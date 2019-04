Ce spune Simona Halep după ce a fost comparată de jurnaliștii nemți cu Naomi Osaka. „Ea are sentimentele ei”

Jucătoarea japoneză de tenis Naomi Osaka a afirmat că se simte vânată după ce a ajuns pe primul loc în topul WTA. Jurnaliștii germani au comparat-o pe Simona Halep cu Naomi Osaka. Românca și-a spus punctul de vedere în acest sens.

„Pot spune ca nu m-am chinuit după ce am devenit numărul 1 în clasamentul mondial pentru că 2018 a fost un an mai bun decât 2017. Pentru mine a fost o mare fericire, am fost încântată ca am fost capabilă să reușesc asta.

Nu ma pot compara cu Osaka, ea are sentimentele ei. Eu m-am simțit cu adevărat bine pe primul loc și mă voi bucura în continuare dacă voi mai ajunge acolo”, a declarat Simona Halep pentru Eurosport Germania.

Simona Halep a fost numărul 1 mondial în clasamentul WTA timp de 64 de săptămâni. ocupând locul 10 într-un top al jucătoarelor care au stat cel mai mult pe primul loc. Japoneza Naomi Osaka are 13 săptămâni pe prima poziție a ierarhiei mondiale în tenisul feminin.

În acest moment, în topul WTA Naomi Osaka ocupă primul loc, cu 5.967 de puncte, iar Simona Halep e pe 2, cu 5.782 de puncte.

FOTO: Hepta

Citește și:

Triplu agresor sexual de copii lăsat liber de judecători! Desenul prin care fetița de 6 ani a arătat ce-i făcea tatăl în urmă cu doi ani. Afectată emoțional, ea conturează până și copacii ca pe un falus!

Citește mai multe despre Naomi Osaka și Simona Halep pe Libertatea.