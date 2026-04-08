Liniște solemnă și aplauze

Înainte de începerea meciului, jucătorii şi publicul au păstrat un minut de reculegere. La fel s-a întâmplat și la meciul PSG – Liverpool, pe Parc des Princes.

Tabela de pe Camp Nou a afișat mesajul „Mircea Lucescu 1945 – 2026”, moment în care întreg stadionul a tăcut în semn de respect. Liniștea solemnă a fost urmată de aplauzelefanilor, fotbaliștilor și antrenorilor, într-o recunoaștere a moștenirii lăsate de tehnicianul român, potrivit Sport.ro.

La Paris, întreg stadionul Parc des Princes a vibrat în memoria lui Mircea Lucescu. La eveniment au fost prezenți și liderii fotbalului, președintele UEFA, Aleksander Ceferin, și cel al lui PSG, Nasser Al-Khelaifi, care s-au alăturat jucătorilor în acest moment de recunoaștere internațională.

Omagiu pe marile stadioane ale Europei

Fotbalul mondial suferă o pierdere uriașă odată cu trecerea în neființă a legendarului Mircea Lucescu. În semn de profund respect pentru cariera și contribuția sa, UEFA a decis organizarea unor momente de reculegere la meciurile oficiale din această săptămână, relatează Gazeta Sporturilor.

Deși la partidele disputate marți seară în sferturile Champions League (Real Madrid – Bayern Munchen 2-1 și Sporting – Arsenal 0-1) nu s-a ținut un moment de reculegere, forul european a stabilit ca memoria lui „Il Luce” să fie onorată la toate celelalte confruntări din această etapă a cupelor europene.

Conform deciziei UEFA, jucătorii și suporterii vor păstra un moment de tăcere înaintea următoarelor meciuri:

Miercuri: La partidele tur din sferturile Champions League (Barcelona – Atletico Madrid și PSG – Liverpool), dar și la meciul din Europa League (Braga – Betis).

Joi: Pe stadioanele care găzduiesc celelalte trei sferturi de finală din Europa League (Bologna – Aston Villa, Porto – Nottingham Forest și Freiburg – Celta Vigo).

Mircea Lucescu a ajuns pentru ultima oară pe Arena Națională. Sicriul cu trupul neînsuflețit al legendarului antrenor a fost depus pe stadion. Miercuri, la scurt timp după ora 16:00, Mircea Lucescu a intrat pentru ultima oară pe Arena Națională.

Mircea Lucescu a murit. Fostul selecționer al României avea 80 de ani și se afla internat în stare gravă

Fotbalul românesc este în doliu. Mircea Lucescu, unul dintre cei mai mari antrenori din istoria României, a murit la vârsta de 80 de ani, după mai multe probleme grave de sănătate care s-au agravat în ultimele luni. Fostul selecționer era internat la Spitalul Universitar din București, unde medicii au încercat în ultimele zile să îi salveze viața.

Spitalul Universitar de Urgență București a anunțat oficial că Mircea Lucescu a murit marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20.30.

Trei cuvinte a folosit cel mai mare ziar de sport din lume pentru a-l defini pe Mircea Lucescu și cariera impresionantă pe care a avut-o. La Gazzetta dello Sport a titrat pe prima pagină: „Visionario del calcio”.

Magnatul ucrainean Rinat Ahmetov, supranumit „Regele oțelului”, și Igor Surkis sosesc la București pentru funeraliile lui Mircea Lucescu. Miliardarul Rinat Ahmetov și Igor Surkis vin în România pentru a-și lua rămas-bun de la legendarul antrenor care a murit marți, 7 aprilie 2026, la vârsta de 80 de ani.



Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
