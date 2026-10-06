Peste 200 de pasageri ai unui zbor United Airlines din Washington (SUA) către Roma (Italia) au stat 12 ore în avion, fără să decoleze, pe 2 octombrie, din cauza problemelor tehnice și meteorologice, relatează Onet, care citează portalul specializat SimpleFlying.

Anularea a fost cauzată de mai mulți factori: probleme tehnice, furtuni și depășirea timpului maxim de lucru al echipajului. Pasagerii au reușit să ajungă în Italia abia a doua zi.

Defecțiune tehnică în cabina de pilotaj, apoi furtună puternică

Încă de la început, zborul UA884 a întâmpinat probleme. Potrivit martorilor, îmbarcarea a început în jurul orei 16.30, iar decolarea era programată pentru ora 17.35.

Totul părea să decurgă conform planului, până când pasagerii au fost informați despre o defecțiune tehnică la cabina de pilotaj.

În timp ce avionul era pregătit să decoleze, o furtună s-a abătut asupra aeroportului, provocând o nouă întârziere.

Avionul, la realimentare, pasagerii - fără mâncare

După aproximativ 3 ore, aeronava s-a întors la poarta de îmbarcare pentru realimentare, timp în care pasagerilor li s-a oferit opțiunea de a părăsi avionul.

De asemenea, cateringul a trebuit să fie înlocuit, deoarece mesele pregătite nu mai erau sigure pentru consum.

Echipajul atinge limita maximă de lucru

Lucrurile s-au complicat și mai mult când, la 6 ore de la îmbarcare, echipajul a atins limita maximă de ore de lucru.

Pasagerii au fost evacuați pentru a permite schimbarea echipajului.

Ușa care nu se mai închidea corect, apoi o bușitură

După ce s-au urcat din nou în avion, o altă defecțiune a fost descoperită: una dintre uși nu se închidea corect și a fost necesară intervenția mecanicilor.

În momentul în care avionul a fost împins de la poartă, pasagerii au auzit un zgomot puternic.

Pilotul a explicat că un tractor de remorcare a lovit aeronava, ceea ce a impus o nouă verificare tehnică.

În cele din urmă, după aproape 12 ore, zborul a fost anulat.

În acel moment eram deja în avion de 12 ore. Nu am vrut să petrecem alte 8 ore în aceeași aeronavă, care avusese atâtea probleme înainte, a declarat un pasager.

Din cauza întârzierilor și a anulării zborului către Roma, cursa de întoarcere programată pentru dimineața de sâmbătă, UA885, de la Fiumicino la Dulles, a fost și ea anulată.

Spre destinație, după 25 de ore!

În cele din urmă, pasagerii au fost transportați către Italia cu un alt zbor, UA3028, care a decolat din Washington pe 3 octombrie, în jurul orei 19.00, adică la peste 25 de ore de la ora inițială de plecare.

Compania United Airlines a oferit pasagerilor câte un voucher în valoare de 175 de dolari, însă mulți pasageri solicită rambursarea completă a biletelor.