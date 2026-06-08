Meciul la care s-a înregistrat performanța

Performanța acestuia a fost înregistrată pe 25 aprilie la meciul Steaua – Corvinul Hunedoara, din Liga a II-a, disputat pe stadionul din Bulevardul Ghencea.

„Domnul Ilie Dobre, fost comentator sportiv la Radio România, lucrând acum la prosport.ro, a avut o transmisiune de gol cu durata de 42,3 secunde în timpul meciului de fotbal dintre Steaua București și Corvinul Hunedoara, din 25 aprilie 2026, disputat pe Stadionul Steaua din București, în Liga a II-a a României (etapa a 6-a din play-off). El a stabilit noul record mondial pentru cea mai lungă transmisiune a unui gol fără respirație”, se arată într-un articol publicat pe site-ul oficial al World Record Academy.

Ilie Dobre: „Mi-am asumat inconștient un risc incredibil”

Ilie Dobre a afirmat, în cadrul unui interviu publicat pe site-ul Academiei, faptul că medicul Ion Țintoiu i-a transmis înainte de a stabili acest record că și-a asumat un risc foarte mare.

„Renumitul cardiolog, specialist de talie mondială, prof. dr. Ion Țintoiu, de la Spitalul Militar Central din București, la auzul obiectivului meu de peste 42 de secunde, fără respirație, a spus că mi-am asumat inconștient un risc incredibil, pentru că depășisem limita biologică umană de aproximativ trei ori”, a declarat Dobre.

Acesta reprezintă cel de-al 11-lea record stabilit de comentatorul român Ilie Dobre, precedenta sa performanță fiind de 35 de secunde și 6 zecimi. El deține recordul și pentru cea mai lungă transmitere a unui gol cu o singură respirație și a unui gol într-un studio radio.

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