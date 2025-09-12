În România sunt aproape un milion de practicanți de fotbal, iar dintre aceștia, peste 300.000 reprezintă jucători legitimați sau participanți la competiții.

Cătălina Nițu (27 de ani) este antrenoarea echipei de juniori de la FC New Champions, club pe care îl și finanțează. În trecut a jucat fotbal, dar a renunțat pentru că nu vedea un viitor în asta.

„Atunci am simțit că e ceea ce trebuie să fac”

„Încă de când eram mică îmi plăcea foarte mult să joc fotbal. Am jucat o perioadă, dar, nefiind atât de dezvoltată, a trebuit să mă retrag și să încep pe partea asta de antrenorat. Am antrenat fete prima dată, mi-a plăcut, și apoi mi s-a oferit și oportunitatea să antrenez băieți în același timp”, spune Cătălina, invitată la emisiunea „La feminin” de pe GSP.

A pus ghetele în cui și, la sfatul antrenoarei sale, a preluat o grupă de copii și juniori. „Am avut fete mai mari, adică nu am avut fete de 9-10 ani. Aveau 14-15 ani, cam așa. Și a fost puțin ciudat să le antrenez pe cele cu care jucam. Le-am antrenat și după am luat și o grupă de fete mai micuțe. Atunci am simțit că e ceea ce trebuie să fac”, dezvăluie ea.

„Le-am câștigat încrederea”

Ce a urmat pentru antrenoarea Cătălina? „Am crezut că o să fie mai greu. Bine, greu a fost din partea părinților, că erau reticenți când am făcut trecerea la băieți, fiindcă se gândeau: «Mamă, o fată la băieți, o să fie greu, poate nu o să o asculte»”, spune ea.

Noi detalii din ancheta criminalului Emil Gânj. Cine îl protejează pe bărbatul care a omorât-o pe Anda Gyurca: „Doarme în pat și mănâncă ciorbă!”
Recomandări
Noi detalii din ancheta criminalului Emil Gânj. Cine îl protejează pe bărbatul care a omorât-o pe Anda Gyurca: „Doarme în pat și mănâncă ciorbă!”

„După ceva timp, și-au dat seama că probabil o fată poate face mult mai multe decât ar face un antrenor băiat. Mai târziu, automat, o să trebuiască să îi antreneze și un băiat, să vadă și ei cum e. După ce le-am câștigat încrederea și au văzut și ei cum se descurcă copiii și cât de apropiați sunt față de mine, atunci am început să prind și eu mai multă încredere în mine”, a dezvăluit aceasta în emisiune.

„Deja începeam și eu să fiu privită cu alți ochi”

Întrebată când a făcut trecerea la antrenorat și ce feedback a primit, Cătălina a răspuns: „A fost mai greu, pentru că ziceau: «O fată antrenor, ce poate să facă ea cu băieții? Jucăm cu asta, o batem sută la sută!». Mai ziceau: «Ce să știe ea, n-a jucat fotbal atât de mult»”.

„Dar, la un moment dat, după ce au evoluat copiii, deja începeam și eu să fiu privită cu alți ochi. Și nu mai erau «jucăm cu asta, o batem», erau «jucăm cu Cătălina, mamă, sper să câștigăm și noi astăzi». Diferența asta a fost”, a punctat Cătălina Nițu.

Aceasta a mai menționat în context că „dacă trăiam cu părerea celorlalți, probabil nu mai eram unde sunt astăzi, aveam un job ca oricine altcineva, care nu avea legătură cu sportul. Așa că am zis că nu mă interesează și oricum îi las să le demonstreze copiii pe viitor ce putem noi să facem”.

„Părinții trebuie educați, pentru că cu copiii te poți descurca”

În cadrul emisiunii de pe GSP.RO, Cătălina Nițu a evidențiat și principalele probleme pe care le-a observat: părinții!

„Asta e o mare problemă. Mai întâi, părinții trebuie educați, pentru că cu copiii te poți descurca destul de ușor. Dar părinții, da, au probleme, nu înțeleg anumite aspecte. De exemplu, ai două grupe, o grupă care este puțin mai evoluată față de cea de-a doua. Și, ca să-i dai minute copilului și să evolueze și el mult mai rapid să ajungă la prima, trebuie să joace la a doua. Nu înțeleg chestia asta”, dezvăluie antrenoarea.

„Asta se întâmpla la început, până am prezentat eu un set de reguli. În momentul în care se intervine peste antrenor, ți-ai luat copilul și ai plecat. N-am deschis clubul pentru bani. Le-am explicat regulile acestea și, automat, dacă n-am deschis clubul pentru bani, nu mă interesează dacă am 100, 50 sau 20 de copii. Și au fost de acord, au înțeles”, a închis discuția Cătălina Nițu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cum reușește Ana Ularu să petreacă timp cu fiica ei printre emisiuni TV și filme: „Sunt eminamente mamă”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
„Nu s-a sinucis.” Răsturnare de situație cum nu s-a mai văzut, în cazul profesoarei din Drobeta Turnu Severin găsită moartă în casă alături de fiul ei de 7 ani. Ce tocmai a ieșit la iveală i-a șocat pe toți. Mărturia care schimbă absolut tot ce se credea: „Sâmbăta seara a..”
Viva.ro
„Nu s-a sinucis.” Răsturnare de situație cum nu s-a mai văzut, în cazul profesoarei din Drobeta Turnu Severin găsită moartă în casă alături de fiul ei de 7 ani. Ce tocmai a ieșit la iveală i-a șocat pe toți. Mărturia care schimbă absolut tot ce se credea: „Sâmbăta seara a..”
Nemachiată, abia trezită, fără tocuri sau rochie elegantă. Toate privirile au fost pe Elena Udrea de dimineață, când și-a dus fetița la școală! Complet neașteptat cum s-a afișat și ce gest a făcut! Nimeni nu a mai văzut-o așa până acum!
Unica.ro
Nemachiată, abia trezită, fără tocuri sau rochie elegantă. Toate privirile au fost pe Elena Udrea de dimineață, când și-a dus fetița la școală! Complet neașteptat cum s-a afișat și ce gest a făcut! Nimeni nu a mai văzut-o așa până acum!
Emil Rengle și Alejandro Fernandez, adevăratul motiv pentru care au acceptat să meargă la Asia Express: „Clar că am vrut...”
Elle.ro
Emil Rengle și Alejandro Fernandez, adevăratul motiv pentru care au acceptat să meargă la Asia Express: „Clar că am vrut...”
gsp
Un comentator Eurosport atacă vedeta momentului: „Aryna Sabalenka nu are ce căuta în circuitul WTA”
GSP.RO
Un comentator Eurosport atacă vedeta momentului: „Aryna Sabalenka nu are ce căuta în circuitul WTA”
Învins de David Popovici la Mondiale, Pan Zhanle a luat decizia care i-a lăsat mască pe specialiști » Ce s-a întâmplat în China
GSP.RO
Învins de David Popovici la Mondiale, Pan Zhanle a luat decizia care i-a lăsat mască pe specialiști » Ce s-a întâmplat în China
Parteneri
Mesaj de acum câteva minute! Oana Roman, mesaj furbund după scandalul Calina-Catinca, la Asia Express: „NU au nicio calitate de rudenie cu numele Roman”. Devastator mesaj
Libertateapentrufemei.ro
Mesaj de acum câteva minute! Oana Roman, mesaj furbund după scandalul Calina-Catinca, la Asia Express: „NU au nicio calitate de rudenie cu numele Roman”. Devastator mesaj
Daciana Sârbu, mesaj clar după ce s-a afișat cu Alex, noul iubit, un "Adonis" tânăr, tatuat și elegant: "Nu totul trebuie să aibă sens"
Avantaje.ro
Daciana Sârbu, mesaj clar după ce s-a afișat cu Alex, noul iubit, un "Adonis" tânăr, tatuat și elegant: "Nu totul trebuie să aibă sens"
Acasă la Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Ce are vedeta de la Neatza în subsolul casei din Corbeanca
Tvmania.ro
Acasă la Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Ce are vedeta de la Neatza în subsolul casei din Corbeanca

Alte știri

Un ziar spaniol scrie despre București că e „cel mai ieftin oraș din Europa de vizitat toamna”: „Cazare 30 de euro și meniuri pentru mai puțin de 10”
Știri România 16:56
Un ziar spaniol scrie despre București că e „cel mai ieftin oraș din Europa de vizitat toamna”: „Cazare 30 de euro și meniuri pentru mai puțin de 10”
Familile tinerilor români care au murit în apele râului Natisone cer compensații de 3,7 milioane de euro de la autoritățile italiene
Știri România 16:37
Familile tinerilor români care au murit în apele râului Natisone cer compensații de 3,7 milioane de euro de la autoritățile italiene
Parteneri
Aventurile a doi vloggeri în locul unde românii sunt mai urâți ca oriunde. „Cea mai mare plăcere a lor e să bată străini pe stradă”
Adevarul.ro
Aventurile a doi vloggeri în locul unde românii sunt mai urâți ca oriunde. „Cea mai mare plăcere a lor e să bată străini pe stradă”
Câți ruși au primit cetățenie română de la începutul războiului din Ucraina. Acuzații grave la adresa autorităților române
Fanatik.ro
Câți ruși au primit cetățenie română de la începutul războiului din Ucraina. Acuzații grave la adresa autorităților române
Longevitatea încetinește. Speranța de viață nu mai crește în același ritm
Financiarul.ro
Longevitatea încetinește. Speranța de viață nu mai crește în același ritm

Monden

Imagini rare cu fiul Andreei Berecleanu. Cum arată Petru la 20 de ani
Stiri Mondene 17:05
Imagini rare cu fiul Andreei Berecleanu. Cum arată Petru la 20 de ani
Denisa Nechifor și Adrian Cristea, împreună la ziua de naștere a fiicei lor. Cum a apărut Rania alături de părinții ei celebri
Stiri Mondene 16:52
Denisa Nechifor și Adrian Cristea, împreună la ziua de naștere a fiicei lor. Cum a apărut Rania alături de părinții ei celebri
Parteneri
Margot Robbie, apariție foarte îndrăzneață pe covorul roșu! Actrița a purtat o rochie spectaculoasă și complet transparentă, decorată minuțios cu cristale și paiete. FOTO
Elle.ro
Margot Robbie, apariție foarte îndrăzneață pe covorul roșu! Actrița a purtat o rochie spectaculoasă și complet transparentă, decorată minuțios cu cristale și paiete. FOTO
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care toată România se temea! Schimbarea pe care nimeni nu și-o dorea! Ce urmează
Unica.ro
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care toată România se temea! Schimbarea pe care nimeni nu și-o dorea! Ce urmează
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Viva.ro
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Parteneri
Cine este tatăl Calinei Dumitrescu de la Asia Express. De profesie stripper, a avut o relație controversată cu Catinca Roman
TVMania.ro
Cine este tatăl Calinei Dumitrescu de la Asia Express. De profesie stripper, a avut o relație controversată cu Catinca Roman
Un elev de clasa a VI-a a murit în faţa şcolii, în Maramureş. I s-a făcut rău în timp ce o aştepta pe mama lui
ObservatorNews.ro
Un elev de clasa a VI-a a murit în faţa şcolii, în Maramureş. I s-a făcut rău în timp ce o aştepta pe mama lui
Calina și Catinca, scandal și derapaj cu echipa de producție de la Asia Express. Au uitat că totul e filmat. Momentul "murdar" care le-a scos din sărite: "E bătaie de jos"
Libertateapentrufemei.ro
Calina și Catinca, scandal și derapaj cu echipa de producție de la Asia Express. Au uitat că totul e filmat. Momentul "murdar" care le-a scos din sărite: "E bătaie de jos"
Parteneri
Scandal de prima pagină! Imaginea cu el și văduva lui Diogo Jota a apărut pe copertă: „Persoana care a ales această fotografie nu merită să fie fericită”
GSP.ro
Scandal de prima pagină! Imaginea cu el și văduva lui Diogo Jota a apărut pe copertă: „Persoana care a ales această fotografie nu merită să fie fericită”
Gigi Becali, implicat într-un nou scandal: „Fac ce vreau pe terenul meu!”
GSP.ro
Gigi Becali, implicat într-un nou scandal: „Fac ce vreau pe terenul meu!”
Parteneri
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Mediafax.ro
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
StirileKanalD.ro
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
Ultimele cuvinte ale Irynei înainte să fie ucisă în trenul din Carolina de Nord! Ce a apucat să spună înainte de atacul cumplit care i-a provocat moartea
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale Irynei înainte să fie ucisă în trenul din Carolina de Nord! Ce a apucat să spună înainte de atacul cumplit care i-a provocat moartea
Promo
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Advertorial
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Wowbiz.ro
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
StirileKanalD.ro
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
Un cuplu a fost jefuit la propria nuntă! Mirii și invitații se distrau în timp ce hoții se făceau nevăzuți
KanalD.ro
Un cuplu a fost jefuit la propria nuntă! Mirii și invitații se distrau în timp ce hoții se făceau nevăzuți

Politic

Cărţile de vizită se fac cu foiţă de aur și se decontează prin protocol, la Parlament. O sută de bucăţi costă 310 lei: „Am fost un pic şocat”
Politică 13:13
Cărţile de vizită se fac cu foiţă de aur și se decontează prin protocol, la Parlament. O sută de bucăţi costă 310 lei: „Am fost un pic şocat”
Ciprian Ciucu a făcut anunțul despre alegerile la Primăria Capitalei: PSD ne-a spus că nu doreşte alegeri în acest an
Politică 11 sept.
Ciprian Ciucu a făcut anunțul despre alegerile la Primăria Capitalei: PSD ne-a spus că nu doreşte alegeri în acest an
Parteneri
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Spotmedia.ro
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Vladimir Screciu, transfer de ultimă oră de la Universitatea Craiova? Echipa care forţează mutarea în ultimele zile de mercato: “Ar fi o lovitură”
Fanatik.ro
Vladimir Screciu, transfer de ultimă oră de la Universitatea Craiova? Echipa care forţează mutarea în ultimele zile de mercato: “Ar fi o lovitură”
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice
Spotmedia.ro
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice