Pe 7 iulie 2026 intră în scenă Argentina – Egipt și Elveția – Columbia, iar câștigătoarele din aceste două dueluri vor juca una împotriva alteia în faza următoare de la Campionatul Mondial de fotbal din 2026.

Partida Argentina – Egipt se joacă pe 7 iulie 2026, de la ora 19.00, și este transmisă de Antena 1.

La doar câteva ore după ce meciul ajunge la final, tot pe 7 iulie, începe Elveția – Columbia, de la ora 23.00, duel transmis în direct tot de Antena 1, post de televiziune care difuzează toate partidele de la Campionatul Mondial de fotbal din 2026.

Toate fazele importante de la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 pot fi urmărite pe site-ul oficial al celor de la FIFA, care poate fi accesat AICI!

Programul meciurilor de la Campionatul Mondial de fotbal 2026 pentru următoarele zile

Optimi de finală – Marți, 7 iulie 2026

Argentina – Egipt » ora 19.00, Antena 1

Elveția – Columbia » ora 23.00, Antena 1

Sferturi de finală – Joi, 9 iulie 2026

Meciul 97 » Franța – Maroc » ora 23.00, Antena 1

Sferturi de finală – Vineri, 10 iulie 2026

Meciul 98 » Spania – Belgia » ora 22.00, Antena 1

Sferturi de finală – Duminică, 12 iulie 2026

Meciul 99 » Norvegia – Anglia » ora 00.00, Antena 1

Meciul 100 » (Argentina / Egipt) – (Elveția / Columbia) » ora 04.00, Antena 1

Semifinala 1 – Marți, 14 iulie 2026

Câștigător Meci 97 – Câștigător Meci 98 » ora 22.00, Antena 1

Semifinala 2 – Miercuri, 15 iulie 2026

Câștigător Meci 99 – Câștigător Meci 100 » ora 22.00, Antena 1

Finala mică – Sâmbătă, 18 iulie 2026

Pierzător Semifinala 1 – Pierzător Semifinala 2

Finala mare – Duminică, 19 iulie 2026

Câștigător Semifinala 1 – Câștigător Semifinala 2 » ora 22.00, Antena 1

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