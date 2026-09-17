Un studiu recent pe 3,4 milioane de PIN-uri arată că 19% dintre utilizatori folosesc combinații simple precum 1234, 1111 și 0000, relatează Onet. Experții avertizează: schimbați-le urgent pentru siguranță!

Milioane de oameni folosesc în continuare coduri PIN prea simple pentru cardurile lor bancare, ceea ce facilitează sarcina infractorilor cibernetici.

Combinațiile 1234, 1111 și 0000 sunt cele mai periculoase, reprezentând aproape o cincime din cele 3,4 milioane de coduri PIN analizate,

Un cod PIN format din patru cifre poate avea teoretic 10.000 de combinații posibile. Cu toate acestea, utilizatorii tind să aleagă secvențe previzibile, ceea ce face ca un eventual atac să fie mult mai ușor.

„Alegerea unui cod PIN simplu, cum ar fi 1234 sau 1111, este ca și cum ai da infractorilor cheia de la seiful tău”, avertizează experții.

Cele trei combinații menționate - 1234, 1111 și 0000 - reprezintă aproape 19% din totalul codurilor PIN analizate.

Alte secvențe ușor de ghicit includ 4321, repetări de cifre identice sau modele simple precum 2580, care urmează un tipar vizibil pe tastatură.

Specialiștii recomandă utilizatorilor să evite să folosească date personale, cum ar fi anul nașterii sau alte informații ușor accesibile din rețelele sociale.

„Este important să vă creați un cod unic, cât mai greu de anticipat, și să evitați utilizarea aceluiași PIN pentru mai multe servicii”, subliniază aceștia.

Un alt sfat important este să nu notați codul PIN pe hârtie sau să îl păstrați lângă cardul bancar.

Dacă utilizați în prezent una dintre combinațiile deosebit de populare, este recomandat să o schimbați cât mai curând posibil.

În contextul tehnologiei, riscurile de securitate cibernetică sunt în continuă creștere. De exemplu, inteligența artificială poate extrage detalii personale chiar și din fotografii aparent inofensive postate pe rețelele sociale, conform unui alt raport.

Detalii precum locația locuinței sau a biroului pot fi deduse cu ușurință din elemente de fundal aparent nesemnificative.