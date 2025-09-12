În România sunt aproape un milion de practicanți de fotbal, iar dintre aceștia, peste 300.000 reprezintă jucători legitimați sau participanți la competiții.

Cătălina Nițu (27 de ani) este antrenoarea echipei de juniori de la FC New Champions, club pe care îl și finanțează. În trecut a jucat fotbal, dar a renunțat pentru că nu vedea un viitor în asta.

„Atunci am simțit că e ceea ce trebuie să fac”

„Încă de când eram mică îmi plăcea foarte mult să joc fotbal. Am jucat o perioadă, dar, nefiind atât de dezvoltată, a trebuit să mă retrag și să încep pe partea asta de antrenorat. Am antrenat fete prima dată, mi-a plăcut, și apoi mi s-a oferit și oportunitatea să antrenez băieți în același timp”, spune Cătălina, invitată la emisiunea „La feminin” de pe GSP.

A pus ghetele în cui și, la sfatul antrenoarei sale, a preluat o grupă de copii și juniori. „Am avut fete mai mari, adică nu am avut fete de 9-10 ani. Aveau 14-15 ani, cam așa. Și a fost puțin ciudat să le antrenez pe cele cu care jucam. Le-am antrenat și după am luat și o grupă de fete mai micuțe. Atunci am simțit că e ceea ce trebuie să fac”, dezvăluie ea.

„Le-am câștigat încrederea”

Ce a urmat pentru antrenoarea Cătălina? „Am crezut că o să fie mai greu. Bine, greu a fost din partea părinților, că erau reticenți când am făcut trecerea la băieți, fiindcă se gândeau: «Mamă, o fată la băieți, o să fie greu, poate nu o să o asculte»”, spune ea.

„După ceva timp, și-au dat seama că probabil o fată poate face mult mai multe decât ar face un antrenor băiat. Mai târziu, automat, o să trebuiască să îi antreneze și un băiat, să vadă și ei cum e. După ce le-am câștigat încrederea și au văzut și ei cum se descurcă copiii și cât de apropiați sunt față de mine, atunci am început să prind și eu mai multă încredere în mine”, a dezvăluit aceasta în emisiune.

„Deja începeam și eu să fiu privită cu alți ochi”

Întrebată când a făcut trecerea la antrenorat și ce feedback a primit, Cătălina a răspuns: „A fost mai greu, pentru că ziceau: «O fată antrenor, ce poate să facă ea cu băieții? Jucăm cu asta, o batem sută la sută!». Mai ziceau: «Ce să știe ea, n-a jucat fotbal atât de mult»”.

„Dar, la un moment dat, după ce au evoluat copiii, deja începeam și eu să fiu privită cu alți ochi. Și nu mai erau «jucăm cu asta, o batem», erau «jucăm cu Cătălina, mamă, sper să câștigăm și noi astăzi». Diferența asta a fost”, a punctat Cătălina Nițu.

Aceasta a mai menționat în context că „dacă trăiam cu părerea celorlalți, probabil nu mai eram unde sunt astăzi, aveam un job ca oricine altcineva, care nu avea legătură cu sportul. Așa că am zis că nu mă interesează și oricum îi las să le demonstreze copiii pe viitor ce putem noi să facem”.

„Părinții trebuie educați, pentru că cu copiii te poți descurca”

În cadrul emisiunii de pe GSP.RO, Cătălina Nițu a evidențiat și principalele probleme pe care le-a observat: părinții!

„Asta e o mare problemă. Mai întâi, părinții trebuie educați, pentru că cu copiii te poți descurca destul de ușor. Dar părinții, da, au probleme, nu înțeleg anumite aspecte. De exemplu, ai două grupe, o grupă care este puțin mai evoluată față de cea de-a doua. Și, ca să-i dai minute copilului și să evolueze și el mult mai rapid să ajungă la prima, trebuie să joace la a doua. Nu înțeleg chestia asta”, dezvăluie antrenoarea.

„Asta se întâmpla la început, până am prezentat eu un set de reguli. În momentul în care se intervine peste antrenor, ți-ai luat copilul și ai plecat. N-am deschis clubul pentru bani. Le-am explicat regulile acestea și, automat, dacă n-am deschis clubul pentru bani, nu mă interesează dacă am 100, 50 sau 20 de copii. Și au fost de acord, au înțeles”, a închis discuția Cătălina Nițu.

