Joi, 28 august, de la ora 21:30, suporterii fotbalului românesc vor putea urmări returul dintre FCSB și Aberdeen, transmis în direct la Pro TV și pe Voyo.

FCSB – Aberdeen e în direct pe Pro TV

„Confruntarea se anunță decisivă pentru parcursul european al roș-albaștrilor și promite un spectacol de neratat pentru fanii fotbalului”, anunță postul într-un comunicat.

Partida vine după un meci tur spectaculos disputat aseară, încheiat cu scorul de 2-2.

Pentru FCSB, rezultatul reprezintă un pas important, însă miza returului este uriașă: calificarea în fața propriilor suporteri.

„La București, atmosfera se anunță una incendiară, iar energia suporterilor roș-albaștri va fi un atu esențial pentru echipă. VOYO și Pro TV le oferă celor de acasă șansa de a trăi experiența completă, cu acces rapid și de calitate, adaptat tuturor obiceiurilor de consum: de pe televizor, laptop, telefon sau tabletă”, mai notează postul TV.

Craiova și CFR Cluj joacă de la 20:30

Universitatea Craiova – Istanbul Bașakșehir se joacă în „vulcanul” din Bănie, joi, de la ora 20:30, în direct pe DigiSport și PrimaSport. 2-1 s-a impus Universitatea în Turcia.

Tot joi și tot de la 20:30, CFR Cluj încearcă să spele rușinea după ce-a pierdut lamentabil pe terenul celor de la Hacken, scor 2-7, în turul din play-off-ul Conference League.

