De Andrei Crăițoiu,

Las Vegas este paradisul jocurilor de noroc. Peste 42 de milioane de turişti au venit în oraşul american în 2018, cei mai mulţi pentru a juca în cazinourile celebre de aici.

Deşi are o vilă impresionantă în Las Vegas şi îşi petrece mult timp în America, Anamaria Prodan spune că nu a călcat niciodată în cazinourile de aici.

„Eu am jucat pentru prima dată la cazino în România imediat după Revoluției. Voiam să arăt că am bani. Eram o teribilistă și asta m-a costat! Am pierdut un apartament jucând la cazino. S-a întâmplat din cauza anturajului pe care-l aveam. Și nu că mi-am pierdut banii, am simțit că atunci am pierdut mai mult de atât. A fost momentul în care am jurat că nu voi mai juca niciodată așa ceva. Și culmea după acel episod m-am mutat în Las Vegas”, povestește Anamaria pentru Libertatea.

Toți prietenii care vin în America intră să se joace la cazinouri, dar pe mine nu mai mă tentează. Stau cu ei, beau o cafea, dar nu mă joc. Nu cred niciodată în banii nemunciți! Cum apar ca ciupercile după ploaie, la fel de repede sunt dați uitării. Anamaria Prodan, impresar

„Oamenii slabi joacă la cazinouri”

Aceasta îi caracterizează pe cei care investesc bani în jocuri de noroc în speranța că se vor îmbogăți. „E o tentație foarte mare, dar doar oamenii slabi joacă la cazinouri. Oamenii care nu au tărie se gândesc că pot să se îmbogățească fără să muncească deloc. Dacă eu mai jucam însemna că eram cel mai josnic om de pe pământul ăsta! Iar eu nu sunt așa. În Las Vegas niciodată nu am intrat să joc la ruletă sau la alte aparate. În cazinouri. Niciodată! Pentru că distrug vieți! Chiar dacă ești obligat să treci pe lângă ele, printre mesele de joc, să te atragă, eu le ignor total. Mă duc la un restaurant, la o cafea, fac altceva”, dezvăluie impresarul.

„Să stea în pușcărie dacă joacă la pariuri!”

Unul dintre cei mai cunoscuți impresari din fotbalul românesc, Anamaria Prodan nu are voie să joace la pariuri. „Normal că n-am voie! Sunt mulți prieteni care mă întreabă de rezultate ca să joace. Mai bine te duci și arunci banii sau îi dai la săraci. Eu nu știu regulile, nu știu cum se pariază, dar n-am văzut pe nimeni că s-a îmbogățit din pariuri. În schimb, am văzut mulți oameni distruși de asta!”, recunoaște omul de fotbal în exclusivitate pentru Libertatea.

13.400 de pariuri terestre existau în România în luna iunie a anului trecut, 15.000 de agenții cu „păcănele” și 1.900 de agenții Loto





Mai mult, Ana trage un semnal de alarmă: „Dacă băiatul meu ar juca la pariuri, aș sta fără să-mi pese de el, să se ducă direct la pușcărie. Ar fi un golan! L-am făcut om și a ajuns un nimic. Dacă l-ar prinde pe copilul meu că joacă la pariuri, n-aș mișca un deget, n-aș face nicio intervenție, direct la pușcărie! Pariurile au nenorocit toate sporturile! Dacă aș putea, i-aș băga în pușcărie pe capete! Distrug jucătorii și sufletul fotbalului”.

„E locul perfect pentru spălare de bani”

Sociologul Ciprian Necula vorbește pentru Libertatea despre dorința oamenilor de a investi bani mulți în jocurile de noroc.

„Un amic italian mi-a spus că suntem campioni la case de pariuri și cazinouri. Acest lucru nu se întâmplă în alte țări europene. Pentru că în Italia, de exemplu, cazinourile sunt interzise, iar la noi aterizează zeci de avioane pline de doritori doar pentru așa ceva. E locul perfect pentru spălare de bani. Există un turism internațional incredibil pentru cazinourile din București. România este privită ca o patrie a jocurilor de noroc”, explică Necula.

Potrivit Asociației pentru prevenirea și tratarea adicției, România numără în prezent peste un milion și jumătate de jucători la cazinou. Zece la sută dintre aceștia sunt deja dependenți de jocurile de noroc!

