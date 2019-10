Patronul FCSB a dezvăluit cum a reacționat fostul arbitru când a primit bolidul de lux. „Da, tată, i-am făcut cadou lui Alexandru Tudor o mașină. O să râdeți pentru că nu înțelegeți lucrurile astea. Tudor e numărul 1 în tot clubul meu. Nici MM, nici Vintilă, Tudor e numărul 1, că are rugăciunea. Pe Tudor îl consider ca un fel de frate. Eu i-am dat un BMW și mi-a zis «Ce să fac cu asta? Că e OZN». Nu știa să umble cu ea, se încurca în butoane. I-am dat și un teren în Pipera, o să facă o casă lângă mine. Dacă am 10 oameni ca Tudor spulber Barcelona, Manchester United și Real Madrid. O să jucăm din nou cu ei și o să-i batem, apoi veți spune că are dreptate Becali, că Domnu’ le face pe toate. Încet, încet văd că Domnu’ a început să-mi aducă doar oameni credincioși lângă mine”, a declarat Gigi Becali la Pro X.

Șeful Academiei de Copii și Juniori de la FCSB, Alexandru Tudor, a primit cadou noul model BMW X6 de 500 de cai putere. Prețul mașinii este de 100.000 de euro și atinge o viteză maximă de 250 de km/h. Bolidul atinge 100 km/h în 5,5 secunde.

