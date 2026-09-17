Igor Ilin, 71 de ani, renumitul ginecolog și specialist ucrainean în reproducere, a murit, pe 15 septembrie, la Kiev. El fusese împușcat de 22 de ori, acum 12 zile, de un bărbat care căuta răzbunare, a relatat radiodifuzorul public TSN, care a citat-o pe Tamara Iuzko, directoarea clinicii „Centrul Medical pentru Tratamentul Infertilității”.

Igor Yevhenovych Ilyin a fost ucis. Sursa foto: igr.com.ua

Tragedie în lumea medicală din Ucraina: renumitul ginecolog și specialist în reproducere Igor Ilin a încetat din viață.

Medicul a fost grav rănit în urma unui atac armat în Kiev, suferind multiple răni prin împușcare.

„Moartea subită ne-a răpit colegul”

După o luptă îndelungată pentru viață, acesta a pierdut bătălia finală.

Tamara Iuzko, directorul „Centrului Medical pentru Tratamentul Infertilității”, a confirmat vestea tragică printr-o postare pe rețelele sociale din 15 septembrie: „Moartea subită ne-a răpit colegul, Igor Ievghenovici Ilin, directorul Institutului de Genetică a Reproducerii din Kiev. A fost un medic dedicat, care a făcut atât de mult bine pentru oameni în această lume”.

Iuzko a subliniat că medicul a luptat mult timp cu urmările atacului, dar nu a reușit să se recupereze.

Atacul care a dus la moartea lui Igor Ilin a avut loc pe 3 septembrie, când acesta a fost împușcat de 22 de ori de un bărbat originar din regiunea Poltava, identificat de autorități ca Maxim O. A fost reținut la câteva după atac, după o amplă operațiune de căutare.

Ucigașul considera greșit tratamentul aplicat soției sale, decedată ulterior

La locul faptei au fost găsite 22 de cartușe. Ucigașul a folosit o armă traumatică. A fost surprins de camerele de supraveghere purtând un rucsac militar.

Conform investigațiilor, motivul atacului ar fi fost dorința de răzbunare a agresorului pentru ceea ce acesta considera a fi tratamentul greșit aplicat soției sale, decedată ulterior.

„Practica arată că atâtea focuri de armă pot fi trase doar de cineva care a avut un conflict foarte personal cu victima. Adică, excludem un fel de componentă, de exemplu, economică. Doar ceva personal”, au transmis ofițerii anchetatori imediat după atac, citați de TSN.

A planificat crima timp de câteva luni

Poliția din Kiev a mai dezvăluit că suspectul a planificat atentatul timp de câteva luni, strângând informații despre viața personală și profesională a medicului.

Faptele au șocat comunitatea medicală, mai ales că Igor Ilin era o figură proeminentă în medicina reproductivă din Ucraina.

Fertilizare in vitro pentru cea mai în vârstă mamă din Ucraina

Activitatea sa profesională a fost marcată de numeroase realizări, inclusiv procedura de fertilizare in vitro realizată în 2011 pentru Valentina Pidverbnaia, care, la 65 de ani, a devenit cea mai în vârstă mamă din Ucraina.

Valentina Pidverbnaia. Sursa foto: X

Într-un interviu, femeia a spus că, timp de câțiva ani, a economisit bani pentru ca medicii să-i poată efectua o procedură de inseminare artificială, deoarece visa să aibă un copil.

A economisit bani din pensie și din profitul mic pe care l-a obținut din revânzarea conservelor. În 2011, când Pidverbna avea 65 de ani, a născut o fetiță, Anna. Ea le-a cerut jurnaliștilor să transmită salutările și cuvintele sale de recunoștință lui Igor Ilin pentru că i-a transformat visul de multă vreme în realitate.

Valentina Pidverbna a murit la vârsta de 80 de ani, iar fiica ei, Anna, locuiește acum cu o altă familie și se pregătește să studieze la o facultate de muzică.