Anamaria Popescu, după Jocurile Olimpice: „Îmi reproșez tonul pe care l-am folosit, iar gestul la adresa ministrului nu mă definește”

Jocurile Olimpice de la Tokyo au reprezentant cea de-a cincea participare a Anei la cea mai importantă competiție a lumii. La o tușă de aur de medalie de aur, Anamaria Popescu și-a adjudecat doar argintul, după finala pierdută în fața chinezoaicei, Yiwen Sun.

„Știu ce-am greșit în finala de la Tokyo și mi-am dat seama în secunda următoare. Mi-a fost teamă de atacul lui Yiwen Sun, mi-a fost teamă să mai rămân în defensivă pentru că niciodată n-o mai văzusem atât de agresivă. Aveam foarte multe meciuri trase împreună, o cunoșteam foarte bine”, spune acum Ana.

Apoi, revenirea în țară a fost ca un adevărat taifun făcut de spadasina de 36 de ani. Glume cu Cristi Borcea, ironii la adresa presei din România, declarații tăioase la adresa ministrului Eduard Novak și-un gest pe care acum îl regretă, acela de al lăsa cu mâna întinsă pe șeful sportului din România. Iar în emisiunea lui Ovidiu Ioanițoaia, „Prietenii lui Ovidiu”, de pe GSP.RO, Ana le-a explicat pe rând.

De ce a refuzat să dea mâna cu ministrul?

„Am dat mâna cu ministrul în Salonul Oficial când mi-a oferit florile și diploma, dar am făcut acel gest să nu dau mâna cu domnul ministru când am ieșit din avion pentru că așa am simțit. Am dat frâu liber emoțiilor. A fost un gest de revoltă. Așa am simțit să mă port în secunda aceea. Mi-am cerut public scuze pentru acel gest, care consider că nu mă definește. Nici ca om, dar nici ca sportiv, dar asta am simțit: revoltă. A fost un gest copilăresc, dar când am intrat în Salonul Oficial am dat mâna cu dânsul”

Ce mi se pare mie trist…, dar nu mai contează, faptul este consumat. Acele imagini știu ale cui erau, presa nu a avut acces acolo și a fost cineva care le-a dat. Nici gestul meu n-a fost politicos, dar nici ce s-a întâmplat după n-a fost politicos. Anamaria Popescu, spadasină

De ce a făcut gluma cu Cristi Borcea?

„Mulți n-au înțeles nici gluma mea de la aeroport cu domnul Borcea. În anul 2015, când noi alergam în echipă să ne calificăm la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, ne-am întors cu o medalie de bronz chiar de la o Cupă Mondială de la Rio. Bronz, nimic extraordinar. În momentul în care am aterizat la București și s-au deschis ușile aeroportului, și am văzut atâtea camere și atâția reporteri, ne-am speriat. În acel moment unul dintre jurnaliștii care ne-a fost alături de cele mai multe ori a apărut din mulțime și ne-a spus că nu sunt acolo pentru noi, ci pentru că vine domnul Borcea. Atunci, când noi am atras atenția unui jurnalist, au venit și ceilalți crezând că suntem importante”

Despre mesajul transmit la sosirea de la Tokyo

„Mă bucur că s-a vorbit de sport, nu mă bucur însă că am folosit acel ton. Și dacă e să-mi reproșez ceva din ce s-a întâmplat la aeroport este tonul, dar mesajul rămâne același. Simțeam că trebuie să ridic tonul ca să mă fac auzită și să-mi înghit lacrimile. Sunt foarte mulți care au înțeles că ceream acei 5 milioane de lei pentru mine. Nu, eu sunt un sportiv care știe unde îi este locul, care este mulțumit cu ce-a primit până acum și cu ce primește. Niciodată nu am spus ceva despre mine, dar nu vreau ca acei copii pe care îi avem în sală, e o parte pe care deja i-am pierdut în pandemie, să mai sufere”, a spus sportiva.

Despre ce urmează în carieră?

„O să mai respir câteva zile. Nu se pune problema de concediu sau de vacanță în următoarea perioadă. Am stat doar acasă după ce m-am întors de la Tokyo. Mi-am reîncărcat bateriile și mă voi întoarce în sală. Vreau să mă pregătesc pentru Campionatul European, competiție amânată de nu mai știu când, de care sper să ne bucurăm în toamna acestui an, în Bulgaria”

Dacă merg la Jocurile Olimpice de la Paris? Nu am un răspuns nici măcar pentru mine la această întrebare. Nu m-am pus față-n față cu Ana să văd ea ce-și dorește cu adevărat. Știu că am acest Campionat European, apoi o etapă de Cupă Mondială în noiembrie și voi vedea după aceste două competiții ce decizie voi lua. Anamaria Popescu, spadasină

Performanțele Anei Maria Popescu pe scurt

declarată de 3 ori cea mai bună spadasină din lume (2008, 2009, 2013)

20 de medalii obținute la Campionate Europene și Mondiale

medalie de argint obținută la Jocurile Olimpice de la Beijing (2008)

medalie de aur obținută la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro (2016)

medalie de argint obținută la Jocurile Olimpice de la Tokyo (2021)

dublă campioană mondială (2010 și 2011)

de 7 ori campioană europeană (individual și pe echipe)

Citeşte şi:

Florin Călinescu, Dan Puric și Dan Negru, trei povești neștiute. „Am avut meniscul rupt de la 13 ani și acolo s-a terminat totul”

Tudor Gheorghe se mândrește cu titlul de „țăran”: „Săraci, săraci, dar cu cinci pogoane de pământ”

Cum i-a „furat” statul român banii șahistului care l-a bătut pe Bobby Fischer și a jucat cu 9 campioni mondiali

PARTENERI - GSP.RO Ion Țiriac, propunere fără precedent: „Aș da o lege prin care i-aș obliga pe toți”

Playtech.ro Soția lui Dan Puican rupe tăcerea după moartea soțului. Ce a făcut înainte să își dea ultima suflare EXCLUSIV

Observatornews.ro Bărbatul din Braşov care racola fete, director într-un celebru fast-food, le chema cu CV-ul şi le trimitea să se prostitueze. O victimă abia terminase clasa a opta

HOROSCOP Horoscop 19 august 2021. Berbecii au nevoie de o revenire la optimism și la încredere în sine și în lume

Știrileprotv.ro Sondaj: Americanii au decis care este președintele SUA care poartă cea mai mare vină pentru rezultatul războiului din Afganistan. Surpriză uriașă

Telekomsport Cine e persoana care a căzut din avionul american în Afganistan. Era un sportiv în plină ascensiune. Ce s-a întâmplat, de fapt