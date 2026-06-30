Marocul a egalat în primul minut de prelungire

Duelul extrem de tensionat s-a animat în repriza secundă, când Cody Gakpo a deschis scorul pentru batavi în minutul 72, dedicând golul partenerei sale într-un moment personal tragic. Împinși de la spate de fani, marocanii nu au cedat și au egalat dramatic în minutul 90+1 prin lovitura de cap a lui Issa Diop, trimițând meciul în prelungiri.

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Posesie rușinoasă pentru Țările de Jos în prelungiri

În cele două reprize suplimentare, dominarea africană a fost totală în fața unei „Portocale mecanice” complet blocate în propria jumătate.

Schimbările tactice ale lui Ronald Koeman nu au dat roade, olandezii încheind prelungirile cu o statistică greu de imaginat: doar 17% posesie, fără niciun șut la poartă și niciun corner adjudecat. Cu toate acestea, defensiva batavă a rezistat barajului marocan, împingând soarta calificării la loviturile de departajare.

Jucătorii olandezi au ratat incredibil de la punctul cu var

Deznodământul s-a scris la loviturile de departajare, acolo unde execuțiile batavilor au fost de-a dreptul uluitoare prin lipsa de precizie. Jucătorii trimiși pe parcurs de Koeman, Justin Kluivert și Quinten Timber, alături de Summerville, au ratat incredibil, permițând Marocului să se impună cu 3-2.

În timp ce olandezii părăsesc prematur competiția în ciuda calculelor economice favorabile dinaintea meciului, „Leii din Atlas” își continuă parcursul de basm și se pregătesc pentru duelul din optimi împotriva Canadei.

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