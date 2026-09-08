Sute de zboruri au fost anulate sau au înregistrat întârzieri masive în Marea Britanie, declanșând un val de haos pentru zeci de mii de pasageri din întreaga Europă.

Problema a apărut din cauza unei defecțiuni tehnice la sistemul automat de procesare a planurilor de zbor gestionat de National Air Traffic Control Services (NATS), potrivit BBC.

Aeroportul Heathrow s-a umplut și a refuzat aterizările noi

Avaria s-a produs în cursul după-amiezii și a afectat direct activitatea de pe marile aeroporturi britanice. Compania NATS a confirmat că inginerii au lucrat de urgență pe teren și au reușit să remedieze avaria, însă reprezentanții instituției au transmis că procesul de revenire la orarul normal de zbor durează mai mult decât se estimase inițial din cauza decalajelor uriașe acumulate pe parcursul zilei.

Problemele cele mai mari au fost raportate pe marile noduri aeriene din regiune. Pe Aeroportul Heathrow din Londra, decolările au fost oprite temporar încă de la prânz.

Ulterior, situația s-a agravat într-atât încât aeroportul a rămas pur și simplu fără spațiu la sol, din cauză că aeronavele nu mai puteau decola, determinând autoritățile să nu mai permită aterizarea altor curse.

Din acest motiv, cel puțin 22 de zboruri care trebuiau să aterizeze pe Heathrow au fost redirecționate de urgență către alte aeroporturi din Regatul Unit sau din Europa continentala. Piloții au fost nevoiți să aterizeze la Manchester, Stansted, Gatwick, dar și în orașe precum Paris, Amsterdam, Frankfurt sau Bruxelles. Zboruri lungi venite din Los Angeles, Tokyo, New Delhi, Mexico City sau Dubai au fost afectate de aceste debarcări neplanificate.

Reacția marilor companii aeriene

Cei mai mari operatori aerieni din Marea Britanie au raportat perturbări majore ale activității. Compania easyJet a avertizat că o parte dintre zborurile sale au fost anulate definitiv și a anunțat măsuri de sprijin pentru pasagerii afectați, oferind reprogramări gratuite, rambursări sau cazare la hotel.

La rândul său, British Airways a transmis că incidentul a provocat un efect de cascadă complet în afara controlului echipei sale.

Secretarul britanic pentru Transporturi, Heidi Alexander, a transmis scuze publice pasagerilor afectați și le-a cerut tuturor celor care au călătorii programate să verifice direct la companiile aeriene starea zborurilor înainte de a pleca spre aeroport.