Cea de a 113-a ediție a Turului Franței va începe sâmbătă, 4 iulie 2026, cu „Grand Depart”-ul de la Barcelona, și se va încheia duminică, 26 iulie 2026, cu etapa de pe Champs-Elysees din Paris.

Tadej Pogacar și Jonas Vingegaard sunt principalii favoriți

În această perioadă, toate privirile vor fi ațintite asupra lui Tadej Pogacar și Jonas Vingegaard, cei mai buni cicliști de Mari Tururi din circuit, câștigători ai ultimelor șase ediții. Slovenul caută să obțină al treilea titlu de campion consecutiv și al cincilea din carieră. El ar putea deveni cel de-al cincilea ciclist din istorie care reușește această performanță. Danezul vine după succesul din Giro dItalia și caută să câștige pentru a treia oară tricoul galben.

Jasper Philipsen este favoritul în clasamentul pe puncte și va avea de înfruntat sportivi precum Tim Merlier sau Olav Kooij. Lenny Martinez și Richard Carapaz sunt așteptați să se lupte cu Tadej Pogacar și Jonas Vingegaard pentru clasamentul cățărătorilor, iar francezul Paul Seixas este cel mai aclamat dintre cicliștii tineri. Tânăra speranță a ciclismului francez se va duela cu Isaac Del Toro sau Juan Ayuso pentru tricoul alb.

Pe HBO Max, fanii pot să urmărească patru fluxuri video simultan prin funcția Multiview, din elicopter, motociclete și camere fixe, oferind o privire completă asupra evadărilor și a plutonului. De asemenea, utilizatorii vor avea acces la cele mai importante momente ale fiecărei etape prin funcția Momente Cheie. Comentariul este disponibil în 21 de limbi, asigurând o experiență personalizabilă de la început până la sfârșit.

Jens Voigt, Romain Bardet și Adam Blythe se alătură echipei de experți și comentatori Eurosport pentru a face analiza celor mai importante momente. În perioada 21-25 iulie 2026, echipa va avea ca bază unul dintre cele mai emblematice repere ale ciclismului, transmițând în direct de la Alpe dHuez, pe măsură ce cursa va înregistra două sosiri consecutive în același vârf de munte în etapele 19 și 20, fapt fără precedent într-o ediție a Turului Franței.

După ce trece peste una dintre cele mai dificile urcări, vârful de 2642 m pe Col du Galibier, cursa se îndreaptă spre Paris, unde Eurosport transmite de pe Champs-Elysees etapa finală.

„Ciclismul face parte din ADN-ul nostru și, de mai bine de 35 de ani, niciun alt post de televiziune nu a depus mai multe eforturi pentru a aduce poveștile, strategia și emoția Turului Franței în fața fanilor din toată Europa. Această moștenire contează, deoarece acesta este un sport construit pe cunoaștere, încredere și pasiune, iar transmisiunile noastre sunt modelate de oameni care trăiesc și respiră ciclismul pe tot parcursul anului.

Cu fiecare etapă din Turul Franței, combinăm decenii de expertiză în ciclism cu inovații de produs care le oferă fanilor mai mult control, mai mult context și mai multe modalități de a urmări fiecare moment decisiv. Vom oferi cea mai captivantă și autentică experiență de ciclism, prezentând în același timp integral Turul Franței masculin și feminin pentru un public cât mai larg posibil”, a spus Scott Young, EVP al WBD Sports Europe.

Ediția feminină a Turului începe pe 1 august 2026

Ediția feminină a Turului ia startul la Lausanne, Elveția, pe 1 august și se încheie la Nisa, Franța, pe 9 august, toate cele nouă etape fiind de asemenea în direct pe Eurosport și HBO Max. Aceasta se desfășoară pe un traseu mai scurt, de doar 1.175 km.

Pauline Ferrand-Prevot speră să devină prima ciclistă care își apără titlul pe tărâm natal și va avea parte de competiție dură din partea ciclistelor de top, precum Elisa Longo Borghini, Demi Vollering sau Paula Blasi.

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