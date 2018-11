Actorul David Arquette, bătut măr într-un meci de wrestling. A ajuns la spital, la un pas de moarte, cu răni grave. Scene interzise minorilor | FOTO&VIDEO

Actorul David Arquette, 47 de ani, a fost bătut măr în ultima sa luptă, desfășurată la Los Angeles. A suferit răni grave și a trebuit să fie dus la spital plin de sânge, unde fost cusut în mai multe locuri.

Actorul s-a bătut cu Nick Gage, care a folosit un tub de neon în timpul luptei difuzată live pe FiteTV.

Gage a lovit capul actorului cu tubul, care s-a spulberat și l-a tăiat la gât pe Arquette. Cu toate acestea, regizorul inconștient a continuat lupta pentru încă câteva secunde! A părăsit ringul plin de răni în zona capului și de cioburi!



David Arquette basically shoots on Nick Gage at the end of the match. Figure Gage flipped him and told him to stay down for the pin. Once Arquette’s neck got sliced, he kind of started freaking out and almost walked out of the match #GCW #JJLAC pic.twitter.com/waao3yHNHe — Daniel DeMarco (@DanielRDeMarco) November 17, 2018

'A fost o bătaie nebună, în care s-a permis folosirea oricărui obiect la îndemână. De la tuburi de neon, la uși, scaune și cuțite pentru pizza', a scris presa americană despre show-ul brutal din LA, un 'meci al morții'.

Mad respect to Arquette for coming back and finishing the match after this though. Damn. #JJLAC pic.twitter.com/bCw9WjpeFL — Heather Wixson (@thehorrorchick) November 17, 2018

Într-o imagine care a fost viralizată prin Twitter, îl puteți vedea pe Arquette plin de sânge după luptă. Actorul Luke Perry a trebuit să-l ducă la spital.

Cant decide if Im more jealous @thehorrorchick got to see David Arquette vs Nick Gage and that Joey Ryan run in or that they got featured on Cage Side Seats. https://t.co/Z5RmX05FR7 — ???? ???????????? (@zachforzombies) November 17, 2018

Last night was surreal & this morning I woke up to seeing this. So yeah….so very weird. pic.twitter.com/C3yCZdXTK5 — Heather Wixson (@thehorrorchick) November 17, 2018

Arquette a comentat, de asemenea, cu privire la incident, pe rețelele sociale: 'Pentru fanii și suporterii mei, am fost cusut și sunt bine. Sunt Moartea KO-urilor'.

Actorul își anunțase fastuos revenirea în ring: „Mă simt ca și cum aș fi Rocky, sunt în sală de gimnastică unde transpir în fiecare zi câteva ore”.