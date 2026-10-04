La meciul LPS Banatul - Millenium Giarmata (18-28), din Campionatul Național de handbal junioare 3 (13-14 ani), disputat în Sala Sporturilor „Constantin” din Timișoara, „în loc să vadă fetele jucând, să le încurajeze și să se bucure de sport, părinții s-au bătut în tribune”, a scris Ana Beldiman pe rețelele sociale, unde a publicat și o filmare.

20 de eliminări și un antrenor descalificat

Meciul dintre fetițele născute în 2012-2013 a contat pentru etapa a doua a seriei P și s-a jucat duminică, 4 octombrie, de la 12.30. A fost oficiat de arbitrele Cristina Râpă și Mirela Morariu.

Ele au acordat 12 eliminări gazdelor, LPS Banatul, și 8 pentru fetele din Giarmata. De asemenea, antrenorul Attila Horvath (LPS) a fost descalificat.

După 8-13 la pauză, jocul s-a terminat 18-28.

Raportul de joc de la meciul LPS Banatul Timișoara - Millenium Giarmata

Îmbrânceli, pumni, luptă

Martorii spun că spiritele s-au „înfierbântat” după ce spectatorii n-au înțeles unele decizii ale „cavalerelor fluierului”. Conform raportului de joc, la meci au asistat 86 de persoane.

În imagini se vede cum părinții din tribună, se iau la bătaie. Doi dintre „tauri” se lovesc, se iau la trântă și cad peste o balustradă.

Pe fundal se aud țipete, inclusiv ale fetelor aflate pe parchet.

„Handbalul nu e despre orgolii de adulți care se bat ca pe uliță”

„Copii de 13-14 ani pe teren, părinți care se iau la bătaie pe margine. Ce exemplu le dăm? Ce mesaj transmitem?”, a scris Ana Beldiman, antrenoare la HC Beldiman Arad, în ceea a numit „un protest” la adresa actelor huliganice din tribune la jocurile de copii.

„Handbalul e despre respect, disciplină și fair-play. Nu despre orgolii de adulți care se bat ca pe uliță”, a continuat profesoara.