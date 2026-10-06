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Peste 200 de pasageri ai unui zbor United Airlines din Washington (SUA) către Roma (Italia) au stat 12 ore în avion, fără să decoleze, pe 2 octombrie, din cauza problemelor tehnice și meteorologice, relatează Onet, care citează portalul specializat SimpleFlying.
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Anularea a fost cauzată de mai mulți factori: probleme tehnice, furtuni și depășirea timpului maxim de lucru al echipajului. Pasagerii au reușit să ajungă în Italia abia a doua zi.
Încă de la început, zborul UA884 a întâmpinat probleme. Potrivit martorilor, îmbarcarea a început în jurul orei 16.30, iar decolarea era programată pentru ora 17.35.
Totul părea să decurgă conform planului, până când pasagerii au fost informați despre o defecțiune tehnică la cabina de pilotaj.
În timp ce avionul era pregătit să decoleze, o furtună s-a abătut asupra aeroportului, provocând o nouă întârziere.
După aproximativ 3 ore, aeronava s-a întors la poarta de îmbarcare pentru realimentare, timp în care pasagerilor li s-a oferit opțiunea de a părăsi avionul.
De asemenea, cateringul a trebuit să fie înlocuit, deoarece mesele pregătite nu mai erau sigure pentru consum.
Lucrurile s-au complicat și mai mult când, la 6 ore de la îmbarcare, echipajul a atins limita maximă de ore de lucru.
Pasagerii au fost evacuați pentru a permite schimbarea echipajului.
După ce s-au urcat din nou în avion, o altă defecțiune a fost descoperită: una dintre uși nu se închidea corect și a fost necesară intervenția mecanicilor.
În momentul în care avionul a fost împins de la poartă, pasagerii au auzit un zgomot puternic.
Pilotul a explicat că un tractor de remorcare a lovit aeronava, ceea ce a impus o nouă verificare tehnică.
În cele din urmă, după aproape 12 ore, zborul a fost anulat.
În acel moment eram deja în avion de 12 ore. Nu am vrut să petrecem alte 8 ore în aceeași aeronavă, care avusese atâtea probleme înainte,
a declarat un pasager.
Din cauza întârzierilor și a anulării zborului către Roma, cursa de întoarcere programată pentru dimineața de sâmbătă, UA885, de la Fiumicino la Dulles, a fost și ea anulată.
În cele din urmă, pasagerii au fost transportați către Italia cu un alt zbor, UA3028, care a decolat din Washington pe 3 octombrie, în jurul orei 19.00, adică la peste 25 de ore de la ora inițială de plecare.
Compania United Airlines a oferit pasagerilor câte un voucher în valoare de 175 de dolari, însă mulți pasageri solicită rambursarea completă a biletelor.
În conformitate cu legislația americană, companiile aeriene nu sunt obligate să ofere despăgubiri în astfel de situații, însă pasagerii pot cere rambursarea integrală dacă refuză zborul de înlocuire.