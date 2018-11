Cum se comportă Patrice Evra cu un curcan de Ziua Recunoștinței. Internaționalul francez e amendat pe rețelele sociale / VIDEO

Evra pare că a depășit limita bunul gust. Fundașul lui West Ham a postat un videoclip cu modul în care prepară carnea de curcan de Ziua Recunoștinței. Cel puțin ar fi trebuit să arate! De fapt, Evra lovește puiul, mușcă, scuipă…

? Patrice Evra’s Instagram has hit a new level of weird…

(? Insta: patrice.evra) pic.twitter.com/qmLlHbKOtX

— The Sportsman (@TheSportsman) November 21, 2018