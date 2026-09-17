- ROMÂNIA
- INTERNAȚIONAL
- AFACERI
- DIVERTISMENT
- ȘTIINȚĂ
- SĂNĂTATE
- SPORT
- SHOP
Igor Ilin, 71 de ani, renumitul ginecolog și specialist ucrainean în reproducere, a murit, pe 15 septembrie, la Kiev. El fusese împușcat de 22 de ori, acum 12 zile, de un bărbat care căuta răzbunare, a relatat radiodifuzorul public TSN, care a citat-o pe Tamara Iuzko, directoarea clinicii „Centrul Medical pentru Tratamentul Infertilității”.
Cuprins:
Tragedie în lumea medicală din Ucraina: renumitul ginecolog și specialist în reproducere Igor Ilin a încetat din viață.
Medicul a fost grav rănit în urma unui atac armat în Kiev, suferind multiple răni prin împușcare.
După o luptă îndelungată pentru viață, acesta a pierdut bătălia finală.
Tamara Iuzko, directorul „Centrului Medical pentru Tratamentul Infertilității”, a confirmat vestea tragică printr-o postare pe rețelele sociale din 15 septembrie: „Moartea subită ne-a răpit colegul, Igor Ievghenovici Ilin, directorul Institutului de Genetică a Reproducerii din Kiev. A fost un medic dedicat, care a făcut atât de mult bine pentru oameni în această lume”.
Iuzko a subliniat că medicul a luptat mult timp cu urmările atacului, dar nu a reușit să se recupereze.
Atacul care a dus la moartea lui Igor Ilin a avut loc pe 3 septembrie, când acesta a fost împușcat de 22 de ori de un bărbat originar din regiunea Poltava, identificat de autorități ca Maxim O. A fost reținut la câteva după atac, după o amplă operațiune de căutare.
La locul faptei au fost găsite 22 de cartușe. Ucigașul a folosit o armă traumatică. A fost surprins de camerele de supraveghere purtând un rucsac militar.
Conform investigațiilor, motivul atacului ar fi fost dorința de răzbunare a agresorului pentru ceea ce acesta considera a fi tratamentul greșit aplicat soției sale, decedată ulterior.
„Practica arată că atâtea focuri de armă pot fi trase doar de cineva care a avut un conflict foarte personal cu victima. Adică, excludem un fel de componentă, de exemplu, economică. Doar ceva personal”, au transmis ofițerii anchetatori imediat după atac, citați de TSN.
Poliția din Kiev a mai dezvăluit că suspectul a planificat atentatul timp de câteva luni, strângând informații despre viața personală și profesională a medicului.
Faptele au șocat comunitatea medicală, mai ales că Igor Ilin era o figură proeminentă în medicina reproductivă din Ucraina.
Activitatea sa profesională a fost marcată de numeroase realizări, inclusiv procedura de fertilizare in vitro realizată în 2011 pentru Valentina Pidverbnaia, care, la 65 de ani, a devenit cea mai în vârstă mamă din Ucraina.
Într-un interviu, femeia a spus că, timp de câțiva ani, a economisit bani pentru ca medicii să-i poată efectua o procedură de inseminare artificială, deoarece visa să aibă un copil.
A economisit bani din pensie și din profitul mic pe care l-a obținut din revânzarea conservelor. În 2011, când Pidverbna avea 65 de ani, a născut o fetiță, Anna. Ea le-a cerut jurnaliștilor să transmită salutările și cuvintele sale de recunoștință lui Igor Ilin pentru că i-a transformat visul de multă vreme în realitate.
Valentina Pidverbna a murit la vârsta de 80 de ani, iar fiica ei, Anna, locuiește acum cu o altă familie și se pregătește să studieze la o facultate de muzică.
Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili dacă decesul soției agresorului este legat de tratamentele oferite de clinică. Materialele medicale relevante au fost confiscate pentru analiză.