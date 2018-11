AUDIO Finala Copei Libertadores, transmisă în direct la radio pe fundal cu muzică relaxantă și sfaturi pentru evitarea infarctului

„Cel mai fierbinte derby al lumii”, cum a fost numit de influenta revistă Four Four Two, naște de fiecare dată pasiuni uriașe în rândul susținătorilor celor două echipe. A fost cazul cu atât mai mult duminică, când cele două mari rivale au dat prima bătălie pentru un succes istoric (prima finală a competiției în care se înfruntă formații din Argentina).

Dacă marea majoritate a spectatorilor, a telespectatorilor și a radioascultărilor au trăit cu pulsul foarte ridicat desfășurarea evenimentelor de pe stadionul „La Bombonera”, cei care au ascultat transmisiunea în direct realizată de postul de radio uruguayan Radio Colonia au fost ceva mai liniștiți.

Asta deoarece jurnaliștii radioului au comentat meciul având mare grijă de ascultătorii cu probleme cardiace. Relatarea fazelor a fost asigurată pe un fundal cu muzică relaxantă, cu voce joasă, fără bruște ridicări de ton, fără zgomotul de pe stadion și fără celebrele țipete care însoțesc de obicei anunțarea unui gol.

În plus, cei doi comentatori au avut ca invitat special un doctor cardiolog, care din când în când le spunea ascultătorilor ce trebuie să facă pentru a nu suferi un infarct în timpul meciului. Acțiunea neobișnuită a postului Radio Colonia a fost inițiată de Societatea Argentiniană de Cardiologie.