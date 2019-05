În luna ianuarie a acestui an, fostul arbitru Patriţiu Abrudan, acuza într-un interviu acordat Gazetei Sporturilor că a fost scos de Răzvan Burleanu şi Alexandru Deaconu de pe lista observatorilor internaţionali de arbitri, „pentru că l-aş fi sprijinit pe Lupescu şi fiindcă am fost incomod la CCA până am demisionat”.

Șefii CCA l-au reclamat, iar acum şi-a aflat pedeapsa de la Comisia de Disciplină: ”Admite sesizarea formulată de Comisia Centrală a Arbitrilor împotriva pârâtului Patriţiu Abrudan. În baza art. 52.5 din RD cu aplicarea art. 12, 14 şi 15 din RD se sancţionează pârâtul Patriţiu Abrudan cu Avertisment şi penalitate sportivă de 5000 lei”.

Patrițiu Abrudan, 64 de ani, și-a exprimat frustrarea în Gazeta Sporturilor:

„Nu pot să cred o asemenea meschinărie, e o mizerie ce mi-au făcut! Deaconu şi Vassaras au fost acolo, la curs, cu mine, două zile, dar niciunul nu a avut curajul să îmi spună, privindu-mă în ochi, că gata, mă trec la etcetera. A venit şi domnul Burleanu în ultima zi. L-am aşteptat şi l-am întrebat dacă nu mai are încredere în mine aşa cum a avut în 2013, când a venit la mine de la Bacău la Cluj ca să mă întrebe ce trebuie să facă să câştige alegerile.

Atunci i-am dat nişte sfaturi, eram bun. Acum mi-a reproşat că am fost la întâlnirea cu Lupescu. Că am făcut lobby pentru Ionuţ. Ce lobby, că nu mai eram la AJF?! Şi ce bun am fost, că Burleanu l-a distrus la vot pe Lupescu. M-am dus, recunosc, din respect, că am fost coleg cu Lupescu în Comitetul Executiv. Şi ce legătură avea asta cu scoaterea mea de pe listă?

Văd că Burleanu vorbeşte de coduri de etică, de integritate. Unde e etica, să mă scoţi aşa, fără motiv, fără să ţii cont că nu am avut niciodată vreo problemă profesională, ca observator?! Mi-a zis că încrederea în mine «a mai scăzut» şi a plecat. Atunci am înţeles”.

