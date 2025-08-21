Prima manșă a play-off-ului UEFA Europa League are loc joi, 21 august 2025, de la ora 21.45, în Scoția, iar partida va fi transmisă în exclusivitate pe VOYO, platformă de streaming care la meciul Drita – FCSB a întâmpinat unele probleme, astfel că meciul a fost transmis, până la urmă, pe PRO Arena.

„Ce să facem? Nu depinde de mine asta! Sunt drepturile scoțienilor și le-au cumpărat cei de la PRO TV. Nu mă interesează! Ce pot să fac acum? Să nu vă mai enervați! Ce dacă pică VOYO? O să-l dea pe PRO Arena după”, a spus Gigi Becali pentru Fanatik, în momentul în care a aflat că meciul Aberdeen – FCSB va fi transmis online pe VOYO.

Formația pregătită de Elias Charalambous a demonstrat că are forța și determinarea de a reveni spectaculos și de a trece peste momentele dificile, iar suporterii FCSB au toate motivele să creadă într-o nouă calificare istorică. După două victorii în fața kosovarilor de la Drita, roș-albaștrii vor încerca să facă un pas decisiv spre grupele UEFA Europa League, unde clubul își dorește cu ardoare să revină.

Aberdeen, adversarul din Scoția, este o echipă cu tradiție în competițiile europene, cu un stil de joc fizic și intens, susținută de un public extrem de pasional. Meciul promite să fie unul plin de tensiune și spectacol, în care fiecare moment va conta.

Pentru FCSB, calificarea în grupele UEFA Europa League ar reprezenta nu doar un succes sportiv, ci și o reconfirmare a statutului de club cu tradiție și ambiții mari pe scena europeană.

