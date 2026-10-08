Federația Română de Handbal (FRH) va introduce cartonașul negru pentru părinții agresivi la meciuri, după incidentele violente de la Timișoara, relatate în premieră de Libertatea. Sancțiunile finale vor fi stabilite pe 12 octombrie, anunță portalul specializat Handbal Mania.

FRH a decis să introducă cartonașul negru în meciurile de handbal după incidentele grave petrecute la partida de junioare 3 (13-14 ani) dintre LPS Banatul Timișoara și CSC Millenium Giarmata (scor 18-28).

Confruntarea dintre părinții jucătoarelor, care a escaladat într-o încăierare în tribune, a generat o reacție fermă din partea forului de conducere al handbalului românesc.

Într-o ședință extraordinară convocată de președintele FRH, Bogdan Voina, s-a hotărât implementarea cartonașului negru pentru sancționarea comportamentului inadecvat al părinților.

Până pe 12 octombrie, membrii Consiliului de Administrație al FRH trebuie să propună sancțiunile aferente utilizării cartonașului negru.

Această decizie vine ca un răspuns la creșterea alarmantă a comportamentelor agresive în tribune, care nu doar că afectează imaginea sportului, ci pun și în pericol siguranța celor implicați.