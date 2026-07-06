Vechea gardă întâlnește noua generație într-o luptă Cristiano Ronaldo – Lamine Yamal în duelul Portugalia – Spania. Partida de la Campionatul Mondial de fotbal din 2026 se joacă pe 6 iulie, de la ora 22.00, și este transmisă în direct de Antena 1.

La câteva ore după ce se va încheia acest meci, în scenă intră SUA, una dintre țările gazdă ale acestui turneu final, și Belgia. Duelul are loc pe 7 iulie, de la ora 3.00, și se vede tot pe Antena 1, post de televiziune care transmite toate partidele de la Campionatul Mondial de fotbal din 2026.

Toate fazele importante de la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 pot fi urmărite pe site-ul oficial al celor de la FIFA, care poate fi accesat AICI!

Programul meciurilor de la Campionatul Mondial de fotbal 2026 pentru următoarele zile

Optimi de finală – Luni, 6 iulie 2026

Portugalia – Spania » ora 22.00, Antena 1

Optimi de finală – Marți, 7 iulie 2026

SUA – Belgia » ora 3.00, Antena 1

Argentina – Egipt » ora 19.00, Antena 1

Elveția – Columbia » ora 23.00, Antena 1

Sferturi de finală – Joi, 9 iulie 2026

Meciul 97 » Franța – Maroc » ora 23.00, Antena 1

Sferturi de finală – Vineri, 10 iulie 2026

Meciul 98 » (Portugalia / Spania) – (SUA / Belgia) » ora 22.00, Antena 1

Sferturi de finală – Duminică, 12 iulie 2026

Meciul 99 » (Brazilia / Norvegia) – (Mexic / Anglia) » ora 0.00, Antena 1

Meciul 100 » (Argentina / Egipt) – (Elveția / Columbia) » ora 4.00, Antena 1

Semifinala 1 – Marți, 14 iulie 2026

Câștigător Meci 97 – Câștigător Meci 98 » ora 22.00, Antena 1

Semifinala 2 – Miercuri, 15 iulie 2026

Câștigător Meci 99 – Câștigător Meci 100 » ora 22.00, Antena 1

Finala mică – Sâmbătă, 18 iulie 2026

Pierzător Semifinala 1 – Pierzător Semifinala 2

Finala mare – Duminică, 19 iulie 2026

Câștigător Semifinala 1 – Câștigător Semifinala 2 » ora 22.00, Antena 1