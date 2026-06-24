Cea de-a treia etapă din grupele Campionatului Mondial de fotbal din 2026 debutează cu meciurile Elveția – Canada și Bosnia Herțegovina – Qatar, din Grupa B. Ambele partide se joacă pe 24 iunie, de la ora 22.00, fiind transmise de Antena 1, respectiv Antena 3.

Apoi, în scenă intră Scoția – Brazilia și Maroc – Haiti, din Grupa C. Aceste partide se joacă pe 25 iunie 2026, de la ora 01.00, și vor fi transmise de Antena 1, respectiv Antena 3.

Tot pe 25 iunie, dar de la ora 04.00, se dispută partidele Cehia – Mexic și Africa de Sud – Coreea de Sud, din Grupa A, și Ecuador – Germania și Curacao – Coasta de Fildeș, de la ora 23.00, din Grupa E.

Pentru că meciurile din fiecare grupă în parte se vor juca la aceeași oră, cei de la Antena au decis ca partidele din ultima etapă a grupelor Campionatului Mondial de fotbal din 2026 să se vadă pe Antena 1, respectiv Antena 3, în funcție de importanță.

Toate fazele importante de la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 pot fi urmărite pe site-ul oficial al celor de la FIFA, care poate fi accesat AICI!

Programul meciurilor de la Campionatul Mondial de Fotbal 2026 pentru următoarele zile

24 iunie 2026

Grupa B, ora 22:00 » Elveția – Canada » Antena 1

Grupa B, ora 22:00 » Bosnia Herțegovina – Qatar » Antena 3

25 iunie 2026

Grupa C, ora 1:00 » Scoția – Brazilia » Antena 1

Grupa C, ora 1:00 » Maroc – Haiti » Antena 3

Grupa A, ora 4:00 » Cehia – Mexic » Antena 1

Grupa A, ora 4:00 » Africa de Sud – Coreea de Sud » Antena 3

Grupa E, ora 23:00 » Ecuador – Germania » Antena 1

Grupa E, ora 23:00 » Curacao – Coasta de Fildeș » Antena 3

26 iunie 2026

Grupa F, ora 2:00 » Japonia – Suedia » Antena 1

Grupa F, ora 2:00 » Tunisia – Olanda » Antena 3

Grupa D, ora 5:00 » Turcia – SUA » Antena 1

Grupa D, ora 5:00 » Paraguay – Australia » Antena 3

Grupa I, ora 22:00 » Norvegia – Franța » Antena 1

Grupa I, ora 22:00 » Senegal – Irak » Antena 3

27 iunie 2026

Grupa H, ora 3:00 » Capul Verde – Arabia Saudită » Antena 3

Grupa H, ora 3:00 » Uruguay – Spania » Antena 1

Grupa G, ora 6:00 » Egipt – Iran » Antena 3

Grupa G, ora 6:00 » Noua Zeelandă – Belgia » Antena 1

28 iunie 2026

Grupa L, ora 00:00 » Panama – Anglia » Antena 1

Grupa L, ora 00:00 » Croația – Ghana » Antena 3

Grupa K, ora 2:30 » Columbia – Portugalia » Antena 1

Grupa K, ora 2:30 » RD Congo – Uzbekistan » Antena 3

Grupa J, ora 5:00 » Algeria – Austria » Antena 3

Grupa J, ora 5:00 » Iordania – Argentina » Antena 1

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