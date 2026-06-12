Franța, Anglia și Spania conduc clasamentul celor mai valoroase echipe pentru Cupa Mondială din 2026, într-un clasament Transfermarkt dominat de Europa, cu Brazilia și Argentina ca principale puteri sud-americane. În calcul au fost luate și echipe care au ratat calificarea pentru turneul final.

Clasamentul

1) Franța — 1,510 miliarde euro

Cea mai valoroasă echipă națională de pe planetă combină prezentul și viitorul: Kylian Mbappé (179 milioane euro) , Michael Olise (149 milioane euro) și Désiré Doué (119 milioane euro) conduc un lot evaluat la 1,510 miliarde euro, format din 26 de jucători cu o vârstă medie de 27 de ani. În plus, 73,1% dintre fotbaliștii săi își urmează carierele în ligi străine.

2) Anglia — 1,351 miliarde euro

Cu Jude Bellingham (129,12 milioane euro), Declan Rice (119,2 milioane euro) și Bukayo Saka (109,25 milioane euro) ca principale active, puterea economică a Angliei se bazează pe o fundație solidă în Premier League – cel mai bogat campionat al planetei. Echipa națională engleză, evaluată la 1,351 miliarde euro, este, de asemenea, remarcabilă pentru exportul limitat de talente: doar cinci dintre cei 26 de jucători ai săi joacă în străinătate.

3) Spania — 1,212 miliarde euro

Lamine Yamal (200 milioane euro) conduce una dintre cele mai promițătoare generații din fotbalul mondial. I se alătură Pedri (149 milioane euro) , Pau Cubarsí (79.5 milioane euro) , Martín Zubimendi (74.5 milioane euro) și Rodri (49.7 milioane euro) într-un lot evaluat la 1,212 miliarde euro. Tinerețea, talentul și o concentrație puternică de jucători de elită explică prezența Spaniei pe podiumul celor mai valoroase echipe naționale din lume.

4) Portugalia — 1,004 miliarde euro

Vitinha (139 de milioane euro) și João Neves (139 milioane euro) conduc valoarea de piață a Portugaliei, o echipă națională evaluată la 1,004 miliarde euro. Aceștia sunt urmați de Nuno Mendes (79.5 milioane euro) , Pedro Neto (59.6 milioane euro) , Bruno Fernandes (35 milioane euro) și Cristiano Ronaldo (10 milioane euro) , o combinație de tinere vedete și icoane istorice care menține portughezii printre puterile economice ale fotbalului mondial.

Echipa de start a Portugaliei.
Echipa Portugaliei, în care se află Cristiano Ronaldo, se clasează abia pe locul IV. Foto: Gettyimages

5) Germania — 940 milioane euro

Jamal Musiala (99 milioane euro) și Florian Wirtz (99 milioane ) sunt euro principalele active ale unei echipe naționale germane evaluate la 940 milioane euro . Lor li se alătură Aleksandar Pavlovic (89 milioane euro ) , Kai Havertz (54.6 milioane euro) și Nico Schlotterbeck (54.6 milioane euro) , în timp ce veterani precum Joshua Kimmich (34.8 milioane euro) și Manuel Neuer (4 milioane euro) aduc experiență unui lot care îmbină reînnoirea cu tradiția.

6) Brazilia — 921 milioane euro

Vinicius Junior conduce piața braziliană, urmat de Gabriel, Matheus Cunha, Raphinha, Bruno Guimarães și Endrick. Cvintupla campioană mondială rămâne printre echipele cu cei mai valoroși jucători, deși în afara primilor cinci.

7) Argentina — 777 milioane euro

Campionii mondiali apar pe locul șapte. Julián Álvarez, Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Nico Paz, Alexis Mac Allister și Lionel Messi alcătuiesc o echipă cu o prezență internațională puternică: 23 dintre cei 25 de jucători joacă în străinătate.

 Argentinienii: Thiago Almada, Lionel Messi și Rodrigo De Paul. Foto: Gettyimages
 Argentinienii: Thiago Almada, Lionel Messi și Rodrigo De Paul. Foto: Gettyimages

8) Olanda — 749 milioane euro

Ryan Gravenberch, Cody Gakpo, Tijjani Reijnders, Micky van de Ven și Frenkie de Jong explică o bună parte din valoarea olandeză, într-o echipă cu 24 de jucători în străinătate.

9) Norvegia — 585 milioane euro

Erling Haaland, evaluat la 230 milioane USD, reprezintă o parte semnificativă a capitalizării bursiere norvegiene. Lui i se alătură Martin Ødegaard, Jørgen Strand Larsen, Antonio Nusa și Andreas Schjelderup.

10) Belgia — 544 milioane euro

Belgia închide topul zece cu o tranziție între jucători consacrați și nume noi: Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Jérémy Doku, Youri Tielemans și Amadou Onana rămân esențiali pentru proiect.

11) Coasta de Fildeș — 518 milioane euro
12) Maroc — 495 milioane euro
13) Senegal — 475 milioane euro
14) Turcia – 471 milioane euro
15) Suedia — 403 milioane euro
16) Croația — 384 milioane euro
17) Statele Unite — 382,5 milioane euro
18) Ecuador — 366 milioane euro

19) Danemarca — 362,6 milioane euro
20) Uruguay — 356,6 milioane euro
21) Elveția — 330 milioane euro
22) Italia — 313,4 milioane euro
23) Columbia — 300 milioane euro
24) Grecia — 273,7 milioane euro
25) Japonia — 268,5 milioane euro

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