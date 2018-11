Cartonaș roșu pentru o lovitură cu câlcâiul într-o zonă sensibilă! A comis-o un scoțian de la Ayr United, a pățit-o un băiat de la Morton / VIDEO

Meciul din Championship, a doua ligă scoțiană, s-a jucat pe 17 noiembrie. Ayr – Morton s-a terminat 0-0, însă ceea ce a rămas a fost eliminarea lui Craig Moore.

Provocat de Buchanan, Moore i-a aplicat o lovitură cu câlcâiul rivalului său exact între picioare. Fotbalistul lui Morton a fost făcut KO. El a primit doar 'galben', Moore, un atacant de 24 de ani, a fost eliminat și a recepționat, pe 21 noiembrie, decizia de la 'Disciplină': patru etape de suspendare.

Ayrs Craig Moore got sent off yesterday in spectacular fashion.

By kicking Gregor Buchanan square in the balls. pic.twitter.com/jwOMvPLXa5

