Antrenorul Daniel Oprescu, după ce tricolorii U19 au ratat calificarea la Euro 2019: ”Nu înțeleg de ce se face o tragedie” | VIDEO

De altfel, tehnicianul a fost contestat încă de la numirea ca principal, în iunie 2018, pe motiv că principala lui calitate ar fi cea de frate a lui Marius Oprescu, preşedintele PSD al Consiliului Judeţean Olt. Daniel Oprescu a explicat pentru cititorii Libertatea ce s-a întâmplat la Turul de Elită și ce perspective are această generație umilită de Irlanda.

Libertatea: Domnule Oprescu, ce concluzii ați tras după ratarea calificării la Euro 2019?

Daniel Oprescu: Nu am înțeles de ce s-a făcut așa o mare tragedie. Au rămas acasă și Anglia și Germania. Trebuie să recunoaștem că Irlanda a fost cea mai bună echipă din grupă, are o generație de excepție, iar noi nu suntem printre primele șapte națiuni fotbalistice. Avem probleme cu salariile și cu organizarea în primele trei ligi, iar CFR Cluj a fost eliminată de luxemburghezi din cupele europene. Progresul nostru s-a văzut cu Azerbaidjan, echipă care ne-a bătut 1-0 la nivelul Under 17, iar acum am câștigat cu 4-0.

Totuși, 0-5 cu Irlanda nu este prea mult?

Așa este, dar diferența dintre noi și Irlanda nu este de cinci goluri. Am luat două goluri în primele 10 minute, iar asta ne-a destabilizat, la fel cum și Real Madrid a fost destabilizată după ce Ajax s-a desprins repede la 2-0, și a câștigat 4-1 în Liga Campionilor. Puteam să încercăm să limităm proporțiile scorului, dar am preferat să jucăm și să încercăm să revenim. Din păcate, am comis multe greșeli. Nu trebuie să le dăm în cap acestor jucători tineri, care în scurt timp pot face pasul la Under 21. Mi-am asumat criticile, dar vreau să se facă o analiză adevărată, nu bazată pe răutăți. Nu știm să câștigăm, nici să pierdem. Doar atât spun.

Sunteți contestat că ați fost numit pe ”pile”, pentru că sunteți fratele lui Marius Oprescu, preşedintele PSD al Consiliului Judeţean Olt.

Când se vrea mizerie se apelează la ipocrizii. Să vedem însă ce am făcut ca antrenor. Am licența PRO, am fost șef de promoție în iulie 2018. Am promovări din Liga 3 în Liga 2, i-am descoperit pe Nicușor Bancu și pe Florin Ștefan, fundașul de la selecționata Under 21.

De ce Țîrlea, de la Real Madrid, a fost rezerva unui fundaș de la Gloria Buzău?

Care e problema dacă Rus joacă la Gloria Buzău? E foarte bun. Țîrlea a intrat în minutul 33 cu Irlanda, la 0-2, și s-a terminat 0-5. Nu-mi place să evaluez jucătorii în public. Voi prezenta o analiză în fața Comisiei Tehnice. Nu am putut conta pe câțiva jucători. Markovic a fost accidentat, Tamaș Nandor a ales naționala Ungariei, iar Dennis Politic, care nu mai joacă la Bolton, a avut probleme cu pașaportul, deoarece a optat pentru cetățenia britanică.

Înaintea participării la Turul de Elită, antrenorul Daniel Oprescu își propunea să elimine greșelile comise de elevii săi în meciul cu Grecia, pierdut cu 5-3.



Rezultatele obținute de România U19 în mandatul lui Daniel Oprescu

Turul de Elită

20 martie 2019: România U19 – Irlanda U19 0-5



23 martie 2019: România U19 – Rusia U19 0-0

26 martie 2019: România U19 – Azerbaidjan U19 4-0

Miniturneul de calificare

14 noiembrie 2018: România U19 – Bulgaria U19 1-1 (Valentin Mihăilă 16, penalty)

17 noiembrie 2018: Grecia U19 – România U19 5-3 (Antonio Sefer 21, 90+8, Claudiu Petrila 78)

20 noiembrie 2018: România U19 – Gibraltar U19 8-0 (Sefer 4, 22 56, Petrila 18, Manolache 38, Mihăilă 45, 49, Stoica 76)

Amicale

14 februarie 2019: Grecia U19 – România U19 1-0

12 februarie 2019: Grecia U19 – România U19 2-0

14 octombrie 2018: România U19 – Suedia U19 2-1 (Markovic 79, Petrila 87)

12.10.2018: România U19 – Suedia U19 2-1 (Valentin Mihăilă 23, Claudiu Petrila 60)

10 septembrie 2018: România U19 – Cipru U19 1-0 (Markovic 45, penalty)

8 septembrie 2018: România U19 – Cipru U19 2-1 (Markovic, Valentin Mihăilă)

9 august 2018: România U19 – Israel U19 0-2

7 august 2018: România U19 – Israel U19 2-1 (Claudiu Petrila 13, Alexandru Duminică 27)

Bilanț: 6 victorii, 2 egaluri, 5 înfrângeri. Golaveraj 23-19

