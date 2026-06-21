Românca a demonstrat o formă sportivă excepțională încă din primele faze ale competiției. În prima fază a grupelor a defilat cu trei victorii de 3-0, menținându-și imunitatea și în faza a doua a grupelor, unde a bifat alte trei succese cu 4-0.

Pe tabloul principal a trecut în primul tur a trecut de daneza Mille Stoffregen (4-2), în sferturi a învins-o pe Natalia Bogdanowicz (Polonia, 4-0), iar în semifinale a eliminat-o pe o altă reprezentantă a Poloniei, Zuzanna Wielgos (4-2).

În finală, Bianca Mei-Roşu și-a adjudecat medalia de aur după ce a învins-o pe slovena Sara Tokic cu scorul de 4-1.

Argint la dublu feminin

Tot în cadrul reuniunii de duminică, Bianca Mei-Roşu a bifat și titlul de vicecampioană continentală în proba de dublu feminin.

Făcând echipă cu ucraineana Veronika Matiunina, cele două au cedat la limită în finală, scor 2-3, în fața perechii Alexandra Chiriacova (Moldova) / Sara Tokic (Slovenia), obținând medaliile de argint.

Iulian Chiriţă, campion continental la dublu mixt

Succesul Biancăi a fost completat de performanța de sâmbătă a lui Iulian Chiriţa. Românul, alături de galeza Anna Hursey, a cucerit medalia de aur în proba de dublu mixt.

Statutul de principali favoriți ai turneului a fost reconfirmat pe parcursul celor patru victorii consecutive de pe tabloul principal.

În finală, cuplul româno-galez a etalat un joc de zile mari împotriva germanilor Wim Verdonschot şi Josephina Neumann, impunându-se cu scorul de 3-1 (11-8, 11-5, 7-11, 11-9).

Pentru Iulian Chiriţa, acesta este primul titlu european obținut la nivel U21. Performanța nu este una întâmplătoare: Chiriţă şi Anna Hursey sunt și vicecampionii mondiali en titre la categoria U19, titlu adjudecat în anul 2025, tot pe turingul din Cluj-Napoca.

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