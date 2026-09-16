Lipsa unui volum osos suficient nu exclude automat tratamentul cu implant dentar. Soluția se stabilește după examinarea clinică, evaluarea CBCT, analiza țesuturilor parodontale și proiectarea viitoarei lucrări protetice. În funcție de anatomie și de complexitatea cazului, pot fi indicate adiția osoasă, sinus liftul, implantarea simultană cu reconstrucția sau un tratament desfășurat în etape.

Expresii precum „nu ai os”, „osul este prea subțire” sau „sinusul este prea coborât” descriu problema pe înțelesul pacientului, dar nu reprezintă un diagnostic complet și nici un plan de tratament. Stabilirea soluției necesită informații precise despre înălțimea și lățimea osului, poziția sinusurilor și a nervilor, starea gingiei, prezența infecțiilor și locul în care trebuie să ajungă viitoarea coroană.

De aceea, clinicile pot propune variante diferite aceluiași pacient. Diferența poate proveni din modul în care sunt interpretate investigațiile, specialitățile implicate, experiența echipei în reconstrucții osoase, infrastructura disponibilă și felul în care sunt coordonate etapele chirurgicale și protetice.

Ce înseamnă, de fapt, că nu există suficient os pentru implant?

Implantul trebuie inserat într-o poziție care să îi asigure stabilitatea în os și să permită realizarea unei lucrări protetice funcționale. Nu este suficient să existe os într-o anumită zonă. Contează dacă volumul și forma acestuia permit poziționarea implantului în raport corect cu viitoarea coroană.

Pierderea osoasă poate apărea după extracții mai vechi, boală parodontală, infecții, traumatisme sau purtarea îndelungată a unei proteze mobile. În zona posterioară a maxilarului superior, reducerea înălțimii osoase poate fi asociată și cu extinderea sinusului maxilar.

Evaluarea trebuie să răspundă la câteva întrebări concrete:

Ce înălțime și ce lățime are osul în zona viitorului implant?

Care este raportul cu sinusul maxilar, canalul mandibular și celelalte structuri anatomice?

Există infecții sau leziuni care trebuie tratate înaintea implantării?

Este prezentă o boală parodontală activă?

Poate fi inserat implantul în poziția necesară viitoarei coroane?

Reconstrucția osoasă și implantarea pot fi realizate simultan sau trebuie separate?

„Nu ai suficient os” nu este o contraindicație definitivă, ci punctul de plecare pentru alegerea procedurii și stabilirea etapelor tratamentului.

De ce este importantă evaluarea prin CBCT?

Examinarea clinică și radiografia panoramică oferă informații utile, dar nu descriu complet anatomia tridimensională a zonei. CBCT-ul permite evaluarea volumului osos, a formei crestei alveolare și a raporturilor cu sinusurile, nervii și rădăcinile dinților vecini.

American Academy of Oral and Maxillofacial Radiology recomandă imagistica secțională pentru evaluarea zonelor în care urmează să fie inserate implanturi, CBCT fiind metoda de elecție pentru această analiză. Investigația trebuie justificată individual și realizată cu un câmp de examinare adaptat regiunii de interes.

Pe baza imaginilor 3D, echipa medicală stabilește:

dimensiunile osului disponibil;

poziția structurilor anatomice care trebuie protejate;

întinderea pierderii osoase;

necesitatea unei adiții sau a unui sinus lift;

posibilitatea inserării implantului în aceeași ședință cu reconstrucția;

poziția și angulația implantului în raport cu viitoarea lucrare protetică.

CBCT-ul nu stabilește singur tratamentul. Imaginile trebuie corelate cu examinarea clinică, istoricul medical, starea parodontală și obiectivul protetic.

Un plan chirurgical corect nu pornește de la simpla existență a unei tomografii, ci de la interpretarea acesteia în contextul întregului caz.

De ce trebuie evaluată starea parodontală?

Osul nu poate fi analizat separat de gingie și de țesuturile care înconjoară dinții și viitorul implant. Boala parodontală, inflamația activă și igiena orală insuficientă influențează momentul intervenției, tipul reconstrucției și programul de monitorizare ulterior.

Parodontologul evaluează:

pierderea osoasă din jurul dinților existenți;

inflamația și adâncimea pungilor parodontale;

grosimea și calitatea țesuturilor moi;

necesitatea tratării bolii parodontale înaintea implantării;

indicația procedurilor regenerative;

condițiile necesare pentru menținerea pe termen lung a implantului.

Controlul bolii parodontale trebuie integrat în planul implantar. Inserarea implantului într-un mediu cu inflamație necontrolată nu rezolvă cauza care a contribuit la pierderea dinților și a osului.

Ghidul elaborat de European Federation of Periodontology arată că prevenirea afecțiunilor periimplantare începe încă din etapa planificării implantului și continuă după inserarea și încărcarea protetică a acestuia.

Evaluarea parodontală stabilește dacă terenul biologic permite începerea reconstrucției sau dacă este necesară mai întâi tratarea inflamației și stabilizarea țesuturilor.

Ce soluții pot fi propuse atunci când osul este insuficient?

Expresia „adiție de os” acoperă mai multe proceduri. Alegerea tehnicii depinde de localizarea și dimensiunea defectului, de poziția planificată a implantului și de stabilitatea care poate fi obținută.

Adiția osoasă localizată

Atunci când defectul este limitat, medicul poate utiliza biomateriale, os autolog sau o combinație de materiale, împreună cu membrane de protecție. Scopul este reconstruirea conturului osos necesar pentru inserarea și susținerea implantului.

Procedura nu urmărește adăugarea unei cantități standard de material, ci refacerea volumului cerut de poziția implantului și de particularitățile anatomice ale pacientului.

Reconstrucția osoasă realizată înaintea implantului

Atunci când osul rămas nu permite fixarea stabilă și poziționarea corectă a implantului, reconstrucția osoasă este realizată într-o primă intervenție. Implantul este inserat ulterior, după vindecarea și consolidarea zonei reconstruite, la momentul stabilit de medicul chirurg.

Această abordare prelungește traseul terapeutic, dar este justificată atunci când implantul nu ar avea stabilitatea necesară sau nu ar putea fi poziționat corect înaintea refacerii volumului osos.

Adiția osoasă și implantul realizate în aceeași ședință

Reconstrucția și implantarea pot fi asociate atunci când anatomia permite obținerea stabilității implantului, iar defectul poate fi tratat predictibil în jurul acestuia.

Decizia se ia după analiza CBCT și evaluarea clinică. Dorința de a scurta tratamentul nu este suficientă pentru reunirea procedurilor dacă situația biologică impune o etapizare.

Sinus lift

Sinus liftul este utilizat în zona laterală a maxilarului superior atunci când înălțimea osului disponibil sub sinus nu este suficientă pentru implantul planificat. Procedura urmărește crearea unui spațiu pentru materialul de augmentare prin ridicarea controlată a membranei sinusale.

În funcție de osul rezidual și de anatomia locală, medicul poate recomanda o abordare transcrestală sau una laterală. Implantul poate fi inserat în aceeași intervenție ori într-o etapă ulterioară, dacă stabilitatea inițială nu poate fi obținută.

Alegerea tehnicii se bazează pe anatomia sinusului, înălțimea osului rezidual și posibilitatea stabilizării implantului. International Team for Implantology tratează sinus liftul ca pe o procedură care necesită selecția atentă a cazului și evaluare clinică și radiologică.

Alte strategii implantare

În anumite situații, echipa poate analiza implanturi cu alte dimensiuni, o poziționare diferită sau soluții destinate atrofiilor osoase severe. Aceste variante sunt corecte numai dacă respectă planul protetic și nu transformă evitarea adiției osoase într-un scop în sine.

Cea mai scurtă soluție nu este automat cea mai potrivită. Procedura trebuie aleasă în funcție de anatomie, stabilitatea implantului și rezultatul protetic urmărit.

De ce lucrarea protetică trebuie proiectată înaintea intervenției?

foto: implant dentar

Tratamentul nu se încheie odată cu inserarea implantului. Implantul este suportul unei coroane, al unei punți sau al unei lucrări extinse, iar poziția lui trebuie stabilită pornind de la forma și funcția viitoarei restaurări.

Planificarea protetică analizează:

locul în care trebuie să se afle viitorul dinte;

spațiul disponibil între arcade;

raportul cu dinții vecini;

modul în care se distribuie forțele în timpul masticației;

forma țesuturilor din jurul coroanei;

posibilitatea igienizării lucrării;

tipul restaurării provizorii și definitive.

Scanarea intraorală, fotografia de diagnostic și analiza ocluziei completează informațiile anatomice furnizate de CBCT. Suprapunerea datelor ajută echipa să proiecteze poziția implantului în raport cu viitoarea lucrare, nu doar cu zona în care există cel mai mare volum osos.

Literatura de specialitate susține planificarea implantului pornind de la poziția viitoarei restaurări, astfel încât etapa chirurgicală să răspundă rezultatului funcțional și protetic urmărit.

Osul trebuie reconstruit pentru implantul așezat în poziția protetică potrivită; implantul nu trebuie poziționat întâmplător doar acolo unde osul este mai ușor de găsit.

Când sunt reunite adiția osoasă și inserarea implantului?

Decizia dintre tratamentul simultan și cel etapizat depinde de posibilitatea obținerii stabilității implantului, întinderea defectului, starea țesuturilor și complexitatea reconstrucției.

Realizarea procedurilor în aceeași ședință reduce numărul intervențiilor distincte și al perioadelor separate de recuperare. Tratamentul etapizat oferă timp pentru vindecarea și maturarea zonei reconstruite înaintea inserării implantului. Niciuna dintre variante nu este universal superioară.

Pacientul trebuie să afle:

ce proceduri sunt propuse;

dacă implantul va fi inserat simultan sau ulterior;

de ce a fost aleasă această succesiune;

ce perioadă de vindecare este estimată;

când va fi realizată lucrarea provizorie;

în ce moment poate fi montată restaurarea definitivă.

Etapizarea corectă este cea justificată biologic și protetic, nu cea care promite în mod abstract cel mai rapid rezultat.

Ce înseamnă experiența în cazuri chirurgicale complexe?

O reconstrucție osoasă extinsă solicită mai mult decât experiența în inserarea implanturilor în cazuri obișnuite. Echipa trebuie să poată evalua defectul, gestiona țesuturile moi, realiza augmentarea, proteja structurile anatomice și integra intervenția în planul protetic.

Pentru pacient sunt relevante:

experiența medicilor în adiții osoase și sinus lift;

numărul și tipul cazurilor chirurgicale tratate;

existența chirurgiei și parodontologiei în aceeași echipă;

capacitatea de a realiza investigațiile și planificarea digitală;

prezența unui laborator de tehnică dentară;

organizarea monitorizării postoperatorii;

soluțiile disponibile dacă planul trebuie modificat pe parcursul tratamentului.

Volumul de activitate nu garantează rezultatul individual, dar oferă echipei expunere repetată la anatomii, defecte și grade de complexitate diferite.

Într-un caz cu pierdere osoasă severă, experiența relevantă este experiența în reconstrucții comparabile, nu doar numărul total al implanturilor inserate.

Ce rol au infrastructura internă și colaborarea dintre specialiști?

Atunci când CBCT-ul, scanarea intraorală, fotografia, planificarea digitală și laboratorul protetic sunt disponibile în aceeași structură, informațiile pot fi analizate împreună de chirurg, parodontolog și protetician.

Avantajul nu constă doar în reducerea deplasărilor. Integrarea datelor reduce riscul ca etapa chirurgicală să fie planificată separat de rezultatul protetic și permite actualizarea planului atunci când apar informații noi.

Pacientul trebuie să verifice concret ce investigații sunt realizate în clinică, cine le interpretează, cine proiectează lucrarea și cum ajung aceste informații la chirurg.

Infrastructura este relevantă atunci când unește diagnosticul, chirurgia și protetica într-un singur plan, nu doar prin numărul aparatelor prezentate.

Ce opțiuni de sedare există pentru intervențiile complexe?

Adiția osoasă și sinus liftul se realizează cu anestezie locală. Pentru pacienții cu anxietate sau pentru intervențiile mai lungi, planul poate include inhalosedare, sedare conștientă medicamentoasă ori sedare intravenoasă administrată și monitorizată de personal medical calificat.

Anestezia generală este rezervată cazurilor cu indicație medicală și se realizează într-un cadru pregătit pentru acest nivel de anestezie și monitorizare.

Alegerea metodei depinde de:

durata și complexitatea intervenției;

numărul procedurilor reunite;

starea generală de sănătate;

tratamentele medicamentoase urmate;

nivelul de anxietate;

capacitatea clinicii de a asigura monitorizarea și supravegherea postoperatorie.

Sedarea nu schimbă indicația chirurgicală. Ea stabilește condițiile în care tratamentul indicat poate fi realizat și monitorizat corespunzător.

Cum trebuie coordonate etapele chirurgicale și protetice?

Un caz complex poate implica parodontologul, chirurgul, implantologul, proteticianul, medicul anestezist, radiologul și tehnicianul dentar. Pacientul trebuie să știe cine coordonează echipa și cine actualizează planul dacă evoluția clinică impune o schimbare.

Planul complet trebuie să precizeze:

ce afecțiuni trebuie tratate înaintea intervenției; ce reconstrucție osoasă este necesară; dacă implantul se inserează simultan sau ulterior; ce metodă de sedare este indicată; ce restaurare provizorie va fi utilizată; când este evaluată integrarea implantului; cine realizează lucrarea definitivă; ce controale și măsuri de mentenanță sunt necesare.

Un plan pentru adiție osoasă este incomplet dacă explică doar operația și nu arată traseul până la lucrarea protetică definitivă.

Cum abordează clinicile din București cazurile cu volum osos insuficient?

Informațiile de mai jos provin din datele publicate de fiecare clinică și trebuie raportate la data documentării. Mențiunea „neidentificat public” nu înseamnă că un serviciu sau o resursă nu există, ci doar că nu a fost descrisă clar în sursele publice consultate. Disponibilitatea trebuie confirmată pentru locația în care urmează să fie realizat tratamentul.

Evaluarea, specialitățile și planificarea tratamentului

Clinica Evaluarea și specialitățile implicate Planificarea chirurgicală și protetică DentalMed Evaluarea reunește parodontologia, chirurgia, implantologia și protetica. Toate investigațiile sunt realizate intern: CBCT Morita Veraview X800, radiografii, scanare intraorală 3D, analiză MODJAW 4D și fotodiagnostic. Diagnosticul complet este disponibil în aceeași zi. Datele clinice și digitale sunt corelate înaintea intervenției, iar laboratorul digital intern participă la realizarea etapelor protetice. Decizia și succesiunea procedurilor rămân în responsabilitatea echipei medicale implicate în caz. Implantodent Echipa include medici cu activitate în implantologie, chirurgie orală și maxilo-facială, parodontologie și protetică. Infrastructura publicată cuprinde tomografie 3D, amprentare optică și planificare virtuală. Sunt prezentate reconstrucții osoase, sinus lift, chirurgie ghidată și reabilitări pentru atrofii severe. Clinica declară laborator propriu și șapte sisteme CAD/CAM pentru etapele protetice. DENT ESTET Rețeaua prezintă specialiști în implantologie, chirurgie dento-alveolară, parodontologie și protetică, precum și centre de imagistică dotate cu CBCT. Sunt menționate scanarea digitală și tehnologii pentru analiza ocluziei. Planurile sunt construite prin colaborarea specialităților, iar laboratorul digital ASPEN susține realizarea lucrărilor protetice. Disponibilitatea tuturor tehnologiilor trebuie verificată pentru clinica în care urmează să fie tratat pacientul. Regina Maria Dental Clinics Serviciile includ parodontologie, chirurgie dento-alveolară și maxilo-facială, implantologie și protetică. CBCT-ul și radiologia digitală sunt disponibile în anumite unități. Rețeaua prezintă un protocol de implantologie aplicat la nivelul clinicilor, tehnologii CAD/CAM și proceduri precum adiția osoasă, sinus liftul și reabilitările pe implanturi. Dotările diferă între locații.

Experiența chirurgicală, sedarea și coordonarea etapelor

Clinica Repere publice privind cazurile complexe Sedare și coordonarea tratamentului DentalMed Clinică independentă, cu capital 100% românesc, fondată în 2007 și condusă de medicii fondatori. DentalMed declară între 45.000 și 50.000 de ședințe de tratament anual, peste 20.000 de implanturi inserate, peste 1.500 de implanturi anual, șapte chirurgi parodontologi și un nucleu de 15 medici seniori. Pentru pacienții eligibili, conceptul One Stage Surgery permite reunirea extracțiilor, adițiilor osoase, sinus liftului și inserării implanturilor într-o singură ședință. Clinica este Furnizor al Casei Regale a României din 2013, iar DentalMed Academy organizează programe de formare și mentorat pentru medici. Sunt disponibile inhalosedarea, sedarea conștientă medicamentoasă, sedarea intravenoasă cu medic anestezist și anestezia generală în spitale private partenere. Clinica declară peste 500 de intervenții chirurgicale cu sedare intravenoasă anual. Implantodent Rețeaua declară peste 60.000 de implanturi inserate, 18 săli de tratament și un bloc operator cu două săli de operație. Profilul public este concentrat asupra implantologiei, reconstrucțiilor osoase și chirurgiei complexe. Sunt prezentate inhalosedarea, sedarea intravenoasă și anestezia generală pentru cazurile cu indicație, precum și spații pentru supravegherea postoperatorie. Site-ul descrie colaborarea specialităților, fără a preciza separat cine coordonează decizia finală. DENT ESTET La nivelul rețelei sunt declarate nouă săli de chirurgie, echipe multidisciplinare și infrastructură dedicată implantologiei digitale. Cifrele privind volumul intervențiilor de adiție osoasă nu au fost identificate public. Sunt prezentate inhalosedarea și sedarea conștientă intravenoasă asistată de medic ATI. Coordonarea tratamentului este atribuită medicului de caz și echipei multidisciplinare. Regina Maria Dental Clinics Rețeaua declară peste 48.000 de implanturi inserate și oferă adiții osoase, sinus lift, implanturi zigomatice și reabilitări extinse. Serviciile și infrastructura trebuie verificate pentru unitatea aleasă. Pentru intervențiile cu indicație este prezentată sedarea conștientă administrată de medic ATI, în spații pregătite pentru chirurgie complexă. Traseul este organizat prin protocolul clinic al rețelei și echipa de implantologie.

Datele publice arată că cele patru clinici analizate oferă servicii de implantologie și chirurgie, dar funcționează după modele organizaționale diferite și declară niveluri diferite de infrastructură, experiență clinică și integrare a investigațiilor. Aceste informații nu stabilesc automat superioritatea unui plan, ci îl ajută pe pacient să identifice întrebările relevante înaintea tratamentului.

Într-un caz cu volum osos insuficient, alegerea clinicii trebuie raportată la situația concretă: cine interpretează CBCT-ul, ce specialiști participă la evaluare, unde sunt realizate investigațiile, cum este proiectată lucrarea protetică, ce experiență are echipa cu reconstrucții similare și cine coordonează traseul până la restaurarea definitivă.

Ce trebuie să întrebi după ce ți s-a spus că nu ai suficient os?

Înaintea acceptării planului, pacientul trebuie să primească răspunsuri clare la următoarele întrebări:

Ce arată concret examinarea CBCT?

Cât os există și unde este localizat defectul?

Există boală parodontală sau o infecție care trebuie tratată?

De ce este necesară adiția osoasă?

Există o alternativă care respectă poziția protetică a implantului?

Este indicat un sinus lift și ce tip de abordare este recomandat?

Reconstrucția și implantarea vor fi realizate simultan sau separat?

Cine planifică viitoarea lucrare protetică?

Ce specialiști participă la decizie?

Cine coordonează etapele tratamentului?

Ce variantă de sedare este disponibilă și cine o monitorizează?

Care este durata estimată până la lucrarea definitivă?

Ce se întâmplă dacă situația întâlnită în timpul intervenției diferă de planificarea inițială?

Răspunsurile trebuie să explice logica tratamentului, nu doar să enumere denumirile procedurilor.

Întrebări frecvente despre implanturile realizate în zone cu os insuficient

Se poate face implant dacă osul este prea subțire?

În multe situații, tratamentul rămâne posibil, dar necesită reconstrucție osoasă, modificarea etapizării sau alegerea unei alte strategii implantare. Soluția se stabilește după examinarea clinică, CBCT și planificarea protetică.

Orice pacient cu os insuficient are nevoie de adiție osoasă?

Nu. Necesitatea augmentării depinde de dimensiunea și poziția defectului, de implantul planificat și de viitoarea lucrare. Evitarea adiției este corectă numai dacă alternativa permite poziționarea protetică și stabilitatea necesare.

Adiția osoasă și implantul pot fi realizate în aceeași ședință?

Da, dacă osul existent permite fixarea stabilă a implantului, iar adiția osoasă poate fi realizată în jurul acestuia în aceeași intervenție. Dacă osul rămas nu oferă stabilitatea necesară, reconstrucția se realizează mai întâi, iar implantul este inserat după vindecarea zonei.

„Sinusul coborât” înseamnă că nu pot avea implanturi?

Nu. În zona posterioară a maxilarului superior poate fi evaluată indicația unui sinus lift. Tipul procedurii și momentul inserării implantului depind de înălțimea osului rezidual, anatomia sinusului și starea sa de sănătate.

Este mai bun planul care evită adiția osoasă?

Nu în mod automat. Un plan fără adiție este potrivit numai dacă implantul poate fi inserat într-o poziție stabilă, funcțională și compatibilă cu viitoarea lucrare protetică.

De ce două clinici recomandă proceduri diferite?

Diferențele pot proveni din interpretarea anatomiei, experiența echipei, tehnicile disponibile, obiectivul protetic și posibilitatea obținerii stabilității implantului. Fiecare recomandare trebuie explicată prin raportare la investigații și la rezultatul final urmărit.

Cât durează tratamentul?

Durata depinde de întinderea reconstrucției, posibilitatea inserării simultane a implantului, vindecarea țesuturilor și momentul realizării lucrării protetice. Pacientul trebuie să primească o estimare pentru întregul traseu, nu doar pentru intervenția chirurgicală.

Adiția osoasă garantează succesul implantului?

Nu. Procedura urmărește crearea condițiilor anatomice necesare implantării, dar rezultatul este influențat de tipul defectului, vindecare, starea generală de sănătate, fumat, igiena orală și respectarea programului de monitorizare.

Lipsa osului schimbă planul, dar nu exclude automat implantul

Un volum osos redus nu conduce la o singură soluție. Adiția localizată, reconstrucția etapizată, sinus liftul sau o altă strategie implantară pot fi indicate, dacă sunt susținute de anatomia pacientului și de planul protetic.

Diferența esențială dintre planuri nu este numărul procedurilor, ci modul în care acestea sunt justificate și coordonate. Tratamentul trebuie să pornească de la evaluarea clinică și CBCT, să includă analiza parodontală și să urmărească întregul traseu până la lucrarea definitivă.