit: ce faci seara contează la fel de mult ca ce faci dimineața.

Lumina albastră emisă de ecrane (telefon, laptop, televizor) suprimă producția de melatonină, hormonul care pregătește corpul pentru somn. Dacă te uiți la telefon până la miezul nopții, corpul tău crede că e încă zi. Când te culci, adormirea e mai lentă, somnul e mai superficial, și dimineața te trezești cu senzația că nu ai dormit suficient, indiferent de câte ore ai stat în pat.

Un ceas cu simulare de răsărit nu poate compensa o seară petrecută în fața ecranelor. Cele două lucruri funcționează împreună sau nu funcționează deloc. Unele dispozitive mai avansate includ și o funcție de „apus”, care reduce treptat lumina seara pentru a semnala corpului că e timpul să se pregătească de somn. Această funcție e subestimată față de cea de trezire, dar poate fi la fel de utilă.

Mulți utilizatori care au raportat că simularea răsăritului „nu a funcționat” au descris ulterior că foloseau telefonul în pat până târziu și că dormeau cu jaluzele deschise, ceea ce înseamnă că lumina naturală de dimineață intra oricum în cameră. (@Jane-oc5hy, YouTube, [„The Science Behind Sunrise Alarms: Can They Actually Help You Sleep Better?”](https://www.youtube.com/watch?v=Zzi_txvSdEM), 2025)

Ce să cauți dacă vrei să încerci

Nu toate dispozitivele sunt la fel. Diferența dintre un model de 80 EUR și unul de 200 EUR nu e doar de brand, ci de intensitatea maximă a luminii și de calitatea simulării culorii.

Câteva criterii practice:

Intensitate minimă de 200-300 de lucși la distanța la care vei folosi dispozitivul. Dacă producătorul nu specifică această valoare, e un semn că nu e un punct forte al produsului.

Durata simulării reglabilă, ideal între 20 și 60 de minute. Corpurile reacționează diferit, și e nevoie de câteva zile de ajustare.

Funcție de apus pentru seară, dacă vrei să folosești dispozitivul și ca semnal de adormire.

Alarmă sonoră de rezervă, cel puțin în primele săptămâni, până când corpul se obișnuiește cu noul ritm.

Modelele mai cunoscute pe piața europeană pornesc de la aproximativ 60-80 EUR pentru variante de bază și ajung la 150-200 EUR pentru cele cu mai multe funcții. Variantele ieftine de pe platforme de tip marketplace pot funcționa, dar merită verificat dacă specificațiile de luminozitate sunt reale sau estimate optimist.

Trezitul greu dimineața e, în multe cazuri, un semnal că ritmul circadian e desincronizat față de programul zilei. Lumina e instrumentul principal prin care corpul se calibrează. Simularea răsăritului nu e o soluție magică, dar e una dintre puținele intervenții cu dovezi reale în spate, nu doar cu testimoniale.

Ceea ce schimbă cu adevărat experiența nu e dispozitivul în sine, ci consecvența. Câteva zile nu sunt suficiente. Corpul are nevoie de 1-2 săptămâni ca să înceapă să anticipeze trezirea, nu doar să reacționeze la ea.

Surse și experiențe din comunitate:

YouTube – @klekto6141 – „My Scientific Review of the Hatch Restore Sunrise Alarm Clocks” – https://www.youtube.com/watch?v=9xx-nEKUyBQ – 2025 YouTube – @Jane-oc5hy – „The Science Behind Sunrise Alarms: Can They Actually Help You Sleep Better?” – https://www.youtube.com/watch?v=Zzi_txvSdEM – 2025

Referințe:

https://optimizeyourbiology.com/do-sunrise-alarm-clocks-work

Sursa foto: pexels.com

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