O întâlnire importantă a avut loc marți, 23 septembrie. la New York între oficialii FIFA, CONMEBOL și președinții Paraguayului și Uruguayului. Scopul a fost discutarea unei propuneri care ar putea transforma Campionatul Mondial din 2030.

La eveniment au fost figuri-cheie precum Alejandro Domínguez (președintele CONMEBOL), Gianni Infantino (președintele FIFA), Santiago Peña (președintele Paraguayului) și Yamandú Orsi (președintele Uruguayului).

Principala solicitare a fost ca următoarea Cupă Mondială să aibă 64 de echipe, cu mai multe meciuri în America de Sud.

16 grupe în loc de 12, mai multe meciuri în America de Sud

CONMEBOL dorește organizarea a 16 grupe în loc de 12, cum era prevăzut inițial. De asemenea, se solicită ca America de Sud să găzduiască mai multe meciuri, nu doar cele trei inaugurale în Argentina, Paraguay și Uruguay.

FIFA s-a oferit să ajute financiar în cazul în care vor fi necesare lucrări la stadioane pentru a extinde oferta în America de Sud.

În paralel, președintele FIFA, Gianni Infantino, și-a intensificat eforturile diplomatice, căutând sprijin în Africa și în Asia și menținând contacte în Europa.

Săptămâna viitoare este programată o întâlnire a Consiliului FIFA, unde ar putea fi oficializată decizia privind extinderea la 64 de echipe și distribuția grupelor.

Astfel, nu ar mai fi nevoie să se aștepte până la Congresul FIFA de anul viitor pentru a implementa această schimbare.

Dacă propunerea va fi aprobată, unul dintre grupe s-ar juca în Argentina, cu stadionul River Plate confirmat deja pentru primul meci al echipei gazdă.

Uruguay ar găzdui o altă grupă, în timp ce Paraguay, care construiește un nou stadion, ar primi de asemenea meciuri din faza grupelor.

Celelalte 13 grupe s-ar disputa în Spania, Portugalia și Maroc, completând astfel harta multinațională a turneului.

Contextul centenarului primei Cupe Mondiale, desfășurată în 1930, oferă o semnificație specială propunerii sud-americane.

CONMEBOL obținuse deja organizarea meciului de deschidere la Montevideo și partide în Argentina și Paraguay.

Departe de America!

Până una-alta, continuă preliminariile CM 2026, din SUA, Canada Mexic (48 de echipa). Naționala României vine după rușinea din Cipru (2-2) și are șanse mici să se califice direct. Următuprul meci din grupă e la București, cu Austria, pe 12 octombrie.

Rămâne, pe de altă parte, speranța calificării în urma a două meciuri de baraj, pe ruta Ligii Națiunilor.

„Tricolorii” n-au mai fost la Cupa Mondială din 1998.

