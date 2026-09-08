„Dacia Spring la țară, Twingo la oraș”: francezii explică strategia Renault ca noul Spring să nu concureze cu alte mașini din grup

Renault mizează pe complementaritatea între Dacia Spring și Twingo pentru a evita concurența în segmentul mașinilor electrice compacte.

Lansarea noii generații Dacia Spring, anunțată marți, vine la doar 10 luni după debutul noii Twingo, ambele modele fiind destinate unui segment de piață în plină expansiune. Potrivit publicației Les Echos, constructorul auto a luat măsuri pentru a evita ca cele două să se canibalizeze pe piață.

Ambele mașini împărtășesc aceeași bază tehnică, fiind produse în fabrica Novo Mesto din Slovenia și având 75% dintre componente comune, conform reprezentanților Dacia.

Această strategie permite reducerea costurilor unitare prin creșterea volumului de producție, însă necesită o diferențiere clară pentru a atrage segmente de clienți distincte.

„Cele două mărci au fiecare universul lor de clienți, iar munca de diferențiere a fost foarte bine gestionată”, a declarat Fabrice Cambolive, directorul mărcii Renault.

Deși împărtășesc multe componente, Twingo și Spring sunt ușor de diferențiat. Twingo are un design rotunjit, inspirat de prima generație a modelului, și o gamă de culori vibrante.

În schimb, Dacia Spring pune accent pe robustețe, cu bare de protecție mai mari și o paletă de culori mai conservatoare, incluzând nuanțe de negru, alb, gri și albastru-verde Agave.

Dimensiunile diferite contribuie, de asemenea, la separarea publicului țintă. Twingo, mai compactă, este ideală pentru mediul urban, oferind o banchetă spate culisantă.

Spring, cu șase centimetri mai lungă, dispune de un portbagaj mai mare și un „frunk” sub capotă, perfect pentru depozitarea cablurilor de încărcare—o caracteristică utilă pentru clienții din zonele rurale sau periurbane, unde locuiește deja jumătate din publicul țintă al acestui model.

Lansarea aproape simultană a celor două modele a creat presiuni suplimentare asupra producției din Slovenia, însă decizia a fost determinată de dinamica rapidă a pieței.

Potrivit Les Echos, cererea pentru mașini electrice compacte a crescut exponențial, fiind impulsionată de prețurile ridicate la combustibil. Acest context favorabil a permis Twingo să înregistreze deja peste 9.500 de înmatriculări în Franța într-un timp scurt, iar Spring este așteptată să urmeze același trend ascendent.

„Nu va exista o canibalizare, deoarece cele două mașini ocupă un segment [mașinile electrice compacte, n.r.] unde cererea depășește oferta”, a mai adăugat Fabrice Cambolive. Katrin Adt, șefa Dacia, subliniază: „Renault nu este concurentul nostru. Atâta timp cât clientul alege grupul, suntem mulțumiți”.