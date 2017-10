Medicul estetician Adina Alberts răspunde întrebărilor dumneavoastră şi oferă soluţii şi consultaţii gratuite pentru numeroase probleme. Nu trebuie decât să-i scrieţi pe adresa mediculesteticianraspunde@ringier.ro şi să urmăriți site-ul nostru pentru răspunsuri. Astăzi, despre ce boli trădează unghiile degradate.

Micoza înseamnă infecţia unghiilor cu fungi (ciuperci). Este foarte greu de tratat pentru că rata de recidiva este extrem de mare.

Există mai multe variante de tratament:

1. creme sau soluţii utilizate local. Rezultatele în ceea ce priveşte utilizarea cremelor, sunt slabe, rareori o unghie lezată de fungi se va vindeca doar prin simpla aplicare de cremă antimicotică. Au apărut de curând geluri, soluţii apoase sau chiar stilouri preumplute cu antimicotice. Dintre toate, cel mai eficient este stiloul preumplut pentru că este simplu de aplicat, se poate purta în geantă, astfel că aplicarea se poate repeta cu uşurinţă, de mai multe ori pe zi, iar vârful aplicator crează o uşoară abraziune unghiala, astfel că soluţia acţionează mai eficient. Este un instrument ideal atât pentru tratarea dar mai ales pentru prevenirea apariţiei recidivelor. Din momentul în care aţi scăpat de micoza unghiala, adică unghia arăta complet sănătoasă, trebuie să continuaţi tratamentul încă 1 an pentru a evita recăderile. Trebuie să aveţi mare grijă cu încălţămintea pe care o folosiţi, aceasta trebuie intens dezinfectată.

Puteţi utiliza practic orice spray dezinfectatnt de suprafeţe, dacă încălţămintea dvs nu este extrem de pretenţioasă. În comerţ găsiţi şi spray-uri dezinfectante speciale pentru pantofi; acestea trebuie folosite de mai multe ori pentru aceeaşi pereche de încălţăminte, la intervale de 3-4 săptămâni. Şosetele sau ciorapii trebuie spălaţi la temperaturi înalte şi dezinfectaţi cu o soluţie diluată din cel mai puternic dezinfectant care există pe piaţă; dar cel mai bine vă procuraţi alţii noi. Nu trebuie să mai folosiţi lac de unghii pentru că sub acesta, infecţia fungica se va exacerba. Manichiurista la care vă duceţi trebuie să ştie că în zona în care unghia este decolorată, adică acolo unde există infecţia propriu zisa, nu are voie să introducă sub unghie niciun instrument. Orice manoperă greşit aplicată va duce la răspândirea micozei pe o zonă şi mai mare din unghia afectată, şi chiar şi la alte unghii. Cadă de duş şi de baie trebuie să fie şi ele dezinfectate.

Pentru prevenirea recăderilor mai puteţi folosi şi bicarbonatul de sodiu. În fiecare seară, faceţi o soluţie concentrată dintr-o parte bicarbonat şi 3 părţi apă, badijonaţi unghia cu probleme şi dormiţi cu această aplicaţie locală.

2. Terapie IPL, adică tratament laser. Prin aplicarea unor impulsuri luminoase, miceliile localizate subunghial sunt distruse. Este nevoie de un număr mai mare de şedinţe, iar între şedinţe sunt indicate toate manevrele de îngrijire enumerate la punctul 1.

3. Cea mai simplă şi definitivă varianta de tratament este excizia unghiei în totalitate. Intervenţia durează 10 minute, se face cu anestezie locală, vindecarea este în câteva zile, iar rezultatele sunt imediate. Şi în acest caz este nevoie să luaţi măsuri de siguranţă în ceea ce priveşte igiena piciorului, pantofii şi corapii dezinfectaţi de mai multe ori. De asemenea, mocheta din casa trebuie dezinfectanta dacă obişnuiţi să mergeţi desculţi. Ideal ar fi să nu umblaţi desculţi nicăieri, la sala de sport, în saune, la piscine, în camere de hotel, etc. În permanenţă trebuie să aveţi incatamintea dvs proprie, nu împrumutaţi niciodată pantofi sau ciorapi de la altcineva, iar dacă încălţămintea a fost achiziţionata în regim de second hand, dezinfectaţi-o înainte de a o purta. În magazinele de pantofi noi, nu probaţi niciodată încălţăminte cu piciorul gol. Iar când cumpăraţi ceva asiguraţi-vă că încălţămintea dvs nu este perechea care a fost expusă spre probare. Utilizaţi la probă, întotdeauna, ciorap de unică folosinţă.

Tratament oral cu antimicotice, este eficient, doar că trebuie luat minim 3 luni. Aceste substanţe au potenţial hepatotoxic, de aceea nu toată lumea poate ingera astfel de medicamente. Şi în cazul tratamenului oral sunt necesare toate măsurile de igienă a încălţămintei şi a locuinţei dumneavoastră.

Medicul Adina Alberts va fi la dispoziția cititorilor Libertatea și va răspunde întrebărilor legate de frumusețea exterioară și cele mai bune metode pentru a o dobândi. Scrie-i pe adresa de mail mediculesteticianraspunde@ringier.ro

Citeşte şi: