Cât a costat FRF să pună batista pe țambal în scandalul ”Mihai Costea, prins la pariuri”.

Comisiile federale ale FRF au pus batista pe țambal pe acest subiect. Câteva luni mai apoi, s-a semnat contractul dintre ”Fortuna”, casa de pariuri la care a fost surprins ”Nilă” pariind, și FRF.

Într-o postare pe Facebook, jurnalistul Justin Gafiuc a publicat clauzele contractulului dintre casa de pariuri ”Fortuna” și FRF.

CONTRACTUL FRF – FORTUNA: 350.000 euro/an și un scandal la națională

+ FRF a semnat cu operatorul de pariuri două contracte, sponsorizare și publicitate, în valoare totală de 1,4 milioane de euro pe 4 ani. Liderii naționalei au refuzat la începutul lui 2017 să participe la filmarea clipurilor promoționale pentru ”Fortuna”

Documente din arhiva federală continuă să iasă la suprafață în cea mai mare scurgere de informații din istoria sportului românesc. După ce, la începutul dezvăluirilor, am văzut contractul cu “Țiriac Auto”, prin care FRF își asigura mașini în valoare de 500.000 de euro și 250.000 de euro cash până la sfârșitul anului curent, ajungem azi la parteneriatul cu agenția de pariuri “Fortuna”.

Pe 20.12.2016, între părți s-au semnat, de fapt, două contracte: unul de publicitate (200.000 euro) și altul de sponsorizare (1,2 milioane euro). Durata: 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2020. Rezultă o medie de 350.000 de euro pe an.

7 tranșe până în 2020

Să începem cu contractul de sponsorizare, semnat de Adrian Lipolit, ex-director general Bet Active Concept SRL, și de Răzvan Burleanu, președinte FRF. Conform documentelor, compania de betting plătește banii spre federație după următoarea schemă:

– 250.000 euro – decembrie 2016

– 150.000 euro – 5 decembrie 2017

– 150.000 euro – 5 iulie 2018

– 150.000 euro – 5 decembrie 2018

– 150.000 euro – 5 iulie 2019

– 175.000 euro – 5 decembrie 2019

– 175.000 euro – 5 iulie 2020.

De altfel, documente contabile prezentate deja de GSP indică faptul că “Fortuna” și-a achitat primele tranșe pe anul trecut: 1.129.875 lei (250.000 euro) pe 16 ianuarie 2017 și încă 695.160 lei (150.000 euro) pe 6 decembrie 2017.

“6% din totalul minutelor sponsorilor”

Prin contract, “FRF garantează sponsorului că niciunul dintre jucătorii convocați la echipa naționalăde fotbal, precum și niciunul dintre antrenorii acesteia sau membrii staff-ului tehnic nu-și vor asocia imaginea, individual, în calitate de antrenor/jucător al echipei naționale de fotbal a României atunci când reprezintă echipa națională, cu imaginea niciunei mărci sau produs concurent cu marca sau produsele sponsorului, pe întreaga perioadă de derulare a contractului”.

Trecem mai departe în revistă câteva dintre beneficiile pentru “Fortuna”:

– difuzarea de spoturi în procent de 6% pe toată rețeaua TV din cadrul stadionului și 6% din totalul minutelor alocate sponsorilor pe sistemul de afișaj LED din jurul stadionului, acolo unde este dipsonibil;

– facilizarea achiziției spațiului publicitar din timpul emisiei TV pentru meciurile echipei naționale, spațiile publicitare din timpul emisiei TV nefiind incluse în beneficiile oferite conform contractului;

– personalizare branding fix în ziua și în timpul meciului în interiorul stadionului și a facilităților de antrenament, inclusiv pe durata cantonamentului echipei naționale de fotbal (bazele sportive Buftea și Mogoșoaia), ocupând 6% din totalul spațiului disponibil;

– amplasare logo sponsor pe panouri conferință și interviuri din sediul FRF și din orice altă locație în care se vor desfășura activități de comunicare media și presă în legătură cu echipa națională;

– menționarea numelui și siglei sponsorului în toate comunicările anterioare și ulterioare meciurilor echipei naționale (4/5 materiale/zi timp de 7 zile cu conținut text și foto, conferința de presă a antrenorului, 4-5 conferințe de presă cu 1/2 jucători , 5-6 interviuri în exclusivitate în cantonament la cererea instituțiilor de presă, în preziua meciului conferința oficială la care participă antrenorul și căpitanul echipei, ultima conferință a antrenorului și 7-8 flash-interviuri date de fotbaliști după terminarea meciului);

– expunerea logoului sponsorului pe autocarul FRF utilizat pentru transportul echipei naționale și pe toate materialele dedicate meciurilor reprezentativei: bilete, invitații, postere, calendare, programul meciului, mape de presă.

Două pachete VIP la meciurile externe

În plus, “Fortuna” se bucură de prioritate la nivel de ticketing. Pentru meciurile amicale și oficiale de acasă ale naționalei are asigurate:

– gratuit – 1 lojă (12 locuri), 20 bilete VIP, 10 bilete T1 inel 2, 10 bilete T2 inel 1, 10 bilete T2, inel 2;

– câte 2 bilete VIP sau cea mai bună categorie, gratuit, la toate meciurile din Cupa României, începând cu faza “16”-imilor;

– asigurarea posibilității de cumpărare de bilete la toate meciurile echipei naționale conform cotei pe care o au ceilalți sponsori contra unui preț preferențial, comunicat de FRF înaintea fiecărui meci.

Iar pentru partidele externe, FRF pune la dispoziție gratuit 2 pachete VIP (meci de calificare la turneu final sau amical, excluzând turneul final): transport cu charterul naționalei, cazare în hotelul desemnat pentru delegații din partea sponsorilor și acces gratuit la meci.

“Dreptul de a folosi jucătorii și antrenorii la filmare”

Trecem și la contractul de publicitate, pentru care plățile se efectuează astfel:

– 50.000 – decembrie 2016

– 25.000 euro – 5 decembrie 2017

– 25.000 euro – 5 iulie 2018

– 25.000 euro – 5 decembrie 2018

– 25.000 euro – 5 iulie 2019

– 25.000 euro – 5 decembrie 2019

– 25.000 euro – 5 iulie 2020.

Pe acest segment, “Fortuna” își asigură alt set de beneficii, cum ar fi:

– reproducerea și folosirea nelimitată a siglelor și însemnelor oficiale FRF, inclusiv numele FRF și ale echipei naționale de fotbal;

– dreptul de a asocia numele și imaginea jucătorilor, antrenorilor și staffului tehnic al echipei naționale pe produsele sale sau pe orice fel de suport, inclusiv prin reproducerea semnăturilor jucătorilor și antrenorilor;

– folosirea individuală și/sau colectivă a numelor și fotografiilor jucătorilor, antrenorilor și tuturor membrilor staffului tehnic al echipei naționale pe etichete, pe produse și pe orice fel de suport, in baza acordului expres obținut de FRF pentru folosirea imaginii și numelui acestora;

– dreptul de a utiliza jucătorii și antrenorii echipei naționale în filmarea de reclame comerciale audio-video și la participarea în evenimente organizate de beneficiar, FRF având obligația să asigure prezența acestora pe baza agreării în prealabil privind data/perioada și locul desfășurării evenimentelor, filmărilor și/sau înregistrărilor (minimum 2 evenimente și minimum 1 filmare/an).

Hanca și Benzar în loc de Chiricheș și Săpunaru

Ultima prevedere a produs însă un scandal imens în sânul naționalei în martie 2017, înaintea meciului de acasă cu Danemarca, 0-0 în preliminariile CM 2018. Liderii “tricolorilor”, Chiricheș, Săpunaru, Pintilii și Tătărușanu au refuzat să participe la filmările pentru un spot al casei de pariuri. La fel a procedat și Alibec.

“Nu vrem să ne maimuțărim! Noi să filmăm ore bune, iar cei din federație să pună mâna pe bani! Noi de ce nu primim nimic din aceste contracte? De ce să stăm la cheremul lor, când ar trebui să fim cu mintea numai la fotbal?!”, s-au plâns atunci jucătorii în cauză. Finalmente, FRF a trebuit să apeleze la soluții de compromis: Stanciu, Benzar, R. Marin și Hanca. z

“Nu poți veni cu nu știu ce contracte de publicitate, noi să stăm ca măscăricii când vor ei să facă poze, iar Federația să își ia comisioane!”

Mirel Rădoi, iulie 2014, la DolceSport

Costea, prins cu mâța la “Fortuna”

În decembrie 2015, Mihai Costea, zis “Nilă”, fost atacant al Stelei, a fost surprins în timp ce paria într-o agenție a casei de pariuri “Fortuna”, care abia intrase pe piața din România. Fotbalistul a fost imediat concediat de FC Voluntari, club la care era legitimat în momentul respectiv, și s-a refugiat imediat în liga secundă din Arabia Saudită. La București, comisiile federale au clasat însă cazul lui Costea, cu toate că se știa inclusiv biletul jucat. Atacantul a scăpat basma curată”.