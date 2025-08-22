Imediat după meci, la conferința de presă, Petrescu, extrem de dezamăgit, a anunțat că pleacă de la echipă. Vestea nu l-a surprins pe patron, care a căutat imediat un înlocuitor pentru Petrescu.

Andrea Mandorlini e noul antrenor al celor de la CFR Cluj

GSP.RO scrie că Andrea Mandorlini a fost preferat de patronul Nelu Varga. Mandorlini este deja în drum spre Galați, locul unde CFR Cluj va juca în următoarea etapă de campionat.

Pentru tehnicianul italian acesta va fi al treilea mandat la CFR Cluj, echipă pe care a mai pregătit-o înainte în sezoanele 2009-2010 și 2023-2024.

Acesta era liber de contract chiar după plecarea de la CFR Cluj. Mandorlini s-a despărțit de echipa din Gruia pe 21 ianuarie 2024, când a fost înlocuit cu Adrian Mutu.

Dan Petrescu a demisionat!

Anunțul a fost făcut de tehnician, în cadrul conferinței de presă: „A fost ultimul meci pe banca CFR-ului. Mi-e rușine de ce s-a întâmplat”. A fost pentru prima oară în cariera tehnicianului când primește șapte goluri.

Contractul lui Petrescu cu CFR Cluj urma să expire în 2027. Antrenorul a revenit în România pe 30 aprilie 2024. A stat pe banca ardelenilor de 68 de ori. A obținut 33 de victorii, 22 de remize și 13 eșecuri pe banca CFR-ului.

În ultimii 10 ani le-a antrenat pe ASA Târgu Mureș, Jiangsu Suning, Kuban Krasnodar, Al-Nasr, CFR Cluj, Guangzhou, Kayserispor și Jeonbuk.

