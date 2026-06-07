Scanarea „din mers”: control fără atingeri și fără așteptare

Pentru a preveni blocajele uriașe de la porți, marile stadioane din NFL și alte arene americane au renunțat la detectoarele clasice în favoarea unor sisteme de ultimă generație, cum este tehnologia Opengate, produsă de gigantul italian CEIA. Aceste noi dispozitive promit o rată aproape de zero a alarmelor false și o trecere rapidă a mulțimilor, schimbând complet experiența fanilor la intrare.

Sistemul Opengate funcționează complet wireless și constă pur și simplu din două turnuri subțiri și ușoare, de doar 11 kilograme fiecare, printre care fanii pot merge în ritm normal. Inovația majoră constă în faptul că spectatorii nu mai trebuie să își golească buzunarele de telefoane mobile sau chei, eliminând astfel necesitatea contactului fizic și a tăvilor de depozitare.

De asemenea, dacă sistemul detectează o amenințare metalică reală, turnurile emit imediat semnale vizuale și sonore în partea de sus, avertizând ofițerii de securitate.

Spre deosebire de scenariile în care intimitatea este complet invadată, producătorii au confirmat că sistemul nu folosește camere video sau alți senzori invazivi, ci este conceput strict pentru detectarea armelor și a metalelor periculoase. Această simplitate este cheia prin care se fluidizează masiv traficul la porțile de acces.

„Politica pungilor transparente” și codul strict de conduită FIFA

Eficiența acestor scanere inteligente este însă direct legată de regulile impuse de FIFA pentru spectatori.

Cea mai importantă regulă de securitate este interzicerea completă a rucsacurilor sau a genților normale. Singurele bagaje permise sunt gențile transparente (din plastic, vinil sau PVC), care nu depășesc dimensiunea de 12 x 12 x 6 inci (aprox. 30x30x15 cm). Excepție fac doar portofelele și poșetele foarte mici.

În plus, fanii se vor supune unui cod de conduită strict, care interzice complet fumatul și vapatul, dar și introducerea de instrumente de zgomot precum vuvuzele, goarne sau fluiere.

Brichetele, chibriturile, baloanele și sticlele de orice fel sunt, de asemenea, oprite la porți, FIFA avertizând că orice încălcare va duce la interzicerea accesului pe stadion.

Campionatul Mondial de Fotbal 2026 are loc în SUA, Mexic și Canada, în perioada 11 iunie – 19 iulie. Este primul turneu final cu 48 de echipe, cu un total de 104 meciuri în 38 de zile, cel mai lung CM din istorie. Iată care sunt noile reguli.





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