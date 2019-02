Adina Alberts are o clinică particulară la Bucureşti și l-a cunoscut anul trecut pe falsul medic italian, care a vrut să închirieze un cabinet de la ea. Medicul a început să intre la idei când l-a văzut la lucru, deşi în primă fază nu bănuise că are în faţă un escroc cu doar opt clase care a operat și vedete din România, la un moment dat.

„Și-a exprimat dorința să închirieze un spațiu medical, un cabinet medical la noi în clinică, a venit prin intermediul unei firme de imobiliare, și am avut câteva discuții pe teme medicale. Pe mine m-a convins că este medic, vă spun sincer, discuțiile cu el te făceau să n-ai niciun dubiu, nu mi-am pus nicio secundă întrebarea că nu ar fi medic chirurg plastician. Deci, erau de nivel academic.

Ulterior, am purtat mai multe discuții, mi-am dat seama, mă rog, avea o personalitate puțin ciudată, bipolară, ba era așa, ba… lucruri pe care nu le-am pus într-un context, nu le-am dat neapărat atenție până la momentul în care am văzut câteva mici intervenții făcute de el, mă refer din-astea injectabile și atunci mi-am dat seama că nu prea are maniera unui chirurg, nu avea dexteritatea, era ceva puțin ciudat și cred că din momentul acela am început să suspicionez, dar, ce-i drept, mi-a trebuit o perioadă până când am realizat.

Ulterior, am dat un telefon la Colegiul Medicilor și am întrebat dacă el figurează în documentele de acolo, dacă are drept de liberă practică în România. De altfel, a fost o simplă întrebare la care am primit un simplu răspuns a doua zi, că nu. Ulterior am considerat că trebuie să mă adresez Poliției și imediat după aceea am descoperit și presa italiană, m-am uitat pe Google și am văzut că el de fapt este căutat și în Italia, a povestit Adina Alberts, la Digi 24, precizând că asta se întâmpla în noiembrie 2018.