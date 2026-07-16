Toronto a depășit Kinshasa și New Delhi în clasamentul poluării

Potrivit datelor publicate de compania elvețiană IQAir, Toronto avea miercuri cea mai proastă calitate a aerului dintre marile metropole monitorizate la nivel mondial. Orașul canadian a depășit Kinshasa, capitala Republicii Democrate Congo, și New Delhi, capitala Indiei.

„Incendiile de pădure sunt principalul factor de poluare a orașului Toronto, în pofida faptului că temperaturile mai mari față de medie joacă, de asemenea, un rol”, a declarat pentru AFP Armen Araradian, reprezentant al IQAir.

Norul de fum nu s-a oprit la granița Canadei. Aerul s-a deteriorat și în mai multe state din nord-estul Statelor Unite, în timp ce peste 90 de milioane de americani se aflau sub avertizări de caniculă. Serviciul meteorologic canadian a înregistrat miercuri dimineață, la Toronto, un indice al riscului pentru sănătate de peste 10, nivel considerat „foarte ridicat”.

Fumul a venit de la incendii aflate la sute de kilometri distanță

Mai multe incendii de pădure erau active în nord-vestul provinciei Ontario, la sute de kilometri de Toronto. Fumul produs de acestea a fost împins spre sud de vânt și a ajuns în oraș marți seara. Miercuri dimineață, locuitorii s-au trezit sub un nor gros de fum, care a întunecat și a îngălbenit cerul. Vizibilitatea a scăzut, iar calitatea aerului s-a deteriorat rapid. Autoritățile canadiene au emis o avertizare cod portocaliu și le-au cerut oamenilor să petreacă cât mai puțin timp afară.

„Fumul incendiilor de pădure din nord-vestul Ontario cauzează o calitate foarte proastă a aerului și o vizibilitate redusă”, au transmis serviciile meteorologice.

Potrivit estimărilor acestora, situația urma să înceapă să se îmbunătățească vineri dimineață.

„Sănătatea tuturor este în pericol”

Avertismentul autorităților nu a fost adresat doar copiilor, persoanelor în vârstă sau celor care suferă de boli respiratorii. Oficialii au atras atenția că nivelul ridicat de poluare îi poate afecta pe toți locuitorii.

„Sănătatea tuturor este în pericol. Limitați timpul pe care-l petreceți afară. Reorganizați sau anulați activitățile sportive, activitățile sau evenimentele în exterior”, au avertizat serviciile meteorologice canadiene.

Oamenii au fost îndemnați să evite efortul fizic în aer liber și să rămână, pe cât posibil, în spații închise.

Piscinele au fost închise, iar zona pentru suporteri a fost anulată

Primăria din Toronto a decis să închidă piscinele orașului din cauza aerului periculos. A fost închisă și zona destinată suporterilor, unde urma să fie transmisă în direct semifinala Cupei Mondiale dintre Anglia și Argentina, câștigată de selecționata sud-americană cu scorul de 2-1.

Autoritățile au considerat că menținerea a mii de oameni în aer liber, într-o perioadă cu fum dens și temperaturi ridicate, ar fi reprezentat un risc prea mare. Reuters a relatat, de asemenea, că festivalul destinat suporterilor și vizionarea meciului au fost anulate.

Fumul incendiilor din Canada a ajuns și în Statele Unite

Un fenomen asemănător, dar de o intensitate mai redusă, fusese observat marți dimineață și la Montreal. Norul de fum s-a deplasat apoi spre Statele Unite și a poluat masiv orașe întregi, precum Pennsylvania, New York, Connecticut, Massachusetts, Maine și New Hampshire.

Autoritățile statului New York i-au avertizat pe locuitori că pot vedea fum și un văl de ceață pe cer, dar și creșteri temporare ale nivelului de poluare provocat de particulele transportate de vânt. Fumul incendiilor canadiene a afectat zone întinse din nord-estul și vestul mijlociu al Statelor Unite, iar mai multe state au emis alerte privind calitatea aerului.

Peste 90 de milioane de americani, sub avertizări de caniculă

Degradarea calității aerului a venit în timp ce un val puternic de căldură, care a afectat inițial vestul Statelor Unite, s-a extins spre Coasta de Est și Canada. Peste 90 de milioane de oameni din SUA se aflau miercuri în zone vizate de avertizări de caniculă.

Combinația dintre temperaturile extreme și fumul dens a crescut riscurile pentru sănătate, mai ales în cazul copiilor, al vârstnicilor, al femeilor însărcinate și al persoanelor cu afecțiuni cardiace sau pulmonare. Chiar și adulții sănătoși pot avea probleme respiratorii atunci când nivelul particulelor din aer este foarte ridicat.

Incendiile au ars deja 1,9 milioane de hectare în Canada

Sezonul incendiilor de pădure din Canada era, până la jumătatea lunii iulie, mai puțin grav decât cel din 2023, considerat un an-record, și decât cel din 2025. Chiar și așa, aproximativ 1,9 milioane de hectare au ars deja în Canada în 2026. Suprafața este apropiată de cea a Sloveniei.

Potrivit statisticilor oficiale canadiene citate de News.ro, miercuri erau active 838 de incendii, dintre care 189 erau scăpate de sub control. Numărul focarelor se poate modifica rapid, pe măsură ce sunt raportate noi incendii, iar altele sunt stinse sau reclasificate. Reuters indica într-o actualizare din aceeași zi 835 de incendii active, diferența fiind explicată de momentul în care au fost centralizate datele.

În 2023, aproape 18 milioane de hectare de pădure au fost distruse de foc în Canada, cel mai grav sezon de incendii înregistrat vreodată în această țară.

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