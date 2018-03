Criza de personal din construcții a dus la creșterea cu 6,5% a câștigului brut al unui muncitor, până la 512 euro pe lună, echivalentul a aproximativ 2.385 lei, în vreme ce productivitatea medie a scăzut cu 7,3% față de anul 2016, astfel că societățile de profil cer acum tarife mai mari pentru lucrări, potrivit datelor Asociaţiei Române a Antreprenorilor de Construcţii (ARACO), citate de Capital.ro.

Potrivit acestuia, criza de personal poate fi contracarată prin învățământul dual, cu bani europeni și expertiză germană.

Se fac mai multe case, dar statul nu construiește autostrăzi

Construcțiile rezidențiale au consemnat anul trecut o creșterea masivă de 69,7%, însă restul investițiilor din construcții au consemnat scăderi.

Astfel, statul a investit în infrastructură doar 26,7 mld. lei, cu 9,5% mai puţin decât în 2016 şi cu 35% sub nivelul din 2015, ceea ce a dus la scăderea construcțiilor inginerești cu 21% în 2017. Concomitent, o serie de autostrăzi care trebuiau terminate în acest an sunt sub semnul întrebării, după intrarea în insolvență a Euro Construct Trading ’98, compania de construcții a ”regilor asfaltului” Dan Besciu și Sorin Vulpescu.

De asemenea, construcțiile nerezidențiale au scăzut cu 12,6%, reparațiile capitale cu 17,7%, iar lucrările de întreținere cu 24,6%.