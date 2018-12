Ciprian Marica, despre relația cu Ioana Marcu, în ultimul număr din VIVA!: „O hârtie n-ar schimba lucrurile între noi”

Absolvent de Management și Administrație, Marica e acum președintele clubului de fotbal Farul, din Liga 2. „Nu am nici un interes ascuns, din contră, vreau să ajut această echipă să redevină ceea ce a fost. Nu știu să spun azi o sumă fixă pe care am cheltuit-o și nici nu aș vrea. Nu aștept un „return” pe termen scurt, ci pe termen lung, fac tot ceea ce depinde de mine să ajut”.

„Aș avea competențe mai mari decât Gigi Becali”

„Sunt Balanță, sunt foarte echilibrat. Și foarte modest. Cu o condiție, cum zicea Vadim: „Să se știe!””, afirmă fostul golgheter al naționalei, 33 de ani, 69 de selecții și 25 de goluri sub tricolor.

„Cred că aș avea competențe ceva mai mari decât Gigi Becali să mă implic, dar nu, nici pe departe, nu doresc să fac asta (n.r. – să se bage peste antrenor). Este o altă meserie cea de antrenor, pe care eu nu mi-am asumat să o fac. Consider că e diferit”, adaugă „Cip”.

Interesant e că Marica a jucat la roș-albaștri, acum doi ani, înainte să se retragă.

Tabieturi de tată

Noua funcție îl consumă foarte mult. „Stau foarte mult pe telefon, sunt puțin absent, iar familia resimte stresul meu. Totuși, până pe la 10.00 nu ies, deci două, trei ore stau cu băieții mei. Ne jucăm, avem tot felul de activități, pentru că oricum aș pierde acest timp pe drum, și atunci dimineața le-o dedic în totalitate. Am un ritm de viață foarte așezat. Iau zilnic masa de prânz, la care de foarte multe ori o invit pe Ioana, iar seara, când nu sunt la Constanța (pentru că fac naveta Constanța-București foarte des), încerc să ajung acasă cât se poate de devreme. Asta în zilele când nu apar diverse activități”, explică el noul ritm de viață.

„Albert e terorist, ca mine”

Ciprian și Ioana, de profesie stomatolog, au doi copii, Ethan Ioan, patru luni, și Albert Andrei, doi ani luna trecută:

„În ciuda faptului că Albert seamănă foarte mult cu Ioana și este blânduț, așa, are o energie debordantă, e argint viu, nu stă locului deloc. Crede-mă că acum îi înțeleg mai bine pe părinții mei când îmi spuneau că eram terorist. Așa e Albert acum”.

Haine, pentru ziua Ioanei

Marica a dezvăluit ce cadou i-a oferit recent Ioanei, de ziua ei: „Ea își dorește mult să fie în ton cu moda, iar hainele sunt la ordinea zilei. Știam că își dorește foarte tare ceva anume, așa că am comandat online”.

„Nu am avut niciodată discuții pe tema căsătoriei. Ne e foarte bine așa cum suntem. Nu considerăm că o hârtie ar schimba lucrurile între noi. Pur și simplu, dacă ești fericit în felul tău, de ce ai schimba lucrurile?”, conchide Marica.

„Tata mă punea să citesc 100 de pagini dintr-o carte și seara să i le povestesc. Oamenii spun astăzi că mi-a prins bine”

„Nu o să ajungă, mă, ăsta fotbalist, cu living room și bar în casă”

„Pentru că aveam o situație financiară destul de bună, un antrenor celebru i-a spus tatălui meu o vorbă foarte dureroasă pentru mine, care visam să ajung fotbalist. I-a zis: „Nu o să ajungă, mă, ăsta fotbalist, cu living room și bar în casă”. Asta m-a motivat atât de tare, încât doream să demonstrez că nu am nevoie de banii lui tata și notam fiecare leu cheltuit tocmai în ideea în care, dacă voi ajunge fotbalist, să-i dau banii înapoi. Asta se întâmpla pe la vreo 14, 15 ani, apoi la 16 ani deja am avut primul contract de muncă și am debutat în prima ligă în România. Așa că rapid am reușit să îi întorc tatălui meu favorurile pe care mi le-a făcut, faptul că m-a susținut și ajutat în carieră. Cred că i-am dat înapoi mai mult decât mi-a dat. Deși între noi nu s-a pus niciodată problema așa”, a povestit Ciprian în VIVA!

